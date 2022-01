Eindelijk uw droomwoning gevonden? Deze vragen moet u zeker stellen tijdens de bezichtiging

In Antwerpen betaalt u gemiddeld 345.000 euro voor een woning, in Gent 371.000, en in Leuven gaat het zelfs over een gemiddeld prijskaartje van 443.000 euro. Voor dat geld wilt een mens meestal wel weten wat die koopt. Wij vroegen aan woning- en ervaringsdeskundigen wat u zeker moet vragen voor u de (waarschijnlijk) grootste aankoop van uw leven doet.

1. Waarom wordt de woning verkocht?

Een zeer evidente vraag, maar toch een die we vaak vergeten of niet durven te stellen. “Je kan hier zo veel informatie uit halen”, zegt Elise Van Schil (27), makelaar bij vastgoedkantoor Ugly. “Je kan bijvoorbeeld afleiden wanneer ze juist willen verhuizen en dat leidt naar nieuwe onderhandelingsmogelijkheden.”

Zo ook bij kersvers eigenaar Fayrouz El Matar (29): “De verkopers wilden overstappen naar een vrijstaande woning. Uit hun antwoord bleek echter dat ze hun nieuwe woning sneller hadden gevonden dan verwacht. Ze wilden daarom snel verkopen, om het overbruggingskrediet te omzeilen, en die haast heeft in ons voordeel gespeeld.”

Makelaar Van Schil voegt daar nog aan toe dat het ook omgekeerd kan: “Als koper kan het handig zijn om te weten dat iemand nog niet direct kan verhuizen. Je kan daar flexibel in zijn en zo ook de verkoper tegemoet komen. Dit kan voor de eigenaar soms belangrijker zijn dan een hoger bod. Het is het totaalpakket dat belangrijk is.”

Je kan het ook discreter aanpakken en vragen hoe vaak het huis al werd verkocht. Zo botste recente huiseigenaar Noraleen Janssens (24) tijdens haar zoektocht op een huis dat al vier keer verkocht werd op tien jaar tijd. Veel roder dan dat wordt een vlag niet. “Een eigenaar gaat het misschien niet weten, maar een makelaar moet dat wel kunnen uitpluizen.”

Extra tip Een recent gerenoveerde woning klinkt altijd zeer interessant. Maar Van Schil waarschuwt toch om dan extra op je hoede te zijn: “Je kan je afvragen hoe kwalitatief die renovatie gebeurd is, als ze er zelf niet eens blijven wonen.”

2. Wonen er jonge gezinnen in de buurt?

Een huis is pas een thuis als die ook veilig aanvoelt, en daar speelt de buurt of omgeving een grote rol in. Een buurt met veel gezinnen en jonge kinderen is geen garantie, maar wel een indicator, zegt David Geerts (36), CEO van Hypotheek.winkel: “Ik ben zelf een vader met drie kinderen, dus voor mij is het wel belangrijk om te weten of er nog jonge gezinnen wonen.” Geerts tipt ook om te vragen of de makelaar in kwestie recent nog huizen heeft verkocht in de buurt, want ook dat kan een goed teken zijn.

Beeld ANP

3. Goede EPC-score, maar mag ik het volledige EPC-attest bekijken?

Tijdens de zoektocht naar uw droomwoning botste u ongetwijfeld al op de gekleurde letters op de zoekertjes, die aanduiden hoeveel energie er nodig is om de woning te verwarmen. “Die zogenaamde EPC-score is een goede zaak”, vindt ook Ugly-makelaar Van Schil, “maar het is in het volledige attest dat de pijnpunten blootliggen.”

Sinds 2022 moet er altijd een EPC-attest aanwezig zijn dat is opgemaakt na 2019. De oudere attesten waren nogal mager van inhoud, herinnert Van Schil zich nog: “Maar nu staat er informatie in over onder meer je dakisolatie, verwarmingsketel en beglazing. Mét aanbevelingen om een betere EPC-score te bekomen.” De 27-jarige geeft als voorbeeld dat veel mensen nog steeds denken dat dubbelglas de primus van de klas is: “Maar je wilt net hoogrendementsglas, want tegen 2050 moet elke woning een EPC-score hebben van maximaal 100.”

Extra tip Vraag naar de woningpas. Alle beschikbare attesten en informatie over de woning worden daarin gebundeld. Een digitaal paspoort van het huis, zeg maar. Als koper kan u die woningpas wel pas raadplegen mits toestemming van de eigenaar van de woning. Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

4. Wat is de gemeenschappelijke kost in dit appartementsgebouw? En wat houdt die in?

“Het verbaast me hoe weinig deze vraag vanuit kopers wordt gesteld”, zegt Van Schil. “Want als je een appartement koopt betaalt je een lening af én die gemeenschappelijke kost.” In die gemeenschappelijke kosten zitten zaken als elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen, onderhoudskosten van de lift, maar ook: het reservefonds.

“Zie het als een spaarpotje voor de grote kosten van het gebouw, waar iedereen aan bijdraagt”, legt de makelaar uit. “Maar wanneer je het appartement verkoopt ben je dat potje wel volledig kwijt. En in bijvoorbeeld grote appartementsblokken in Antwerpen gaat dat soms over vijftig euro per maand.”

Extra tip Van Schil raadt ook aan om, indien het een gebouw met terrassen is, ook naar de terrassen van de buren te kijken. “Die zijn misschien in veel slechtere staat dan die van u en dat kan toch ook wijzen op een toekomstige kost.”

5. Is het gebouw aangesloten op de riolering, en is het een gescheiden stelsel?

‘Wacht, maar we zijn toch allemaal aangesloten op de riolering?’ Nee, hoor. Eind 2020 maakte Pano nog een reportage over de ruim 400.000 woningen in Vlaanderen die nog steeds wachten op een rioolaansluiting.

De 28-jarige El Matar herinnert zich ook nog de overlast dat het met zich meebrengt om niet aangesloten te zijn: “In ons vorig appartementsgebouw was er geen aansluiting en moest de beerput om de zoveel maanden geleegd worden. Dit zorgde vaak voor onaangename geuren en ongelofelijk veel overlast, vooral voor het appartement op de gelijkvloers.”

Bram Brankaer (44) van immokantoor ERA benadrukt dan ook het belang om naar de aansluiting én het rioolstelsel te vragen: “We zien vandaag dat er volledige straten heraangelegd worden om een gescheiden riolering te voorzien voor regenwater en afvalwater. Bij nieuwbouw en verbouwingen bijvoorbeeld is dit verplicht.” Meer informatie daarover vind je op de website van de Vlaamse overheid.