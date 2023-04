En plots laat je beste vriendin niets meer van zich horen: hoe vrouwenvriendschappen soms stilletjes doodbloeden

Een echte ‘vriendschapsrecessie’ zoals bij mannen kennen de meeste vrouwen niet, maar een vriendschap laten doodbloeden gebeurt wel. Hoe komt dat? ‘Typerend voor vrouwen is dat een van de twee gewoon niets meer van zich laat horen, de ander kan naar een verklaring fluiten.’

Een paar maanden geleden belandde ik met een nieuwe vriendin op restaurant. Een uur te laat kwam ze met veel lawaai binnen. Na het dessert werden plots mijn borsten onderwerp van gesprek en kon ze het niet laten daar aan die ronde tafel – inmiddels flink aangeschoten – even in te knijpen. Topmarchandise, vond ze. Hoewel mijn lief het daarmee helemaal eens is, vroeg hij haar wel om dat niet meer te doen. Achteloos lachte ze zijn vraag weg en herhaalde haar ongevraagde aanraking, want, zo redeneerde ze, vrouwen onder elkaar mogen dat én vinden dit geen probleem.

Hoewel ik in eerste instantie bevroor en zei dat het prima was, voelde dat later heel anders. Het voorval bleek een katalysator om te gaan graven in mijn vriendinnenverleden en elke vriendin aan een imaginair kruisverhoor te onderwerpen.

Gingen vriendinnen altijd zo met elkaar en mij om? Zo ja, vond ik dit dan normaal? Werd het niet eens tijd dat ik beter mijn grenzen ging aangeven en zou nagaan wie nu eigenlijk mijn vriendinnen waren?

Als we de theorie van antropoloog en evolutiebioloog Robin Dunbar mogen geloven – er bestaat geen wetenschappelijke consensus over – kunnen onze hersenen maar een bepaald aantal vriendschappen aan. Concreet zijn dat maximaal 5 beste vrienden, 10 goede vrienden, 35 kennissen en 100 contacten. Uit een bevraging van het sociale netwerk Peanut bleek dat iets meer dan 2.500 vrouwen maar drie vriendinnen als echt close zien.

“Herkenbaar”, vertelt Maaike* me, die twee vriendinnen heeft. “Doordat ik nogal gevoelig ben, voel ik me anders en heb ik het idee dat ik niet zoveel aankan als andere vriendinnen.” Ingrid zag een grote vriendinnengroep juist slinken. "Stelselmatig merkte ik dat ik steeds meer last kreeg van de disbalans in vriendschappen, en ze niet zo diep gingen als ik verlangde.”

Complexe vriendschappen

Volgens filosoof Paul van Tongeren ontstaan de meeste hechte vriendschappen ergens tussen het 16de en 25ste levensjaar. Vóór we überhaupt van beste vriendinnen kunnen spreken, moeten we heel wat tijd met elkaar doorbrengen. Uit onderzoek van Jeffrey Hall, professor communicatiestudies aan de universiteit van Kansas, blijkt dat mensen minstens vijftig uur samen moeten doorbrengen om te evolueren van gewone kennis tot losse vriend. Om elkaar als beste vrienden te beschouwen, moeten ze minstens tweehonderd uur samen hebben doorgebracht.

Ik moest meteen terugdenken aan de innige vriendschapsband als jong meisje met een leeftijdsgenoot die net als ik gepest werd. Wij, samen tegen de wereld. Dat was en bleef lang ons motto. We deelden dagelijks onze liefdesperikelen, onze verhalen over ruziënde ouders en onze hobby’s met elkaar. Alle eerste keren – van een crush en een kus tot een eerste aantekening in de schoolagenda en onze ontmaagding – liepen als een rode draad door onze vriendschap.

Tot bleek dat al die herinneringen niet meer genoeg waren en we als jongvolwassenen prompt besloten dat we niets meer met elkaar gemeen hadden. Hoewel we niet echt zeker wisten of we afscheid moesten nemen, begrepen we wel dat de complexiteit van onze vriendschap ongezond was voor beiden. Zij kampte met jaloezie tegenover mij en ik was boos omdat ze niet doorhad in welke luxe zij opgroeide. Het was de enige en eerste keer dat ik de confrontatie aan durfde te gaan.

Communiceren vrouwen dan zo anders met elkaar dan mannen? Deborah Tannen, hoogleraar linguïstiek aan de Universiteit van Georgetown, stelde een onderzoeksgroep van 80 vrouwen tussen de leeftijd van 9 en 97 jaar samen en analyseerde hoe zij met hun vriendinnen praten. Op basis van die analyses, schreef ze het boek You’re The Only One I Can Tell. Waar mannen geneigd zijn om gesprekken vrij concreet te houden, concludeerde Tannen dat vrouwelijke gesprekken diepgaander zijn en hun vriendschappen dus ook complexer verlopen. Ook typisch vrouwelijk, volgens Tannen, is het beëindigen van een vriendschap zonder er iets over te zeggen. Een van de twee laat gewoon niets meer horen, en de ander kan naar een verklaring fluiten.

Jaren later, een tijd na mijn highschool bestie, kreeg ik een nieuwe beste vriendin. Een die ik tijdens mijn studie journalistiek leerde kennen. Zeven jaar lang wisselden we examenresultaten, koffie en rode wijn, feestjes en avonturen uit. Tot zij plots besloot dat niet meer te doen. Maanden bleef ik in het ongewisse – ze negeerde me – tot ik haar een keer overtuigd kreeg om met me te praten. Een echte uitleg kwam er nooit, ze zei gewoon klaar te zijn met onze vriendschap. Naar aanleiding van dit essay vroeg ik haar wat het makkelijk maakte om de vriendschap met mij te beëindigen. Haar berichtje – ‘Dit lijkt me geen vraag die ik kan beantwoorden’ – riep vraagtekens op, maar maakte me duidelijk dat ik dankbaar om haar beslissing mocht zijn.

Tien persoonlijke vragen

In haar geniale literaire debuut, We hebben het over je gehad, beschrijft journaliste Stéphanie Hoogenberk onder andere hoe ze al langer voelt dat ze haar twintigjarige vriendschap met Suzan moet beëindigen. Met humor geeft ze de lezer een bloedeerlijke inkijk in alle ongemakkelijke, vervelende en vooral hilarisch herkenbare situaties waar ze als vriendin tegenaan hikt. Want: Suzan is nogal een betweter, en eerlijk: bloedirritant.

Maar hoe eindig je een vriendschap, wanneer de ander daar niet van wil weten? Doe je wat mijn beste vriendin deed of ga je best anders te werk? Hoogenberk is duidelijk: “Gewoon laten doodbloeden, niets van zeggen”. Veel gemakkelijker volgens haar dan de confrontatie aan te gaan. “De confrontatie aangaan, betekent meestal ook dat er heel wat oude koeien uit de sloot worden gehaald”, vertelt Hoogenberk. “Van het ene voorbeeld ga je over in het andere voorbeeld, en voor je het weet beland je in verwijten over en weer. Dood laten bloeden is dus veel beter. En als dat opvalt, houd het dan algemeen of bij jezelf. ‘Ik voel me niet altijd gezien’, werkt in zo’n gesprekken uitstekend.”

Heeft Hoogenberk gelijk?

Onlangs moest ik een vriendin uitleggen waarom ik vond dat onze vriendschap anders begon aan te voelen. Gesprekken gingen bijna altijd over dezelfde onderwerpen: onze partners, haar kind, werk en verzuchtingen. Hoe goed kende ze me eigenlijk? Als ik haar nou tien vragen zou voorleggen, van ‘Wat is mijn lievelingseten’, tot ‘Om welke gebeurtenis schaam ik me nog steeds het hardst’, realiseerde ik me dat ze er hooguit één zou kunnen beantwoorden. Was het belachelijk dat ik haar vriendschap aan de toetssteen van een vriendenboekje afwoog? Mijn ‘algemeen proberen te houden’ leidde tot een heel ongemakkelijk gesprek waarin ik probeerde uit te leggen waarom ik steeds minder met haar afsprak en zij me vooral niet-begrijpend aankeek.

Dood laten bloeden werd met de minuut interessanter.

Savannah Kos van Birds in Open Air – dat draait rond verbindende groepsactiviteiten onder vrouwen – vertelt dat ook zij een vriendin ontgroeide. “Na dertig jaar bezocht zij nog altijd hetzelfde café op exact dezelfde plaats om het altijd te hebben over dezelfde onderwerpen als twintig jaar geleden. Ik had het gevoel dat ze bleef hangen. Dat is absoluut oké, maar je kan niet van mij verwachten dat ik me hetzelfde gedraag. Ik probeerde het eerst te laten doodbloeden, tot ze me confronteerde en ik het haar rechtuit moest vertellen.”

“Het klopt dat vrouwen het vaak moeilijker vinden om een vriendschap te beëindigen”, vertellen psychiater Uus Knops en psychologe Julie Minnaert, die samen aan een boek over vriendschapsverlies werken. “Eén van de redenen die we zien terugkomen, is dat het comfortabeler is om een expliciete breuk te vermijden. Een andere reden heeft te maken met zelftwijfel en onzekerheid. Doe ik er wel goed aan om deze vriendschap te beëindigen? Misschien is het wel mijn schuld, en was ik geen goede vriendin? Had ik bepaalde zaken anders kunnen aanpakken? Twijfels die blijven knagen.”

Beeld ter illustratie. Journaliste Stéphanie Hoogenberk: ‘Gewoon laten doodbloeden, niets van zeggen, dat is de beste oplossing. Anders riskeer je de confrontatie te moeten aangaan.’ Beeld Getty Images

Volgens Knops en Minnaert kunnen faalangst en perfectionisme die zelftwijfel bovendien nog versterken. Ook schuld en schaamte spelen een rol. “Na een vriendschapsbreuk blijven veel van deze vrouwen achter met een gevoel van schaamte over zichzelf als vriendin, waardoor ze het verlies bijvoorbeeld ook minder bespreken met andere vrienden. Zeker als je zelf het ‘slachtoffer’ bent geweest van zo’n vriendschapsbreuk. Meestal is het dan ook een stil verdriet dat vooral alleen gedragen wordt.”

Als twintiger bleven mijn vrouwelijke vriendschappen vaak dezelfde, en het lijkt, nu ik in de dertig ben, dat ik voor het eerst durf te kortwieken in die vriendschappen. Een die al tien jaar meegaat – en blijft – is Alice*. Ze omschrijft onze vriendschap als een spiegel waarbij we blijven leren van elkaar. Toegegeven, sinds ik als freelancer door het leven ga, moet ik vaker een afspraak verzetten of ben ik soms te uitgeput. Maar, door afspraken af te zeggen, koop ik mezelf tijd, tijd ook om na te denken over vriendinnen. Ik leg ze op de weegschaal en durf kritischer naar hen kijken. Er komt voor het eerst ruimte om nieuwe vrouwen een kans op vriendschap te geven.

Fight-or-flight

Zoals Ella*. Ik vroeg haar of ze me kon vertellen hoe zij onze prille vriendschap ziet. Haar antwoord was hartverwarmend. Ze was complimenteus, maar gaf vooral ook mee dat deze vriendschap voor haar helend is. “Ik ben net als jou gekwetst geweest door vrouwen en daardoor voorzichtiger, maar wij hoeven dat bij elkaar juist niet te zijn. Dat maakt dat er veel vertrouwen is.” Het is een nieuw soort vriendschap voor mij, een die beter aanvoelt dan vele oude en een die mijn harde werkethiek niet veroordeelt.

Hoe dat komt? De Harvard Business Review geeft misschien een antwoord. Uit een daarin gepubliceerde studie van socioloog Brian Uzzi bleek dat vrouwen met een sterke vriendenkring meer kans hebben op leidinggevende functies. Hoewel mijn werksituatie is veranderd – van kantoorkwebbel naar soms vier dagen thuis op teksten zitten te wroeten zonder enig mens te zien – blijf ik nog wel de behoefte hebben om mijn werkissues of ‘overwinningen’ te bespreken met andere vrouwen. Méér dan met mannelijke vrienden.

Ook hier bestaat een verklaring voor, zo ontdekte een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Californië per ongeluk. Ze merkten op hoe vrouwelijke onderzoekers in de groep vooral naar elkaar toe trokken wanneer ze stress ervoeren. De mannen isoleerden zichzelf dan weer eerder. Het leidde tot het rapport ‘Biobehavioral Responses to Stress in Females: Tend-and-Befriend, Not Fight-or-Flight’.

Eerder wetenschappelijk onderzoek maakte al duidelijk dat stress, bij beide geslachten, een hormonale reactie veroorzaakt die resulteert in de fight-or-flight-reactie. Een recente studie suggereert echter dat wanneer een vrouw stress ervaart, er een chemische reactie in de hersenen ontstaat die ervoor zorgt dat ze vriendschappen sluit en onderhoudt met andere vrouwen. Volgens de studie kunnen vrouwen – doordat er oxytocine vrijkomt in een stressvolle situatie – een fight-or-flight-reactie zelfs tegengaan. Zo krijgen zij bijvoorbeeld de behoefte om voor hun kinderen te zorgen of samen te komen met andere vrouwen.

Zijn vrouwenvriendschappen dan onmisbaar?

Journalist Raounak Khaddari, die in april debuteert met Even goede vrienden, meent dat vriendschappen – ongeacht gender of geslacht – onmisbaar zijn. Met een appje – ‘De druk van deze vriendschap wil ik niet. Heel veel liefs. Ik ga morgen uit deze groepschat, dus dan kunnen jullie nog reageren, mochten jullie daar behoefte aan hebben.’ – maakte ze het uit met twee vrienden. Sindsdien worstelt Khaddari met vriendschappen. Haar boek is een herkenbare zoektocht. Hoe onderhoud je vriendschappen? Waarom worden vrienden steeds belangrijker in onze moderne levens? En doe je er goed aan een vriendschap zo expliciet uit te maken?

Op die laatste vraag heeft Khaddari meteen een antwoord. Het is waardevol om een vriendschap uit te maken als er frictie is of als het continu negatieve energie oplevert, klinkt het. “Niet direct natuurlijk, maar als vrienden hebben gepraat en de conclusie is dat ze te ver uit elkaar zijn gegroeid, is het goed om een vriendschap expliciet te beëindigen. Voor jezelf, zodat je het kunt afsluiten en voor de ander, zodat dié het ook kan afsluiten.”

Volgens Khaddari hoort een beëindigde vriendschap nu eenmaal ook bij het leven. “Als individu blijven we ons ontwikkelen en soms ontwikkelen vrienden een andere kant op. Vrienden loslaten is een vorm van groeipijn. Het is niet leuk, maar we moeten het doorstaan om te blijven groeien.”

Wat betreft die ene vriendin op restaurant: ik heb haar ondertussen niet meer gezien. Ik had mezelf voorgenomen om af te spreken, maar durfde uiteindelijk niet. Laten doodbloeden, dus, en de focus leggen op mijn andere vriendinnen die – toen ze over het voorval op restaurant hoorden – even gechoqueerd waren als ik. Want zoiets bespreken met andere vrouwen, ja dat moet wel.

* Pseudoniem, echte naam is bekend bij de redactie