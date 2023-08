Eindelijk tijd om te lezen? Zo geniet je er nog meer van tijdens je vakantie

Wacht niet met lezen tot laat in de avond

“Nietzsche zei het al: een goede lezer leest tijdens zijn sterkste en vruchtbaarste momenten van de dag”, zegt filosoof Paul van Tongeren. Wacht dus niet met het oppakken van een boek tot de late uren, wanneer je eigenlijk al moe bent. Hoewel het per persoon verschilt wanneer dat vruchtbaarste moment is, valt er volgens Van Tongeren wat voor te zeggen om direct na het opstaan te beginnen. “Dan weet je zeker dat het ervan komt.”

Gun jezelf tijd om in een boek te komen

“Lezen is net als sporten. We weten dat het goed voor ons is, maar je moet eerst een soort grens over”, zegt Geert Buelens, dichter, essayist, columnist en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. “Je moet ruimte maken in je hoofd om te wennen aan het langzame tempo van lezen. Pas na het leveren van die inspanning komt de beloning.” Gun jezelf dat ‘wenmoment’ en verwacht niet binnen een paar minuten verslingerd te zijn aan het boek dat je openslaat.

Neem genoeg boeken mee

Beknibbel niet op het aantal boeken in je koffer, adviseert Van Tongeren. “Ga je twee weken weg, neem er dan vier mee.” Zorgt dat niet voor onrust? “Zo spoor je jezelf juist aan.” Thuis heeft de filosoof veel ongelezen boeken in de kast staan. “Mijn vroegere promotor Sam IJsseling vond altijd dat je genoeg nog niet gelezen boeken in huis moest hebben om er de rest van je leven mee door te kunnen brengen.”

Verban afleiding: leg je telefoon weg

Ook tijdens de vakantie zijn er 27 manieren om afgeleid te raken. Door Netflix bijvoorbeeld. Elimineer de concurrentie. “Leg je telefoon in een andere ruimte als je leest. We verlangen allemaal naar een diepe vorm van concentratie tijdens het lezen, maar die komt niet vanzelf”, zegt Buelens. Lezen vergt meer inspanning dan het scrollen langs Instagram of het kijken van een serie én biedt minder instant bevrediging. “Lezen staat haaks op de wetten van de moderne aandachtseconomie. Daarom moet je zelf de juiste omstandigheden creëren.”

Breng ook een dun boekje mee

Steek een dun boekje bij je als je vanaf je vakantieadres op stap gaat, tipt Van Tongeren. “Misschien wil de rest van de groep iets bekijken en blijf jij achter op een terras. Waarom dan niet even rustig lezen? Hetzelfde kun je doen in de pauze tijdens een wandeling of fietstocht.”

Durf een slecht boek weg te leggen

Het is goed om een nieuw boek een eerlijke kans te geven, ook al grijpt het verhaal je niet meteen. Vooral als het boek je is aangeraden door iemand van wie je de smaak doorgaans vertrouwt. “Maar vijftig bladzijden is genoeg. Bij sommige boeken krijg ik na twee of drie pagina’s al een allergische reactie”, schrijft de Amerikaanse auteur Lionel Shriver in The Guardian. “Leestijd is kostbaar. Verspil het niet. Het lezen van slechte boeken of boeken die ongeschikt zijn voor een bepaalde fase in je leven, kan je leesplezier helemaal verpesten.”

Praat over het boek met je reisgezelschap

Je leest beter als je met iemand over het boek praat. Van Tongeren heeft zelf een boekenclub in Nijmegen waarin hij met vier collega’s boeken bespreekt voor een publiek in boekhandel Roelants. Voor de recentste editie las hij De Pool van Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee. “Doordat ik aan mensen moet uitleggen wat het boek interessant maakt, dwing ik mezelf om grondig te lezen. Anders had ik die 150 bladzijden in één avond uitgelezen. Nu ontdekte ik hoe ongelofelijk rijk dit boek is.” Mooie bijvangst: prijs je het boek succesvol aan, dan wil je reisgenoot het boek na jou lezen. Dat scheelt weer gesjouw met bagage.

Kies een boek dat past bij je reisbestemming

“Ik kijk vaak of er een boek bestaat dat zich afspeelt op de plek waar ik naartoe ga op vakantie”, zegt Van Tongeren. Op reis naar Kreta las hij bijvoorbeeld Het eiland van Victoria Hislop, over de leprakolonie die nog geen honderd jaar geleden op een eiland in de buurt bestond. “De plek én het boek komen meer tot leven, ze versterken elkaar.”

In de Franse Riviera wandelde hij over het steile bergpad bij het dorpje Eze, waar Nietzsche over schreef, met uitzicht over de baai. “Het is bijzonder om te voelen dat je op de plek aanwezig bent waar een boek of gedicht tot stand is gekomen. Om je heen zie je wat hij beschrijft. Je voelt wat hij heeft ervaren. Het lijkt op wat de Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga een ‘historische sensatie’ noemde: je hebt plotseling het gevoel contact te maken met het verleden.” Het is mooi als je reizen en lezen kunt samenbrengen.

Lees elkaar voor

Lezen is een solitaire bezigheid, en dat is soms moeilijk te verkopen als je geacht wordt om ook een beetje gezellig te doen. Je zou je zomaar schuldig kunnen voelen als je je boek openslaat in gezelschap. “Lees elkaar voor”, adviseert Van Tongeren. “Waarom zou je niet een stukje van je boek delen als je samen op een mooie plek bent? Zo maak je van lezen iets sociaals.”