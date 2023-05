‘Emoties veroorzaken op zichzelf meestal niets schadelijks. Het is het oordeel dat uiteindelijk het lijden veroorzaakt’

Recent onderzoek toont aan dat negatieve gevoelens weliswaar je welzijn kunnen beïnvloeden, maar dat je perspectief op die emoties een nóg grotere rol kan spelen. ‘Datgene waar je je tegen verzet, blijft net.’

Je bent zenuwachtig voor een presentatie op het werk en betreurt je gebrek aan zelfvertrouwen. Of je wordt boos op je partner en voelt je er vervolgens schuldig over.

Onze emoties beïnvloeden ongetwijfeld ons welzijn, maar recent onderzoek toont aan dat de manier waarop we die emoties beoordelen en erop reageren nog méér impact op ons heeft. In een studie die vorige maand werd gepubliceerd in het tijdschrift Emotion ontdekten onderzoekers dat mensen die negatieve gevoelens als verdriet, angst en woede gewoonlijk als slecht of ongepast beoordelen, meer angst- en depressiesymptomen hebben. Ze zijn daarnaast minder tevreden met hun leven dan mensen die hun negatieve emoties over het algemeen in een positief of neutraal licht zien.

Steeds meer onderzoek lijkt er dan ook op te wijzen dat mensen het beter doen wanneer ze hun onaangename emoties accepteren als iets wat toegelaten en gezond is, in plaats van ze te bestrijden of te onderdrukken. “Velen van ons hebben de impliciete overtuiging dat emoties zelf slecht zijn, dat ze ons iets slechts zullen aandoen”, aldus Iris Mauss, sociaal psycholoog die emoties bestudeert aan de Universiteit van Californië en co-auteur van de nieuwe studie. Maar meestal, zo zegt ze, “veroorzaken emoties op zichzelf niets schadelijks”. “Het is eigenlijk het oordeel dat uiteindelijk het lijden veroorzaakt.”

Averechts effect

Als we onze emoties als iets slechts ervaren, stapelen we alsmaar meer negatieve gevoelens in onszelf op, waardoor we ons nog slechter gaan voelen, stelt Emily Willroth. Ze is psycholoog aan de Washington University en medeauteur van de nieuwe studie. Het is waarschijnlijk dat dat zowel de intensiteit van onze negatieve gevoelens vergroot als de tijd dat we er last van hebben, verlengt. In plaats van dat het gevoel na een paar minuten vanzelf overgaat, “kun je er een uur later nog over zitten piekeren”, zegt ze.

Gevoelens vermijden of onderdrukken kan ook averechts werken. In een klein klinisch onderzoek vroegen onderzoekers aan mensen om een van hun handen in een bad met ijswater te leggen en hun pijn te accepteren of te onderdrukken. Degenen die hun gevoelens probeerden te onderdrukken, rapporteerden meer pijn en konden het ijswater minder lang verdragen dan degenen die hun ongemak accepteerden. Ander onderzoek heeft onderdrukking van emoties dan weer in verband gebracht met een verhoogd risico op geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie en angst.

“Waar je je tegen verzet, blijft net”, zegt Amanda Shallcross, een natuurgeneeskundige die emotieregulatie bestudeert aan de Cleveland Clinic. Als je je emoties uit de weg probeert te gaan, “zul je op langere termijn een negatieve impact op je geestelijke en lichamelijke gezondheid ervaren”.

Onderzoek heeft ook uitgewezen dat als je de gewoonte hebt om je emoties negatief te beoordelen, je meer van slag kunt raken als je met een stressvolle situatie wordt geconfronteerd. In een studie uit 2018 vroegen Mauss en haar collega’s mensen of ze de neiging hadden hun emoties te accepteren of ze als iets slechts te beoordelen. Vervolgens vroegen ze de proefpersonen om een toespraak van drie minuten te houden over hun kwalificaties voor een job, een taak waarvan bekend is dat die stress opwekt.

Deelnemers die zeiden dat ze hun emoties gewoonlijk niet accepteerden, rapporteerden dat ze meer negatieve gevoelens ervoeren terwijl ze de toespraak hielden. In een vervolgexperiment ontdekten de onderzoekers dat proefpersonen die hun emoties gewoonlijk niet accepteerden, zes maanden later een slechter psychisch welzijn rapporteerden en meer depressie- en angstsymptomen hadden.

Aanvaarding

Onthoud allereerst dat onaangename gevoelens deel uitmaken van de menselijke natuur. “Geen enkele emotie is inherent slecht of ongepast”, stelt Willroth. Negatieve gevoelens kunnen zelfs een doel dienen, zo voegt ze eraan toe. “Angst kan je helpen een potentiële bedreiging onder ogen te zien, woede kan je helpen voor jezelf op te komen en verdriet kan andere mensen het signaal geven dat je hun sociale steun nodig hebt.”

Als je een slecht gevoel ervaart, betekent dat niet dat je ervan moet gaan houden; probeer er gewoon neutraal tegenover te staan. Uit de nieuwe studie blijkt dat mensen die neutraal reageren psychisch even gezond zijn als degenen die positiever reageren. Shallcross stelt voor het gevoel dat je ervaart met nieuwsgierigheid te benaderen en “je lichaam en je ervaring te gebruiken als een laboratorium”.

Het kan ook helpen om te onthouden dat het gevoel in kwestie niet eeuwig blijft duren. “Emoties zijn meestal van korte duur, dus als we ze gewoon laten passeren, zullen ze vaak binnen enkele seconden of minuten verdwijnen”, aldus Willroth.

Oefening en ervaring kunnen emotionele aanvaarding ook gemakkelijker maken. Emotioneel welzijn neemt toe met de leeftijd, en het onderzoek van Shallcross heeft uitgewezen dat dat gedeeltelijk kan worden veroorzaakt door het feit dat mensen in het algemeen beter zijn in het accepteren van hun emoties naarmate ze ouder worden.

Het is belangrijk op te merken dat je emoties aanvaarden iets anders is dan de situaties accepteren die slechte emoties veroorzaken. “Als we het hebben over het accepteren van gevoelens, durven mensen al eens te denken dat dat betekent: ‘Oh, je moet gewoon zelfgenoegzaam zijn’,” aldus Brett Ford, een psycholoog aan de Universiteit van Toronto die bestudeert hoe mensen hun emoties beheersen.

Maar dat is niet de juiste conclusie, zegt ze. Emotionele acceptatie kan verandering juist gemakkelijker maken: als we onze tijd en energie niet besteden aan het eindeloos beoordelen en veroordelen van onze gevoelens, hebben we meer tijd en energie om ons leven te verbeteren en de wereld te veranderen.