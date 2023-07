En plots is topless zwemmen weer een discussiepunt: ‘In de jaren tachtig kon veel meer dan nu’

In verschillende Europese steden klimmen vrouwen op de barricaden voor het recht op topless zonnen en zwemmen. De discussie heeft meer om het lijf dan op het eerste gezicht lijkt: voorstanders kaarten de seksualisering van vrouwelijk bloot aan en waarschuwen voor verpreutsing.

Zwembeurten leiden zelden tot maatschappelijke en juridische omwentelingen, maar een gezonde dosis verontwaardiging kan daar verandering in brengen. Wanneer de Duitse dertiger Lotte Mies in het najaar van 2022 naar het zwembad in Berlijn-Kaulsdorf trekt, wordt ze meteen uit het water gehaald. De badmeester tikt haar op de vingers omdat zij geen bovenstuk draagt. Er volgt een woordenwisseling waarbij Mies het zwembad van discriminatie beticht: als alle mannen in ontblote torso mogen zwemmen, moeten vrouwen dat ook kunnen.

Even later dient ze klacht in bij de Duitse ombudsdienst voor Gelijke Behandeling, een instelling die haar redening volledig onderschrijft. Zwembaden in Berlijn worden even later verplicht om topless gasten toe te laten. De beslissing krijgt heel wat aandacht en doet ook vrouwen in andere landen dromen. In Amsterdam pleit Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter van de liberale partij D66, ervoor om alle zwemmers dezelfde vrijheden te gunnen. Na de zomer volgt een stemming over haar voorstel.

De discussie over topless badgasten is niet nieuw en lijkt in eerste instantie niet erg complex te zijn. Alle burgers zijn gelijk voor de wet en dus zou het bizar zijn om één sekse andere kledingvoorschriften op te leggen. Alleen wijst socioloog François Levrau er in De Standaard op dat er naast de juridische factor ook een belangrijke sociale en morele dimensie is. Hij waarschuwt daarbij voor een situatie waarin zelfexpressie voorrang krijgt op het behoud van het decorum. “Sociale normen worden daarbij als stoorzenders voor de individuele vrijheid gezien”, schrijft hij.

Bij dat argument vermeldt Levrau niet hoe die normen hun vorm krijgen en wie de macht krijgt om ze te veranderen. Het is precies die lacune waar activistische platformen als Free the nipple zich tegen verzetten. Een man in bloot bovenlijf zoekt gewoon wat verkoeling op, een vrouw in monokini zou de sociale normen verwoesten. De onmiddellijke associatie met erotiek is een doorn in het oog voor vrouwen die zich de vrijheid gunnen om topless te zonnen.

Hippiecultuur

De hevige reacties op het verhaal van Mies en het voorstel van Rooderkerk illustreren wel dat de sociale verwachtingen rond kledij snel veranderen. “Ik ben een kind van de jaren zestig en maakte de hippiecultuur nog bewust mee. In die periode lagen zowat alle vrouwen nog topless op het strand”, vertelt Frances (60). Ze kijkt met argusogen naar de conservatievere wind die bovenstukken bij een zwemtenue obligaat wil maken. De monokini biedt haar niet alleen de mogelijkheid om volledig te bruinen, maar zorgt er ook voor dat ze zich vrij voelt. Daarom zal ze niet snel naar een openbaar zwembad in België trekken. In de meeste reglementen staat namelijk dat kledij in overeenstemming met de goede zeden moet zijn. Wat dat precies betekent en welke argumenten bij die beoordeling meespelen, wordt daarbij niet gedefinieerd.

Een explicietere formulering van die normen is wenselijk omdat ze sowieso aan verandering onderhevig zijn. “Ook mannen konden aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw op sommige plaatsen boetes krijgen voor topless zwemmen”, zegt cultuurhistorica Tinne Claes (KU Leuven). Pas vanaf de jaren dertig werd het voor hen de norm om zonder bovenstuk het water in te duiken en verdween de connotatie met zedenschennis.

De monokini ligt voor vrouwen momenteel weer gevoeliger en dat heeft volgens Ciska Hoet, directeur van het kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa, verschillende redenen. “Via de smartphone kan iedereen zomaar gefotografeerd worden en daarnaast is er een beeldcultuur die naakte lichamen geseksualiseerd heeft.”

Nieuwe preutsheid

Conservatieve opiniemakers voorspellen al langer een ‘nieuwe preutsheid’ en ze krijgen vaak genoeg anekdotes aangereikt om die stelling te onderbouwen. In het pinksterweekend werd in de Gentse Blaarmeersen nog een jonge vrouw in monokini belaagd door jongeren met een Maghrebijnse migratieachtergrond.

Vervolgens werd alweer menige krantencolumn geschreven over de clash tussen culturen en op zich is dat niet onterecht. Mensen met andere culturele of religieuze achtergronden kunnen er andere ideeën over geschikte zwemkledij op na houden. Dat werkt wel in twee richtingen: voor moslima’s is het bijvoorbeeld eveneens een strijd om in boerkini te kunnen zwemmen. In Frankrijk werden enkele jaren geleden nog strenge controles uitgevoerd om na te gaan of het boerkiniverbod wel nageleefd werd.

“Wij moeten ons niet aanpassen omdat sommigen een naakt lichaam gelijkstellen aan seks”, vindt Micha Overstijns (52), die al jaren topless zont en zwemt. Toch merkt ze tijdens haar strandbezoeken dat steeds meer vrouwen een bikinitop of badpak dragen. “Als je dan alleen bent, doe je zelf ook je top niet uit. Anders word je aangekeken alsof je van een andere planeet komt.”

Zelf blijft ze de vrijheid claimen om te dragen wat ze wil, maar ze is wel bezorgd over de recente evolutie. “In de jaren tachtig kon er veel meer dan nu.”