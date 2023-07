‘Er breken gouden tijden aan voor radiomakers, alleen dat verdienmodel nog’

Het begon met een mail en een simpele vraag: ‘Kan ik bij jullie komen werken?’. “Dat gaf alvast blijk van een soort basisenthousiasme”, vindt Sofie Lemaire. “Dat is altijd een goed begin.” Nog beter was de link naar de podcast In mijn hoofd die Anke Van Meer een paar jaar eerder maakte. Daarin probeert ze abstracte begrippen als ‘missen’, ‘angst’ of ‘verliefdheid’ in audio te vatten. “Ik hoorde daarin meteen dat Anke iemand is die begrijpt waar het bij radio om draait. Audio geeft je de kans om verhalen te vertellen die je op geen enkel andere manier verteld krijgt. Een kwaliteit die Anke perfect weet te benutten.”

De bewondering is wederzijds, zo blijkt. “Sofie slaagt er als geen ander in de luisteraar mee te nemen. Wanneer ik naar haar programma luister, kan ik echt verdwijnen naar een andere wereld. Geen enkel ander programma geeft me dat gevoel. In De wereld van Sofie is er ook ruimte om een verhaal te vertellen en om één onderwerp op verschillende manier te belichten. Die aanpak heeft me altijd al gefascineerd. Ik ben al jarenlang een trouwe luisteraar.” Vandaar die mail dus. En de vraag. Ondertussen is Anke al bijna twee jaar een van de vliegende reporters die rond mag fladderen in Sofies wondere wereld.

Wie is Anke Van Meer? 29 jaar – audiomaker – studeerde Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen – won in 2016 de publieksprijs van ‘De Korte Golf’ en ‘De Beste Podcast’ van Radio 1 – maakte in 2018 de audiovoorstelling Mono No Aware, die haar een nominatie voor de Prix Europa opleverde – werkt sinds twee jaar als reporter voor De Wereld van Sofie.

En dat terwijl ze aanvankelijk van een carrière als schrijfster, journaliste of theatermaakster droomde. “Radio is nooit het ding geweest waarvan ik dacht: dat ga ik later doen. Ik schreef veel, speelde toneel en toen ik journalistiek ging studeren, koos ik voor de optie tv. Omdat ik het gevoel had dat er via dat medium meer ruimte was om een verhaal te vertellen. Pas later, toen ik woordkunst ging studeren, heb ik ontdekt dat dat niet klopt.”

Wat maakt audio dan tot zo’n krachtig medium?

Van Meer: “Het beeldende ervan. Dat klinkt misschien vreemd, maar ik probeer het uit te leggen. Wanneer je op de radio iemand een ruimte of een persoon hoort beschrijven, dan vorm je daar automatisch een beeld van in je hoofd. Alleen zullen die beelden er bij iedereen anders uitzien, terwijl ze nochtans dezelfde beschrijving hebben gehoord. Ik vind dat magisch. Wanneer je iets filmt, is een beeld een beeld. Maar in audio wordt dat ineens veel rijker.”

Lemaire: “Audio geeft je ook de kans om veel dichter bij mensen te komen.”

Van Meer: “Je hebt enkel een klein audiorecordertje bij, waardoor je soms bijna vergeet dat er iets wordt opgenomen.”

Lemaire: “Als je het goed doet, kun je prachtige dingen tot leven wekken, met weinig middelen. Op een heel eerlijke manier. Je laat mensen horen zoals ze zijn. Je kunt niet knippen in hoe iemand iets verwoordt. Je kan niet schuiven met de pauzes die mensen leggen. Als het dan lukt om op die manier een verhaal te brengen waar mensen geboeid naar luisteren, dan geeft dat heel veel voldoening.”

Dat klinkt alsof je zelf ook liever – zoals Anke – de baan op zou gaan in plaats van dagelijks in de studio te kamperen.

Lemaire: “Het is dubbel. Anke heeft een soort onbevangenheid, een grote goesting om mensen te leren kennen…(twijfelt) Niet dat ik die niet heb, maar ik heb sneller last van gêne. Je moet behoorlijk wat lef hebben om bij mensen aan te bellen, in hun living te gaan zitten en hen daar dan naar hun diepste zielenroerselen te vragen. Ik vind dat heel ongemakkelijk.”

Van Meer: “Ik herken dat gevoel, maar ik heb daar bij De wereld van Sofie minder last van. Omdat er meer tijd is om de mensen die je voor de microfoon haalt te leren kennen. Toen ik nog bij Radio 2 werkte, was dat anders. Dan kreeg je om negen uur ’s morgens een onderwerp en moest er drie uur later een reportage op antenne. Vaak was ik op een kwartier binnen en buiten bij de mensen die daarin aan het woord kwamen.”

Lemaire: “Eerlijk? Ik denk niet dat ik zo’n goede reporter zou zijn. Ik heb wel altijd een grote liefde gehad voor dat aspect van de job, omdat het radio op zijn puurst is. Maar ik vind het ook wel tof om te presenteren en te voelen dat ik de vaardigheid heb om op een juiste manier plaatjes af en aan te kondigen.”

Wie is Sofie Lemaire? 39 jaar – studeerde woordkunst – won in 2005 de Åke Blomström-prijs voor talent in radiodocumentaires – groeide uit tot één van de sterkhouders bij Studio Brussel – werd in 2012 één van de hosts van de dagelijkse talkshow De Kruitfabriek op het toenmalige VIER – presenteert sinds 2019 het dagelijkse programma De wereld van Sofie op Radio 1.

Van Meer: “Maar je doet toch veel meer dan dat? Met De wereld van Sofie probeer je toch ook een verhaal te vertellen? Dat soort programma’s ligt, naar mijn gevoel, heel dicht bij dat pure reportage maken.”

Lemaire: “Er is op radiovlak de voorbije jaren natuurlijk ook enorm veel veranderd. Toen ik begon, was er op heel de VRT één programma waarin radiodocumentaires aan bod kwamen. En podcasts bestonden amper, daar luisterde niemand naar. Wie radio wou maken, had dus weinig keuze: presenteren of korte reportages maken die maximum drie minuten mochten duren. Vandaag is dat helemaal anders. Mocht ik nu met radio beginnen, dan zou ik waarschijnlijk uitsluitend podcasts maken. Waarom zou je nog langs lineaire radio passeren wanneer je audio op zijn volst kan beleven in de podcastwereld?”

Misschien omdat je voor die podcasts amper betaald wordt?

Lemaire: “Dat blijft inderdaad een probleem. Veel van die podcasts drijven nu op enthousiasme en passie. Maar die makers moeten ook eten en hebben ook een dak boven hun hoofd nodig. Wanneer zij op termijn niks kunnen verdienen met hun producten zullen ze er toch weer uitstappen. Dat zou jammer zijn.”

Van Meer: “Ik werk halftijds voor De wereld van Sofie en probeer voor de rest van de tijd aan de kost te komen met andere audioprojecten, zoals podcasts. En op zich loopt dat wel goed, zeker de dingen die je in opdracht doet. Het genre wordt populairder en mensen beginnen er steeds duidelijker de waarde van in te zien. Maar wanneer ik zelf met een idee kom en daar centen moet voor zien te vinden, blijft dat nog steeds heel lastig. Mensen beseffen nog niet altijd hoeveel tijd en ambacht in zo’n podcast kruipt.”

Lemaire: “Het grote voordeel van die podcast-hausse is dat mensen de kracht van radio herontdekken. Er komen gouden tijden aan voor radiomakers. Alleen dat verdienmodel nog.” (lacht)

Wie zijn jullie voorbeelden wanneer het over dat soort verhalende radio gaat?

Lemaire: “Die heb ik niet echt. Ik luister gewoon naar heel veel dingen om daar telkens de interessante zaken uit te pikken. Soms zijn dat kleine dingen. Een goede openings-jingle bijvoorbeeld. Dan beluister ik die dertig keer na elkaar, omdat ik wil weten hoe zo’n jingle in elkaar zit.”

Van Meer: “Ik heb ook niet meteen een idool. Maar ik kan wel heel hard genieten van podcasts die heel goed gemaakt zijn. Zaken als Heavyweight van Jonathan Goldstein bijvoorbeeld. Maar ook iets als Groene Oren, waarin planten en dieren zelf over hun leven vertellen, vind ik fascinerend, omdat het concept zo origineel is.”

Lemaire: “Je kunt altijd bijleren. Daarom luister ik ook naar titels die me in eerste instantie niks zeggen.”

Lemaire: 'Dat is iets wat ik heel hard apprecieer in Anke. Er wordt bij ons hard gewerkt, er moet veel afgeleverd worden. Er is weinig tijd om stil te staan en toch probeert ze dat heel consequent te doen.' Beeld Joris Casaer

Zoals?

Lemaire: “Praatpodcasts bijvoorbeeld, waarin de microfoon wordt opengezet om vervolgens twee uur lang oeverloos te lullen. Door daarnaar te luisteren besef ik hoezeer ik nog opgevoed ben volgens de oude radioregels. Intro’s moeten kort zijn, vragen ook. Je probeert je gast niet te veel te onderbreken en je babbelt niet over jezelf. Dat soort dingen. Maar dan luister je naar zo’n podcast, hoor je de host eerst twintig minuten over zichzelf babbelen, om daarna zes vragen ineen te stellen, gevolgd door een persoonlijk statement waar je eigenlijk enkel ‘ja’ of ‘neen’ op kan antwoorden. Alles dus wat je eigenlijk niet mag doen en toch hoor je op zo’n moment plots iets ontstaan. Dat heeft me geleerd om zelf ook iets losser om te springen met die regels. De wereld vergaat niet wanneer je een vraag stelt die net iets te lang is.”

Moest je nog schaven aan het werk van Anke toen ze twee jaar geleden bij jullie binnenwandelde?

Lemaire: (overtuigd) “Neen, nul.”

Van Meer: “Ik heb toch nog heel veel geleerd. Toen ik nog voor Radio 2 werkte, mochten mijn reportages maximum drie minuten duren. Bij De wereld van Sofie werden dat er plots twaalf. Het was wel even zoeken naar de juiste manier om zo’n langere reportage op te bouwen. Ook nu nog stuur ik de dingen die ik maak steeds door naar Sofie en onze eindredacteur voor ze op antenne gaan.”

Lemaire: “Dat is iets wat ik heel hard apprecieer in Anke. Er wordt bij ons hard gewerkt, er moet veel afgeleverd worden. Er is weinig tijd om stil te staan en toch probeert ze dat heel consequent te doen. (tegen Anke) Ik vind het heel chique dat je elke keer weer opnieuw jezelf in vraag stelt.”

Van Meer: “Wanneer je elke dag een reportage maakt, dreig je op den duur jezelf te herhalen. Daarom probeer ik het telkens net iets anders aan te pakken. Ik hou niet van het gevoel dat ik al een hele week hetzelfde doe.”

Lemaire: “Anke blijft constant nadenken. Over dingen die anders en beter hadden gekund. Dat vind ik tof.”

Dreig je als radiomaker zo ook niet vast te lopen? En eindeloos te blijven prullen aan zo’n reportage?

Van Meer: “Dat gevaar bestaat. Net daarom vind ik het zo leuk om voor De wereld van Sofie te werken. We hebben daar gewoon niet de luxe om eindeloos te blijven sleutelen. Op een gegeven moment moet zo’n reportage klaar zijn om op antenne te gaan. Ik maak ook andere audioproducties, waar vaak meer tijd voor is. Ik merk dat ik het heel hard nodig heb om af en toe naar De wereld van Sofie terug te komen en daar wel een deadline te hebben.”

Waar hopen jullie binnen pakweg tien jaar te staan? Werken jullie dan nog steeds samen?

Lemaire: (blaast) “Binnen tien jaar? Geen flauw idee. Heel het radiolandschap is volop in beweging. Ik durf zelfs niet voorspellen hoe het er binnen vijf jaar uit zal zien. Waar staan we tegen dan op het vlak van lineaire radio? Zal er tegen dan betaald worden voor podcasts? Het antwoord op die vragen zal bepalen waar zowel Anke als ikzelf dan mee bezig zullen zijn.”

Van Meer: “Ik heb alvast geen toekomstplan. Ik doe gewoon wat ik graag doe. En ik hou wel van wat afwisseling.”

De kans is dus klein dat je binnen tien jaar nog reportages maakt voor De wereld van Sofie?

Van Meer: “Nu heb ik wel nog het gevoel dat ik binnen wat ik hier doe mezelf op één of andere manier nog kan vernieuwen. Maar of dat binnen een paar jaar nog het geval zal zijn, is moeilijk te zeggen. Er zijn zoveel dingen die ik nog wil doen. Onderzoeken hoe ik audio en beeld kan combineren bijvoorbeeld. Of nagaan wat je met audio in een theatersetting kan doen. Ik werk ook met een beeldend kunstenares samen. Zij ontwerpt miniatuurwerelden die ik dan van audio voorzie. Er is zoveel dat je met het medium kan doen.”

Lemaire: “Ook bij mij is er geen langetermijnplan. Ik probeer gewoon zo veel mogelijk op het juiste moment op de juiste plaats te zitten. Bij De wereld van Sofie heb ik dat gevoel. We proberen lineaire radio en podcast met elkaar te verenigen. En laat dat nu net de twee dingen zijn die volop in beweging zijn terwijl ik op de eerste rij zit. Een betere plaats kun je toch niet hebben?”