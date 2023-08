‘Elke vrouw kan meerdere orgasmes na elkaar hebben’: Emily Morse geeft tips voor een beter seksleven

Emily Morse fakete nog steeds orgasmes toen ze midden 30 was, nu wordt de podcast van de seksvoorlichtster iedere maand twee miljoen keer gedownload. Wat is de sleutel tot geweldige seks?

Tijdens een weekendje weg met een vriend beleefde Emily Morse 23 orgasmes in één dag. “Ik had orgasmes tijdens het vrijen, terwijl we seksspeeltjes gebruikten, en toen we gewoon aan het spelen waren”, zegt ze. Hield ze ze bij met een telraam? “Nee! Gewoon tellen in mijn hoofd. Want het is verbazingwekkend als je bedenkt dat ik van het faken van orgasmes naar dat ben gegaan.”

Om de film When Harry Met Sally te parafraseren: wie zou niet een stukje willen hebben van wat Morse heeft? Gelukkig belooft de sexpert uit Los Angeles, die een razend populaire podcast heeft, Sex with Emily (gemiddeld bijna twee miljoen downloads per maand), en nu haar eerste boek, Smart Sex (“Ik had ‘23 orgasmes’ op de cover moeten zetten!”), uitbrengt, dat we haar kunnen evenaren.

“Elke vrouw kan meerdere orgasmes hebben, we beperken onszelf alleen op zoveel manieren.” Per slot van rekening, zoals Morse - die 53 is maar er twee decennia jonger uitziet met wapperende lokken en een zijdezachte blouse - al aangaf, kostte het haar jaren om geweldige seks te ontdekken. Ze verloor haar maagdelijkheid op haar 17de, maar was 23 toen ze haar eerste orgasme kreeg door masturbatie. Op haar 35ste, met verschillende relaties achter de rug, fakete ze vaak nog, compleet met Oscar-waardige bewegingen en gekreun om het ego van haar partners te masseren.

“Ik ging ervan uit dat seks automatisch goed moest voelen. Toen dat niet zo was, dacht ik dat er iets mis met me was”, zegt ze. “Maar ik ben een beetje een overachiever, dus ik had zoiets van ‘ik geniet er niet van, terwijl mijn partner het wel naar zijn zin lijkt te hebben - ik ga leren wat er eigenlijk aan de hand is’.”

Morse was verre van alleen in haar onwetendheid. Ondanks (maar ook dankzij) onze hyper geseksualiseerde cultuur, is de meerderheid van haar publiek - dat varieert “tussen 18 en 83", hoewel de meesten millennials zijn (The New York Times beschreef haar als de Dr. Ruth van een nieuwe generatie), en gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen - net zo onwetend over hoe je de best mogelijke seks kunt hebben. “Het is problematisch: elke dag praat ik met een jonge vrouw die op dezelfde plek zit als ik al die jaren geleden, die haar lichaam niet begrijpt en die seks heeft om een partner te plezieren in plaats van haar eigen genot voorop te stellen.”

De reden, zegt ze, is “een gebrek aan informatie. Seksuele voorlichting is niet geweldig op scholen - zelfs als het goed is, gaat het over angst en oordeel, niet over plezier en vreugde. Mensen voelen zich niet op hun gemak om over seks te praten. We doen het wel, maar we begrijpen het niet. Het is alsof je autorijdt zonder rijbewijs.”

Door de alomtegenwoordigheid van porno zijn mensen alleen maar meer in de war geraakt. Ze worstelen om een onrealistische blauwdruk te volgen. “Porno is de manier waarop de meeste mensen over seks leren. Het is onnauwkeurig en misleidend en we corrigeren het niet”, zegt Morse. “Ik zou graag iets filmen waarin ik naar porno kijk. Ik zou het scherm stilzetten en zeggen: ‘Dit is niet echt. Dit voelt waarschijnlijk niet goed voor haar. Hij ejaculeert niet echt. Dit is niet echt zijn penis, hij heeft hiervoor waarschijnlijk een pil genomen, er zit make-up op haar clitoris.’ Want zonder dat commentaar nemen we gewoon aan dat seks op die manier gaat gebeuren.”

Morse, oorspronkelijk afkomstig uit Michigan, begon in de politiek en voerde campagne voor de eerste Afro-Amerikaanse burgemeester van San Francisco, Willie Brown, over wie ze ook een documentaire maakte. In 2005 plande ze nog een documentaire over seks, maar ze realiseerde zich dat podcasting - dat toen nog in de kinderschoenen stond - een beter medium zou zijn, omdat luisteraars anoniem en openhartig over hun ervaringen konden praten. Terwijl het aantal downloads toenam, “las ze duizenden boeken, experimenteerde ze met seksfeesten en gebruikte ze tonnen speeltjes”. Ze promoveerde ook aan het Institute for Advanced Study of Human Sexuality in Californië. “Ik zag alle manieren waarop ik mijn eigen plezier blokkeerde. Daarna kun je niet meer terug.”

‘Er is zoveel schaamte en verwarring. Ik kan niet naar een etentje gaan zonder dat mensen vragen voor me hebben.' Beeld NYT

Bijna twintig jaar later is de wereld enorm veranderd. “Er is geen stigma meer op datingapps, iedereen gebruikt ze, dus casual seks is meer geaccepteerd.” Vooral dankzij porno “is er minder taboe op bepaalde seksuele handelingen. En seksspeeltjes zijn zeker verbeterd.” Toch zijn de vragen van luisteraars nog precies dezelfde als achttien jaar geleden. “Er is zoveel schaamte en verwarring. Ik kan niet naar een etentje gaan zonder dat mensen vragen voor me hebben, en die vragen zijn vooral: ‘Ben ik oké? Ben ik normaal?’ - omdat we het gesprek over seks nog steeds niet genormaliseerd hebben.”

Om te helpen bij deze gesprekken bevat het boek van Morse schetsen van seksuele standjes en een alfabetische ‘seksuele bucketlist’. Die kunnen koppels een kader geven waarbinnen ze kunnen bespreken wat hen aanspreekt en wat niet. Compromissen kunnen nodig zijn, maar Morse waarschuwt dat als een partner weigert om zelfs maar iets te proberen waar je dol op bent, je er het beste snel vandoor kunt gaan. Ze vertelt het leerzame verhaal van een vriendje toen ze in de dertig was die - na een paar keer - stopte met orale seks. Na haar eigen advies te hebben opgevolgd, vroeg ze waarom: “Het is gewoon niet mijn ding”, zei hij.

Haar jongere ik zou nog minstens een jaar met de relatie zijn doorgegaan en zichzelf ervan hebben overtuigd dat het goed genoeg was. De ervaren Morse wist dat ze geen tijd moest verspillen. “Hij wilde mij niet beffen, dus dat was dat”, haalt ze haar schouders op. Zulke problemen heeft Morse niet met haar huidige vriend, die ze - op de ouderwetse manier - via vrienden heeft leren kennen. Wel geeft ze toe dat partners verwachtingen koesteren. “Er is meer druk. Maar als ik een chef ben en we daten, ga ik ook niet elke avond een soufflé of een vijfgangendiner voor je maken. Soms zullen we uit eten gaan en soms gaan we voor de magnetron. Ik ben een doorsnee persoon: soms hebben we verschillende soorten seks, soms gebruiken we speeltjes, soms niet.”

En zelfs de deskundigen moeten eraan blijven werken. “Het is geweldig als je alle toeters en bellen kent, maar uiteindelijk gaat het erom dat je aanwezig bent tijdens seks, dat je je realiseert dat het belangrijk is en dat we er tijd voor moeten vinden net als al die andere dingen. Seks is een set aan vaardigheden. Een set die groeit en ontwikkelt, voor ons allemaal.”

Het is een complete mythe dat geweldige seks vanzelf gaat en dat erover praten het van zijn magie zal beroven. De meeste seksuele problemen in onze relaties hebben niets te maken met seks en alles met communicatie. Echte intimiteit vereist kwetsbaarheid en goede seks vereist intimiteit. Als we onszelf ervan weerhouden onze partners te vertellen wat we willen en nodig hebben om maximaal genot te voelen, houden we onszelf en hen van het ervaren van de volledige diepte van onze verbinding.

“Veel mensen denken dat communiceren met hun partner over seks betekent: ‘Doe dit! Niet zo!’ Erger nog, we gaan ervan uit dat als onze partner ons ook maar enige feedback geeft, dit betekent dat we verschrikkelijk zijn in bed. Dat is niet het soort communicatie waar ik het over heb. Geef jezelf de best mogelijke kans op een gezonde en productieve seksdialoog door mijn drie tips voor succesvolle seksuele communicatie.”