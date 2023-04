‘Er zijn trucjes om te voorkomen dat je spijt krijgt van de kleur’: tips van interieurarchitect Kelly uit ‘Blind gekocht’

Je huis inrichten kan een heerlijk proces zijn. Maar als je buikgevoel het laat afweten, kan een professional je veel stress besparen. Interieurarchitect Kelly Claessens (41), die vanaf volgende week weer wonderen verricht in Blind gekocht, toont de weg. ‘Zelfs met een beperkt budget kan je veel doen.’

Wat doet een interieurarchitect precies, en waarom zouden we er een onder de arm nemen?

“Een architect focust op de structuur en de basisindeling van de woning. Een interieurarchitect let vooral op de ruimtelijke beleving en stemt een woning af op de gewoontes en behoeften van de bouwheer. Een thuiswerkplek bijvoorbeeld, of een zolder die staat te verkommeren en dienst kan doen als cinemazaal: wij pakken dat aan.

“We doen veel meer dan meubels en kleuren kiezen: we zijn er om de bouwheer te ontzorgen. We leggen contact met de aannemers en vragen offertes op. Veel vakmensen werken tegenwoordig met fluctuerende dagprijzen. Wij adviseren wanneer je welke offerte het best vastlegt.”

Wat doen jullie nog?

“We voeren slimme ingrepen door, rekening houdend met de bestaande technieken en beperkingen van de woning. In oude woningen zit de badkamer vaak nog op de begane grond. De vraag is dan: hoe krijg je die badkamer naar boven en waar zet je ze het best? Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar met al je leidingen naar boven. We kijken ook of er voldoende opslagruimte is. Dat plan je beter goed op voorhand, zodat je na de werken niet merkt dat je met plaatstekort zit.

“We geven advies over de voor- en nadelen van materiaalkeuzes. We krijgen vaak de vraag of een renovatie en een gietvloer samengaan, maar dat lukt niet altijd in bestaande woningen. Je zit met vloerverwarming en daarop gepolierd beton. Dat is al snel 10 centimeter extra vloerhoogte erbij.”

Ontwerpen jullie ook meubilair, zoals inbouwkasten of badkamermeubels?

“Zeker. Wij maken het ontwerp, en de uitvoering is voor onze schrijnwerker. Een keukenbouwer levert mooi resultaat, maar het blijven standaardoplossingen waar minder creativiteit bij komt kijken. Wij werken op maat en houden rekening met het budget. Kleur, materiaal, afwerking: alles is bespreekbaar. In plaats van gelakte keukenkastjes kiezen we bijvoorbeeld voor kastjes in laminaat, waardoor je toch nog budget overhoudt om dat mooie marmeren keukenblad te kopen.”

Moet het altijd om een totaalproject gaan, of kun je een interieurarchitect ook aanspreken als je bijvoorbeeld alleen de zolder wilt aanpakken?

“Het kan allebei. Ons team werkt momenteel aan de zolder­inrichting van een vrijstaande woning in een bosgebied. De lichtinval is beperkt, dus wil de bouwheer de achtergevel opentrekken en een grote glaspartij plaatsen. Maar als je zo’n zolder enkel wilt isoleren en schilderen, zul je een interieurarchitect niet gauw enthousiast kunnen maken.”

En het budget?

“Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de woning of het project. Maar ook met een beperkt budget kun je al veel verwezenlijken. Je kunt bijvoorbeeld kleuradvies inwinnen of samen de plaatsing van de meubels bekijken. Een paar meubels strategisch van plaats veranderen, zorgt voor een interieur dat beter in balans is.

“Als je bouwt of renoveert, kun je vragen om alleen het indelingsplan te maken en de rest zelf voor je rekening te nemen. Je vraagt dan bijvoorbeeld zelf offertes op bij ­aannemers.

“De bouwheer kan natuurlijk ook zelf de handen uit de mouwen steken. Maar het liefst alleen in de begin- of eindfase, denk aan afbraak- of schilderwerken. Ik heb ooit een klant de loodgieterij zelf laten leggen. Never again. (lacht) Om een werf efficiënt en vlot te laten verlopen, reken je toch beter op vakmensen.”

Hoe vinden we een interieurarchitect die bij ons past?

“Instagram is een leuke inspiratiebron. In één oogopslag krijg je daar een duidelijk idee van de look-and-feel waar een interieurarchitect voor staat. Maar of er echte compatibiliteit is, merk je pas tijdens een eerste gesprek. Beide partijen moeten de klik voelen, je werkt tenslotte samen aan iemands thuis. Dan moet je elkaar begrijpen en elkaar het liefst ook een beetje leuk vinden. Je moet bij wijze van spreken samen een avond op café kunnen gaan zonder je te vervelen. (lacht)

“Ook de smaken moeten matchen. Als interieurarchitect moet je een eindresultaat afleveren waar de bouwheer zich goed bij voelt, maar waar je zelf ook trots op bent. Het is niet omdat een project te ver afwijkt van mijn visie dat het daarom van slechte smaakt getuigt. Helemaal niet. Maar je bereikt als interieurarchitect wel het beste resultaat als je er ook een stukje van je eigen ei in kwijt kunt.”

Kelly Claessens: ‘Als bouwheer kun je zelf de handen uit de mouwen steken, maar het liefst enkel in de begin- of eindfase, denk aan afbraak- of schilderwerken. Ik heb ooit een klant de loodgieterij zelf laten leggen. Never again!’ Beeld Rebecca Fertinel

Hoe begint zo’n samenwerking?

“Als het eerste kennismakingsgesprek een succes is, volgt een voorontwerp. Dat maken we op basis van de info die we krijgen van de klant. Dat voorontwerp is betalend, al doen starters het misschien nog zonder fee te vragen, omdat ze nog niet voldoende referenties hebben.”

Krijgen jullie vaak carte blanche?

“Dat gebeurt en dat is leuk. Sommige klanten zien door de bomen het bos niet meer. Soms weten ze helemaal niet wat ze willen. Dan moet je goed luisteren en aanvoelen wat de noden zijn. Maar het is ook fijn als een klant juist heel goed weet wat hij wil. Dat zorgt soms voor pittige discussies, want hoewel je tot een compromis probeert te komen, blijf je toch ook je standpunt verdedigen.”

Wat als huisgenoten extreem uiteenlopende smaken hebben? Hoe begeleid je hen naar een compromis?

“Door goed te luisteren naar de gevoeligheden die op tafel liggen. Als er een koppel voor me zit, voel ik me soms een psycholoog. Of een scheidsrechter. Maar dat is oké. Als ze bekvechten, denk ik: ze maken allebei hun punt, hier raken we wel uit. Ik heb liever dat ze zich bij mij op hun gemak voelen dan dat ze verkrampen. Ik kan hen pas helpen als ik hun volledige denkproces doorgrond heb, en weet waar de struikelblokken liggen.

“Vaak is de ene iets conservatiever van smaak, terwijl de andere meer gedurfde keuzes zou willen maken. Het is dan een kwestie van de ene partij iets te temperen en de andere uit haar kot te lokken. Vaak is het een proces waar mensen door moeten. De ene heeft wat meer tijd nodig om te wennen aan een nieuw idee. ‘Een groene keuken? Nog nooit aan gedacht.’ Maar zodra ze het totaalplaatje zien en je bijvoorbeeld de groene keuken toont met een werkblad in die natuursteen waar ze fan van zijn, draaien ze wel bij.”

Stel: je verhuist naar een nieuwe stek. Wanneer begin je je interieur concreet vorm te geven?

“Niet te snel! Ik moet mensen vaak temperen in hun enthousiasme. Kies nog geen zetel als je aan het verbouwen bent. En gebruik niet alleen Pinterest, maar stel een fysiek moodboard samen met echte stalen van de materialen, texturen en kleuren. Zo heb je een basis waarop je kunt voortbouwen. Dat neem je dan mee wanneer je in de winkel een zetel, tapijt of gordijnen gaat kiezen.”

Hoe zorg je ervoor dat je interieur er geen wordt van twaalf in een dozijn?

“Kleur gebruiken werkt altijd. Maar je moet het durven. Ik ontmoet zo vaak mensen die na eindeloos gepalaver en gepieker toch maar besloten om terug te vallen op wit, zwart en grijs. Er zijn een paar trucjes om te voorkomen dat je spijt krijgt van gemiste kansen. Kijk in je kleerkast: dat zijn doorgaans de kleuren waar je je goed in voelt.

“Zelf gebruik ik vaak groen, een kleur die we associëren met natuur, groei en vitaliteit. Groen zorgt voor een gevoel van balans en harmonie. En je kunt het overal gebruiken, van woonkamer tot badkamer. Blauw heeft dan weer een rustgevend effect en bevordert de concentratie − ideaal dus voor je bureau of slaapkamer. Blauw is ook makkelijk te combineren met felle tinten groen, met andere, zachte blauwtinten, of zelfs met terracotta.

“Afgeleiden van primaire kleuren werken ook goed: een trap in mintgroen bijvoorbeeld. Een frisse kleur, niet te overdonderend én ze doet je hal er groter uitzien. Roze is ook een winner, net als kleuren met een grijzige ondertoon: die combineren net iets makkelijker. Maar als je echt bang bent voor de verfborstel, begin je beter in je toilet. Ga daar gerust helemaal uit de bol. (lacht) Heb je bezoek, dan komen je gasten sowieso glimlachend uit het kleinste kamertje.”

En verf kopen we beter niet zonder ze thuis te testen?

“Als je de kleur kiest op basis van het papieren kleurstaaltje of een likje verf in de winkel, weet je nog altijd niet hoe je die kleur in je woonkamer zult ervaren. Lichtinval heeft een groter effect dan je denkt. Het best probeer je de verf op een klein stukje muur of een stuk gyproc in je huis.”

Kelly Claessens: 'Trends verdwijnen vaak net zo snel als ze gekomen zijn, en dan zit je daar met dezelfde soort gedateerde salontafel als je buurman.' Beeld Rebecca Fertinel

Wat doen we met trends? Volgen of vermijden?

“Interieurtrends keren vaak terug, net als mode. In de jaren 1980 waren ribfluwelen zetels erg in trek. Vandaag is dat stofje terug, alleen niet meer in de bruine of oranje tinten van weleer, wel in groen, roze, blauw, goud... Maar het is nooit een goed idee om slaafs de trends te volgen. Ze verdwijnen vaak net zo snel als ze gekomen zijn en dan zit je daar met dezelfde soort gedateerde salontafel als je buurman. Ik zal nooit iets voorstellen puur en alleen omdat het hip en trendy is.”

Ons interieur bouwen we het best in lagen op. Waarom?

“De eerste laag zijn de vaste elementen, zoals de vloer en de grote meubelstukken die je bij een verhuis meestal zult meenemen. De tweede laag zijn de kleinere meubels die van je huis een thuis maken: bijzettafeltjes of werkjes aan de muur. De derde laag zijn de accessoires en de kleine decoratie.

“Vooral die eerste laag definieert een ruimte. Voor een flexibel interieur hou je die beter vrij neutraal. De laatste laag zul je het vaakst verwisselen. In de winter decoreer je je zetel met kussens in een warme kleur, zoals aubergine. Tijdens de zomer ga je voor lichtere tinten. Of geef je die exotisch ogende bananenplant een prominenter plaatsje. Door van je interieur een gelaagd geheel te maken, kun je er makkelijker mee spelen.”

Spelen met schaal is nog zo’n beproefde tip?

“Een mix van kleine en grote elementen brengt je interieur tot leven. We zijn soms bang dat een grote lamp of zetel ons interieur te veel zal beheersen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Integendeel: een te kleine zetel kan een ruimte net kleiner doen lijken. Je haalt trouwens beter een groot tapijt in huis, eentje dat de volledige ruimte vult, dan een kleiner exemplaar. Klinkt wat onlogisch, maar een klein tapijt in een kleine ruimte zal alles net benauwender doen aanvoelen.

“En plak je meubels niet tegen de muur. De ruimte zal optisch kleiner uitvallen dan wanneer je de zetel 10 centimeter van de muur haalt. Er zijn trucjes, maar ruimtelijk inzicht kun je niet aanleren. Het is een buikgevoel dat je hebt of niet.”

Blind gekocht, seizoen 5, vanaf donderdag 6 april om 21u op Play4