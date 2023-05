Elke dag vakantie in dit hedendaagse vissershuisje in Zeeland

Van een ruim appartement in Rotterdam verhuisden Femke en Erik naar een duurzaam dijkhuis in het dorpje Strijensas. Zonder er veel over na te denken ruilden ze de drukke havenstad in voor een houten huisje in een waterrijk natuurgebied. ‘Duurzaam leven met de natuur, zo’n verademing in deze tijden.’

Je laptop dichtklappen, de deur opengooien en langs je groentetuintje via een houten pad tot aan het water stappen, het moet de droom zijn van veel thuiswerkers, laat staan pendelaars. “Ik heb zelfs een vlondertje aan mijn huis waar ik heerlijk met mijn benen kan bungelen”, lacht Femke. Maar misschien even terug naar 2020. Toen hadden stadsmussen Femke en Erik nog nooit van Strijensas gehoord, maar reden ze toevallig langs het authentieke havendorpje. Piepklein, want veel meer dan een haventje met een café was er niet. “Maar het was zo’n prachtige lentedag”, vertelt Femke. “Ik zag overal narcissen en zelfs lammetjes aan de kade. Wat verderop was ook een dijkhuisje te koop.” En het zaadje was geplant. Een bod op dat dijkhuisje deden ze niet, maar in volle coronapandemie besliste het koppel om hun appartement in Rotterdam vaarwel te zeggen en aan de dijk een stukje grond te kopen. Binnen het jaar zouden ze er al wonen.

De bewoners bespaarden een pak geld door OSB-platen als afwerking te gebruiken. Zo bleef er meer budget over voor de isolatie. Beeld Henny van Belkom

Femke en Erik slapen boven, in een vide. Beeld Henny van Belkom

Hond Aagje kreeg een – hoe kan het ook anders – houten hondenhok. Beeld Henny van Belkom

“Het begon als grap, maar voor Femke werd de verhuis al snel serieus”, zegt Erik. “We hadden een volkstuintje in Rotterdam, en Femke had het tuinieren echt ontdekt. De groene omgeving hier straalde zo’n rust uit, waardoor ik eigenlijk snel ben gevolgd.” Het koppel ging op zoek naar een bouwmethode die economisch én ecologisch was. En na wat research wisten ze al snel dat het een houten huis moest worden. “We hadden een bouw budget van 200.000 euro, en een duurzaam huis bouwen was voor ons de enige logische optie. Verder wilden we een woning waar we kunnen werken, waar er gasten kunnen logeren en we volop van het buitenleven kunnen genieten. O ja, en het moest snel gaan. Sowieso zijn wij snelle beslissers, maar ook het stormseizoen zette er vaart achter. Tussen 1 oktober en 1 april is het aan de dijk verboden om grondwerkzaamheden uit te voeren, dus vóór 1 oktober moesten de palen in de grond.”

Architectenbureau la-di-da ging de uitdaging aan, en er was meteen een klik. “Het ontwerp was er snel: twee geschakelde volumes met een technisch eilandje ertussen”, zegt architect Diederik de Koning. “Voor de dakvorm lieten we ons inspireren door de vissershuisjes. Daar leefden gezinnen op de begane grond, maar was er in de hoogte genoeg ruimte om de netten te laten drogen. Het volume met de twee huisjes vonden Femke en Erik meteen heel prettig omdat het ene huisje zo afgesloten kon worden voor de gasten die op bezoek kwamen.”

Hebben ze geen logés, dan draaien de bewoners graag plaatjes in het gastenverblijf. Dat kunnen ze van hun werkkamer afsluiten met schuifwanden. Beeld Henny van Belkom

Na een werkdag je laptop dichtklappen en zo het groen induiken: Femke en Erik maakten hun droom waar met dit huis. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

En zo ontstaat in de woning een fijn spel met flexibele ruimtes. Zonder gasten open en transparant, en dankzij schuifdeuren kan de ruimte flexibel worden gebruikt. “Zijn we met ons twee, dan kunnen we ’s avonds in het gastenverblijfje plaatjes draaien, zijn er vrienden op bezoek, dan schuiven we stoelen aan de kant en klappen we het bed open. Gasten hebben ook hun eigen badkamer. Vrienden uit de stad komen graag op bezoek, want ze kunnen altijd blijven slapen.” Gangen zijn er niet in de woning, elke ruimte wordt optimaal benut. En elke ruimte is verbonden met een terras.

De geur van hout in huis vindt Femke heerlijk. Maar het voelt ook warm en geborgen aan, en het binnenklimaat in een houten huis is bijzonder fijn. Bovendien zorgen de OSB-platen voor een goede akoestiek, zelfs in de hogere ruimtes. “De hoogteverschillen in huis wilden we heel graag”, vertelt Erik. “Ze zorgen voor een speelse dynamiek, een combinatie van intieme en bijna museale ruimtes. Slapen doen we op een vide.” Om het gebruik van beton zo veel mogelijk te reduceren werd het hele huis opgetild en op houten palen gebouwd. Alleen het bovenste deel, waar het grondwaterpeil schommelt en het hout kan gaan rotten, is van beton. “We hadden geen aannemer en hebben dus zelf ook meegebouwd, samen met de architecten trouwens. Voeten in het slijk, heerlijk!”, lacht Erik. “De samenwerking met de timmermannen van Houten Huis in Destelbergen was fantastisch. Na amper vijf weken stond ons huis er al. Mensen zeggen vaak dat verbouwen zoveel stress met zich meebrengt, maar ik zou het zo opnieuw doen.”

Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

Niet alleen het houten huis staat op palen, ook het tuinpad en de terrassen werden opgetild en zweven boven het groen. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

De OSB-beplating werd als afwerkingsmateriaal gebruikt. Kostenbesparend, en dus ging het bouwbudget grotendeels naar isolatie: driedubbel glas en houtvezelisolatie van 30 centimeter dik. Daardoor heeft het huis eigenlijk geen verwarming nodig, en is een pelletkachel genoeg voor de koudste dagen. “Omdat we graag onze deuren openzetten is het huis niet helemaal energieneutraal, maar we hebben samen met de architecten over heel veel nagedacht”, zegt Femke. “De grootte van de vier ruimtes in huis werd door de architecten zo berekend dat we weinig restafval hadden bij het versnijden van de OSB-platen. Om warmteverlies via leidingen te beperken, zit de installatiekern in het midden, vlak naast de badkamers. We hebben ook een doucheknop die je indrukt zoals op een camping, of in een zwembad. En dat past dan weer perfect bij de aquablauwe polyester in de badkamers.” (lacht)

Met matten van aquablauwe polyester werd de OSB waterdicht gemaakt. Om milieubewuster te douchen kregen de kranen een drukknop. Beeld Henny van Belkom

Beeld Henny van Belkom

Bouwen is voor rijke mensen, dachten Femke en Erik lang. Een onbereikbare droom. “Voor ons begint elk ontwerp met de vraag: wat is betaalbaar? En dan koppelen we er een esthetiek aan”, zegt architecte Laura van Santen. “We zijn zo gewend geraakt dat alles in een nieuwbouw vlekkeloos wit gepleisterd moet zijn. Ik vergelijk een bouwproces liever met tuinieren. Er zullen altijd dingen zijn die anders lopen dan gepland, maar dan los je dat op. Ook imperfecties moet je omarmen.”

Zo kan je het kleinere stukje bouwgrond op de kavel als imperfectie zien, of als extra stimulans om ook buiten een stukje binnen te maken. “De tuin is een verlengde van ons huis, ook ingedeeld in vier kamers”, vertelt Femke. “Er is een deel waar ik groenten kweek, waar er bloemen groeien, waar we lekker in de zon zitten, en ook een wilder stukje, met berkenbomen. Het is moeilijk uit te leggen hoe goed dit huis voelt. Of we hier ons hele leven blijven, durf ik niet te zeggen, maar zo’n plekje vinden we nooit meer, dat is zeker.”

Beeld Henny van Belkom