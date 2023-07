Er zijn steeds meer melkvervangers. Maar hoe gezond en duurzaam zijn die eigenlijk?

Amandelmelk, havermelk, rijstemelk. In de supermarktschappen vind je tegenwoordig meer plantaardige melkvervangers dan ‘gewone’ koemelk. Hoe gezond en duurzaam zijn die plantenmelkjes eigenlijk?

Melk mag je ze officieel niet noemen: het is ‘sojadrank’ of ‘-drink’. Sojadrank was de eerste plantaardige melkvervanger. Daarna volgden dranken op basis van rijst, haver, amandelen, cashewnoten, hazelnoten, kokos en sinds kort ook erwten. Allemaal heel gezond, zeggen de fabrikanten.

Maar zo gezond zijn de meeste plantenzuiveldranken niet. Koemelk en andere dierlijke zuivel zijn in ons deel van de wereld een belangrijke bron van eiwitten, vitamines B2, B12 en calcium, zegt het Nederlandse Voedingscentrum. Zo bevat melk gemiddeld 3,5 procent eiwit. Maar de voedingswaarde van de meeste melkvervangers komt daarbij niet in de buurt. Ze bevatten geen of nauwelijks eiwit, en van nature nauwelijks vitaminen of mineralen. Uitzondering zijn sojamelk en erwtenmelk, die bijvoorbeeld wel meer eiwit bevatten. Maar ook daar worden vitaminen en mineralen (calcium) aan toegevoegd die van nature in melk zitten. “Voor de meeste plantaardige melkvervangers geldt dat je zelfs beter water zou kunnen drinken, dat is duurzamer en net zo gezond”, zegt hoogleraar Kasper Hettinga van de Wageningen Universiteit, gespecialiseerd in melk en melkvervangers.

Plantaardige zuiveldranken zijn knutselproducten. Om ze nog wat body en smaak te geven, worden er vaak aroma’s, verdikkingsmiddelen, zuurteregelaars en zelfs suiker en zout toegevoegd. Niet direct ongezond, maar in melk zit dat allemaal niet. Ten slotte zijn melkvervangers prijzig: soms wel drie keer zo duur als gewone melk.



Minder calorieën

Toch hebben plantendranken wel wat gezondheidsvoordelen. Ze bevatten meestal veel minder calorieën dan zelfs magere melk. De meeste bevatten een beetje voedingsvezel. Er zit geen lactose, verzadigd vet en cholesterol in. Aan veel plantendrinks worden bovendien dezelfde vitaminen en mineralen toegevoegd die van nature in koemelk zitten. Maar check dat wel: in biologische dranken zijn zulke toevoegingen bijvoorbeeld niet toegestaan.

Waarom zou je plantaardige zuiveldranken drinken? Omdat je ze lekker vindt. Of omdat je vegan eet. Bovendien zijn melkvervangers net zo veelzijdig als melk. Je kunt ze drinken, maar ook gebruiken in muesli, havermout, baksels of smoothies.

Over het algemeen is plantenmelk wel duurzamer dan koemelk, zegt Hettinga. Uit een studie van de universiteit van Oxford bleek zelfs dat de productie van een glas koemelk bijna drie keer meer CO 2 uitstoot dan die van een plantaardige melkvervanger. Voor plantaardige zuivel zijn ook veel minder land, meststoffen en water nodig, zeggen de Nederlandse voorlichtingsorganisaties Milieu Centraal en Natuur en Milieu. Toch zijn er onderling behoorlijke verschillen tussen de melkvervangers, benadrukt Hettinga. Zo kunnen er uiteenlopende milieu-, klimaat- en sociale problemen spelen bij de teelt van de ingrediënten.

Zwarte koffie is het beste

Ook in de koffie wordt plantenmelk steeds populairder, denk aan haverlatte of sojacappuccino. Een goed idee? Waarschijnlijk wel. Koffie drink je niet zozeer voor je gezondheid, maar voor je plezier. En volgens Milieu Centraal hangt de klimaatimpact van koffie sterk af van de melk die we erin doen. Een plantaardig melkalternatief is dan beter dan gewone melk, maar zwart is het beste.

Sommige plantenmelkjes schuimen prima op, andere nauwelijks. Haver en soja zijn het populairst. Maar bijna alle plantaardige zuiveldranken hebben een baristaversie, die wel goed opschuimt en net zulke lekkere cappuccino belooft als ‘echte’ melk.

Volgens de International Tea & Coffee Academy, opleidingsinstituut voor barista’s, moet je voor goed koffieschuim zo’n baristaversie kopen. Daar zijn extra eiwitten en vetten aan toegevoegd, waardoor de ‘melk’ beter opschuimt en steviger blijft. Maar toch is er vaak weinig verschil tussen de originele drank en het barista-equivalent. Zo zit er in de standaard Oatly-haverdrank 2,9 procent vet en 1,1 procent eiwit, de baristaversie bevat 3 procent vet en 1,1 procent eiwit. Ook de andere plantaardige baristadrankjes bevatten weinig vet en eiwit, terwijl er in ‘echte’ opschuimmelk rond de 4 procent vet en eiwit zit.

“Hier is nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan”, zegt Hettinga. “Het kan ermee te maken hebben dat plantaardige eiwitten andere eigenschappen hebben dan dierlijke, zodat je minder nodig hebt voor goed schuim. In haver zitten ook nog oplosbare vezels die wellicht meer stabiliteit opleveren. Er kunnen stabilisatoren of schuimmiddelen aan de dranken zijn toegevoegd. En ten slotte kunnen de producenten de ingrediënten zo bewerkt hebben dat ze goed schuimen. Dat zie je niet in de ingrediëntenlijst.”