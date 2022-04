Elektrische fiets kopen? Let dan zeker hierop

Elektrische fietsen waren nog nooit zo populair. De coronapandemie heeft dat nog versterkt: vorig jaar steeg de verkoop van elektrische fietsen met ruim 30 procent. Hoe kies je uit het enorm diverse aanbod de juiste?

Inmiddels is er bijna geen fietsenmerk meer dat niet ook fietsen met trapondersteuning fabriceert. Het aanbod is niet alleen overweldigend, het is ook overweldigend divers. Waarop moet je letten bij het kiezen uit dat aanbod?

Welk model (welk doel)?

Oftewel: wat ga je doen met die nieuwe fiets? Wil je ermee op en neer naar je werk, wil je er dagtochten mee maken, wil je er de wereld mee rondfietsen? Wil je dat rechtop zittend doen of vind je het prettiger licht of nog verder voorovergebogen te zitten? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen bij het kopen van een fiets, en dus ook van een e-bike.

Welke motor?

In de begindagen werd er veel gediscussieerd over de motor van een e-bike. Niet zozeer over het vermogen ervan – dat is wettelijk begrensd – maar wel over de positie: in het achterwiel, in het voorwiel of in het midden, bij de pedalen. Goedkopere modellen hebben de motor nog in het voorwiel, met daaraan gekoppeld een rotatiesensor. Dat wil zeggen: zodra de motor merkt dat de pedalen bewegen, geeft hij zijn volle vermogen af. De middenmotor werkt met een krachtsensor: hoe meer kracht je zelf levert, hoe meer kracht de motor levert. Dat geeft een ‘natuurlijker’ fietsgevoel. Wat prettiger is? Maak een proefrit!

Welke accu?

Net als bij elektrische auto’s bepaalt de capaciteit van de accu voor een belangrijk deel de prijs van de fiets. Bedenk dus goed wat je wilt doen met de fiets. Voor elke dag 10 kilometer te rijden naar je werk volstaat een bescheiden accu (250-300 Wh). Voor een dagtocht van 75 kilometer niet. En voor een fietsvakantie in bergachtig gebied heb je wellicht zelfs twee zware accu's nodig (1.000-1.500 Wh). De actieradius van de kleinste accu (250 Wh) bedraagt bij gemiddelde omstandigheden en met gemiddeld fietsgedrag 35 kilometer. Maar de afwijkingen kunnen groot zijn, afhankelijk van onder meer weersomstandigheden en het gewicht en rijgedrag van de fietser. Bedenk ook of het noodzakelijk is de accu uit de fiets te kunnen halen voor het opladen.

Welke onderdelen?

Een e-bike is fors zwaarder dan een gewone fiets en rijdt doorgaans sneller. Dat betekent dat goede, vaak iets bredere banden noodzakelijk zijn. Ook de remmen moeten excellent zijn. Wat niet wil zeggen dat dat per se de zo populaire schijfremmen moeten zijn, er bestaan heel goede blokjesremmen. Pas wel op met goedkope merken die schermen met Shimano. De Japanse fabrikant maakt uitstekende onderdelen, maar de goedkope remblokjes zijn minder geschikt voor e-bikes.

Riem of ketting?

De kunststof aandrijfriem in plaats van de oude vertrouwde ketting is populair. Begrijpelijk: hij verzamelt en genereert minder vuil dan een ketting, is lichter en heeft minder onderhoud nodig. Hij maakt de fiets wel meteen een stuk duurder, mede omdat hij een naafversnelling vereist in plaats van een derailleur.

Welke ondersteuningsstanden en versnellingen?

Net als elektrische auto’s hebben e-fietsen vaak diverse ondersteuningsstanden: eco, normaal, high en soms zelfs nog meer. Eigenlijk maakt het allemaal niet uit, geef daar dus geen extra geld aan uit. Hetzelfde geldt voor versnellingen. Zeker wie vooral in de stad fietst, heeft eigenlijk aan twee versnellingen genoeg: een om te vertrekken vanuit stilstand en een om verder te fietsen. De rest wordt immers verzorgd door de trapondersteuning. Maar omdat net als elektrische auto's de meeste e-bikes nog bedacht zijn vanuit traditionele fietsen, zitten er vaak te veel versnellingen op.

Online of bij een winkel?

Een proefrit is essentieel, dus als een onlineverkoper die mogelijkheid niet biedt: niet doen. Verder vereist een e-bike vaker een onderhoud en dan is het prettig dat dat vlakbij kan.

Tot slot

Onderbelicht aspect: heeft de fiets een usb-aansluiting? Wie zijn telefoon gebruikt als navigatieapparaat, merkt hoe snel die functie de telefoon doet leeglopen. En als je dan een energiebron tot je beschikking hebt waarop je je telefoon niet kunt aansluiten, sla je jezelf voor je kop. En over die kop gesproken: ben je geen doorgewinterde fietser en rij je opeens met een e-bike: zet een helm op.