Elke dag pieken op werk, maar geen energie meer voor de boodschappen: zo weet je of je te veel stress hebt

Je kent er vast wel een, zo’n collega die altijd overwerkt en te veel hooi op de vork neemt. Dat is niet per se omdat die zich uit wil sloven, weet Leonie Mooyman, bedrijfsarts bij Arbo Unie. Veel ‘workaholics’ werken hard uit perfectionisme. “Perfectionisten willen geen fouten maken en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het zijn goede karaktereigenschappen, maar het kan voor veel stress zorgen.”

De stress wordt groter als perfectionisten geen rust pakken. “Sommige werknemers gaan zelfs nog in de vakantie door. Dan checken ze snel de mail of plegen een telefoontje. Maar dat is niet de bedoeling. Je ontspant dan niet.”

Als je jarenlang niets aan die stress doet, kan het uitmonden in een burn-out. “Perfectionisten zijn gevoeliger voor een burn-out dan andere werknemers, maar het is niet zo dat elke harde werker een burn-out krijgt”, zegt Mooyman. “Sommige workaholics kunnen hun hele leven hard werken zonder er ooit last van te krijgen.”

Scheiding of verbouwing

Werk is namelijk niet de enige oorzaak van stress in ons leven. “Het is vaak een combinatie van verschillende omstandigheden. Ook privé kun je veel stress ervaren.”

En niet alleen door negatieve gebeurtenissen, zoals een scheiding of het overlijden van een familielid. “Mensen ervaren ook stress als ze midden in een verbouwing zitten of een huwelijk plannen. Soms kan zoiets de druppel zijn.”

Beeld Nozzman

Dat betekent niet dat stress voelen altijd verkeerd is, stelt de bedrijfsarts. “We willen het zo veel mogelijk voorkomen, maar stress is vaak juist heel goed. Je hebt het nodig om topprestaties te leveren en deadlines te halen. Zonder stress zou dat niet lukken.”

Met een opgejaagd gevoel op de bank

Wanneer is stress dan wel slecht? “Het wordt pas een probleem als het gevoel niet vanzelf weer afneemt”, zegt Mooyman. Oftewel als je ’s avonds op de bank zit, maar je nog steeds opgejaagd voelt. “Je lichaam blijft voortdurend – dag in, dag uit – het stresshormoon cortisol produceren en uiteindelijk raak je uitgeput.”

Deze uitputting heeft een groot effect op je dagelijks leven, vertelt psycholoog Iris van der Steen, die onder meer patiënten met een burn-out begeleidt. “Bij een burn-out ben je zo moe dat je niet eens meer de energie hebt om boodschappen te doen. Laat staan om te werken of om even gezellig wat te drinken met vrienden. Je bent dan echt een grens overgegaan en het duurt maanden voordat je weer volledig bent hersteld.”

Maar zo’n grens bereik je niet van de ene op de andere dag. Vaak hebben mensen met een burn-out dan al lang verschillende stressklachten genegeerd. “Een burn-out is te voorkomen, als je weet waar je op moet letten en direct actie onderneemt”, aldus Van der Steen.

Deze symptomen gelden niet voor iedereen. “Iedereen reageert anders op stress”, zegt de psycholoog. “Je moet vooral bij jezelf nagaan of je veranderingen merkt in je eigen gedrag of lichaam.”

Herken je een of een paar van deze stressklachten? Dan hoef je je niet meteen zorgen te maken, stelt Van der Steen. “Het is bijvoorbeeld heel normaal om af en toe moe te zijn of soms slechter te slapen. Soms heb je een dag waarop je een korter lontje hebt dan anders. Maar als je merkt dat je klachten steeds vaker terugkomen, dan is het slim om te onderzoeken waar je meer rust kan pakken.”

(Her)ontdek een hobby

Wat kun je nog meer doen als je te veel stress ervaart? Mooyman: “Zorg ervoor dat je niet van afspraak naar afspraak rent, maar tijd neemt om te ontspannen. Zeker als je veel werkt. Ga bijvoorbeeld sporten, wandelen of (her)ontdek een hobby. Of ga – zonder telefoon – een avond op de bank liggen.”

Als je overspannen bent, helpt het niet om een maand vakantie te nemen en je daarna weer in je oude ritme te storten, waarschuwt Van der Steen. “In deze vakantie leg je jezelf veel te veel druk op. Je hoopt dat al je problemen na vier weken over zijn. Ik kan je garanderen, dat is bij ernstige stress niet zo. Vooral niet als je na je vakantie weer alles precies hetzelfde doet als daarvoor. Je moet je gedrag veranderen om permanent van de stress af te komen.”