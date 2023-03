Eerste hulp bij snoepbuien en lege chipszakken: ‘Puur op wilskracht kick je niet af van emo-eten’

Cravings, sneukelen, snaaien, snoepen. Woorden genoeg voor het gevoel dat je nú twee zakken chips wil. In haar boek Help, ik kan het niet laten legt voedingscoach en diëtiste Trees Peersman (48) uit hoe we die vicieuze cirkel tussen emo-eten en het schuldgevoel achteraf doorbreken.

Hoe weten we of we echt honger hebben of gewoon een goestinkje?

“Honger is een biologisch signaal dat je lichaam geeft wanneer je suikerspiegel te laag staat en je energie moet bijtanken om het functioneren van je lichaamsprocessen te garanderen. Je maag rammelt, je voelt je slap en geïrriteerd. Je kunt zelfs hoofdpijn krijgen en beginnen te zweten. Je ziet letterlijk sterretjes. Maar als je een frituur passeert en instant zin hebt in een kleintje met frietsaus, spreken we van zintuiglijke honger. Je zintuigen vangen een prikkel op, en wat volgt is een hongergevoel.

“Honger is vaak moeilijk te herkennen. Drink een glas water of een kop thee en wacht even af. Soms denk je dat je die zak chips móét hebben, terwijl je lichaam gewoon vocht nodig heeft.”

Vaak plunderen we de snoepkast uit gewoonte?

“Zodra je thuiskomt van je werk, grijp je naar een Snickers. Een koffie zonder koekje? Nee toch! Wat je vaak doet, wordt een gewoonte. En hoe vaker je een bepaalde reactie oproept, hoe steviger de gewoonte verankerd raakt. Je kunt dat ingesleten beloningssysteem omzeilen door een nieuwe gewoonte te introduceren: neem een frisse douche vooraleer je in de zetel gaat zitten, lees een spannend boek, wandel in je tuin wanneer je thuiskomt na een werkdag...

“En stel jezelf de vraag waarom je zonder nadenken naar lekkers grijpt: waarom neem ik dat koekje eigenlijk? Omdat het me smaakt? Omdat ik er ten volle van geniet? Of heb ik het meestal al opgegeten zonder het echt te proeven? Als snoepen louter een gewoonte is, duurt het doorgaans drie weken om ervan af te raken.”

Maar de moeilijkste trigger om te omzeilen is snoepen uit drang: emo-eten.

“Klopt. Emo-eten heeft niets met honger of zin te maken. Het is een manier om emoties of gedachten weg te eten. Die drang is zo heftig dat wilskracht er niet tegenop kan. Als je zo’n eetbui voelt opkomen, bestaat helder denken niet meer. Je hebt plots zin in iets heel specifieks, meestal iets suiker- of vetrijks. Je zegt foert tegen je goede voornemens en je lijkt de controle over jezelf kwijt. Emo-eten is een copingmechanisme dat vaak onbewust en impulsief optreedt. Je eet of drinkt om emoties te dempen, te ontladen, jezelf te troosten... Zolang je die onderliggende gevoeligheid niet benoemt en aanpakt, zul je moeilijk grip krijgen op je eigen gedrag.

“Emo-eten is meer dan een ‘ik heb dit verdiend’-moment na een drukke week. Het gaat gepaard met schaamte en schuldgevoel. Na de snack heb je het gevoel dat je jezelf nog maar eens hebt teleurgesteld.”

‘De truc is om, in de plaats van eten, een ander ritueel te vinden dat je ook ontspant en diezelfde boost geeft. Beweeg, luister muziek, streel je huisdier...’ Beeld rv

Wie is het gevoeligst aan emo-eten?

“Het woord doet het al vermoeden: emotionele en empathische mensen. Velen hebben een rijke gevoelswereld. Ze zijn gevoeliger, perfectionistisch, denken eerder zwart-wit, willen pleasen en hebben vaak te kampen met een laag zelfbeeld. Eten of snoepen is dan vaak een manier geworden om te ontprikkelen.”

Hun vluchtmodus wordt sneller geactiveerd. Die ligt vervat in ons reptielenbrein, het kleinste en oudste deel van onze hersenen.

“Het reptielenbrein is sterker dan de rest van de hersenen en is slechts gebrand op één ding: overleven. Het reguleert primaire instincten zoals voortplanting, overleven, stress en angst. Het stuurt een groot deel van je onbewuste beslissingen, dus ook je drang om te binge-eten.

“Als je een zak chips opentrekt omdat je gestrest of verdrietig bent, weet je rationele brein hoe nefast dat is. Maar de dopamine die je reptielenbrein aanmaakt is sterker dan je gezond verstand. De korte kick overwint. Joggen zorgt na enkele kilometers ook voor dopamine en een runner’s high, maar met chocolade bereik je dat euforische gevoel sneller. Het is menselijk om van de makkelijke oplossing een gewoonte te maken.

“Bovendien houdt je reptielenbrein vast aan gewoontes. Als je je rustiger voelt telkens wanneer je een zak M&M’s opeet, zal dat instinctieve stukje brein je ertoe drijven om elke keer opnieuw diezelfde comfortzone op te zoeken. Droevig? Dan helpt wijn. Je leert jezelf aan om een bepaalde gemoedstoestand te neutraliseren via voeding, maar nadien neemt je rationele brein het natuurlijk weer over, en dan komt het schuldgevoel.”

Om dat reptielenbrein te snel af te zijn, kunnen we beter op rustige momenten oplossingen bedenken?

“Een goede tip is een food & mood-dagboekje. Je noteert het moment waarop je de drang voelde om iets te eten en ook wat je at. Daarnaast beschrijf je de situatie, de aanleiding, je gemoedstoestand en je gedachten. At je puur uit honger, uit zin, was het een gewoonte of eerder een drang door stress of vermoeidheid?

“Het is belangrijk om de oorzaak aan te pakken, om betere manieren te zoeken om ermee om te gaan. Als je merkt dat je eet uit stress, moet je je afvragen wat die stress zou kunnen wegnemen. Snoep je uit vermoeidheid, bekijk dan wanneer je kunt rusten of bijslapen. Eet je omdat je overprikkeld of onrustig bent, probeer dan te ontdekken waar je rustig van wordt. Voel je je alleen? Hoe kun je die eenzaamheid opvullen? Vraag je af wat je echt mist in het leven en waar je het meest deugd van zou hebben. Noteer de vragen op een post-it of in je gsm. Zo kom je ze steeds opnieuw tegen en herprogrammeer je je gedachtegang. Op termijn wordt de vraag ‘waarom wil ik snoepen?’ je eerste reactie als je voelt dat er een eetbui aankomt.”

Je pleit voor een SOS-lijstje: alternatieve scenario’s waarop we terugvallen als ons reptielenbrein de vluchtreactie activeert.

“Het kan helpen om je schermen op tijd uit te zetten. Meldingen van berichtjes of mails zijn prikkels die we telkens opslaan. Je brein springt van de ene naar de andere prikkel, de onrust neemt toe en je reptielenbrein doet je vluchten naar je comfortzone, die je gegarandeerd kalmeert.

“Ademhalingsoefeningen, yoga en meditatie verdienen ook een plaats op het SOS-lijstje. We ademen vaak te oppervlakkig en te snel, wat mogelijk leidt tot chronische hyperventilatie. Je gaat dan onbewust korter ademen waardoor je bloeddruk en stresshormoon stijgen.

“Beweeg, luister muziek, streel je huisdier, puzzel, doe een microdut of beluister een podcast: onderzoek welke activiteiten je reptielenbrein kalmeren op het moment dat je de drang voelt om te binge-eten. De truc is om, in de plaats van emotioneel eten, een ander ritueel te vinden dat je ook ontspant en diezelfde boost geeft.”

Je zou denken dat volledig afkicken van suiker en vet de beste manier is om te stoppen met binge-eten, maar dat is het niet?

“Zo’n radicale ommekeer hou je nooit vol. Het is moedig, maar je kunt snel chagrijnig en gefrustreerd raken. Je kunt zodanig verslingerd zijn aan een bepaald product dat je er bij wijze van spreken een moord voor zou begaan. Sommige mensen raken zelfs in een hyperfocus. Niets zo sterk als de aantrekkingskracht van de verboden vrucht. Dat zwart-witdenken kost bakken energie, maar tussen die twee uitersten ligt een grijze zone waar die tweestrijd niet bestaat. Daar is ruimte voor nuance en mildheid. Jezelf je lievelingseten af en toe gunnen en er ten volle en bewust van genieten, is een betere aanpak.”

Dat is ook de reden waarom vasten of diëten net nefast is als je snoepen of emo-eten wil tegengaan?

“Als je ’s middags alleen een kom soep en tussendoor een appel eet, scheur je tegen de avond van de honger en vlieg je bij thuiskomst meteen naar de snoepkast. Je voelt echte honger omdat je je lichaam te weinig voedzame energie hebt gegeven. Je denkt dat je goed bezig bent, want hé, je dieet toch? Maar door niet toe te geven aan je hongergevoel lok je net eetbuien uit, omdat je suikerschommelingen veroorzaakt.

“Met de 80/20-regel zit je goed: je eet voor 80 procent gezond, maar de overige 20 procent vul je in met verwennerijen waaraan je moeilijk kunt weerstaan. Ik adviseer meestal om bewust twee of drie guilty pleasures per week in te plannen. Maak een lijstje van jouw favorieten: champagne, frieten, moelleux... Je eetpatroon blijft zo in balans en je vermijdt een schuldgevoel.”

Regelmaat is de beste manier om eetbuien tegen te gaan?

“Door je energie-inname mooi te spreiden, vermijd je cravings. Begin de dag met een gezond en voedzaam ontbijt waar je twee tot drie uur mee verder kan. Let wel: als je start met een suikerrijk ontbijt zul je de hele dag door zoet willen eten. Kies voor een eiwitrijk ontbijt zoals een volkoren­boterham met kaas en een eitje, of ongesuikerde granola met volle yoghurt.

“Als lunch kun je een salade met volkoren crackers of quinoa klaarmaken. Die bevatten voedzame koolhydraten die suikerdipjes tegengaan. Ga vooral voor groenten – veel groenten. Zodra je bord voor de helft uit groenten bestaat, krijg je minder calorieën en meer gezonde voedingsstoffen binnen. Maak courgetteslierten of ovenfrietjes van pastinaak of knolselder. Of bereid een bloemkoolsaus. ’s Avonds kies je voor voedzame eiwitten zoals vlees(vervangers) of vis, en een beetje zetmeelproducten: aardappelen, volkorenpasta of rijst. De meeste mensen krijgen vooral ’s avonds zin om te snoepen. Een kleine portie trage, voedzame koolhydraten helpt.”

En wat met tussendoortjes?

“Een gezond tussendoortje voorkomt energiedips. Bovendien vermijd je zo dat je met grote honger aan de volgende maaltijd begint. Een stuk fruit is vaak niet voldoende, dus combineer die appel of banaan met extra eiwitten, zoals een handje ongezouten noten of volle yoghurt. Eiwitrijke tussendoortjes geven je sneller een verzadigd gevoel en zorgen voor lagere suikerwaarden. Kies voor worteltjes met hummus, een hardgekookt eitje of noten gebakken met wat honing en kokosvet.

“Combineer een snufje kurkuma met kaneel- en gemberpoeder in een glas amandelmelk of andere plantaardige melk. Voeg een heel klein beetje peper en een eetlepel honing toe. En dan opwarmen: heerlijk! Vermijd frisdranken, ook de varianten zonder suiker. De intens zoete smaak geeft je snel een verzadigd gevoel, maar de kunstmatige suiker levert geen energie, waardoor je sneller opnieuw trek krijgt.”

Beeld Burp Photography

Goed kauwen is nog een manier om minder te snoepen?

“Terwijl je eet, stuurt je dikke darm via je bloedbaan een verzadigingssignaal uit zodat je hersenen weten dat je beter stopt met eten. Maar dat proces vraagt tijd: reken op twintig minuten. Dat verklaart waarom je je overeet als je je eten naar binnen schrokt. In het ideale geval kauw je twintig keer op één hap. Hoe meer je kauwt, hoe sneller je verzadigingshormoon het overneemt. Tegenwoordig zijn de meeste voedingsmiddelen bewerkt, waardoor ze zachter zijn en je minder moet kauwen.”

En de weegschaal zetten we beter aan de kant?

“Die houdt geen rekening met het moment in je hormonale cyclus waarop je veel vocht vasthoudt, of met de verhouding tussen je spier- en vetmassa. Bovendien vraagt het tijd om je gewicht stabiel te krijgen. Misschien heb je de hele week amper gesnoept maar is je gewicht niet gezakt. Waarom zou je nog moeite doen als je toch geen grammetje gewicht verliest? Je wordt moedeloos, een foertmoment dreigt.

“Als je alleen naar je gewicht kijkt, en niet naar je energiepeil of je zelfvertrouwen, gooi je vast en zeker de handdoek in de ring. Gewichtsverlies volgt zelden een rechtlijnige curve.”

Klopt het dat vrouwen meer eetbuien hebben wanneer ze ongesteld worden?

“Oestrogeen is een feelgoodhormoon dat je eetlust remt, terwijl progesteron die juist vergroot. Vlak voor je menstruatie daalt het oestrogeengehalte en verhoogt dat van progesteron. Bovendien stijgt ook ons stresshormoongehalte. Je reptielenbrein is er als de kippen bij om je vertrouwde comfortzone zo snel mogelijk te activeren.

“Wat helpt, is voldoende slapen en bewegen zodat je serotoninegehalte stijgt en je stresshormoon afneemt. Magnesium kan helpen om stemmingswisselingen onder controle te houden. Je vindt het in noten, avocado of een stukje zwarte chocolade met meer dan 70 procent cacao.”

Kan je nog even uitleggen wat mindful snoepen is?

“Met het risico zweverig te klinken: mindful snoepen is je eten met al je zintuigen waarnemen. Leg een rozijn in je hand en kijk ernaar. Wat zie je? Kleurverschillen, rimpeltjes... Doe je ogen dicht en voel de vorm van het rozijntje. Knijp erin, ruik eraan. Leg ze op je tong en beweeg ze rond in je mond. Kauw er even op en voel hoe ze van textuur verandert.”

En tot slot: hervallen hoort erbij.

“Het is zoals stoppen met roken. Je kunt twintig jaar geen sigaret aanraken, maar als er iets heftigs in je leven gebeurt, zoals een overlijden of een scheiding, is de kans groot dat je hersenen terugvallen op de overlevingsstrategie die je in het verleden al door moeilijke momenten hielp. Maar als je voeling hebt met je eigen reacties en copingmechanismen, ga je nooit helemaal terug naar af. Je weet nu hoe je brein in elkaar zit. Laat jezelf op lastige momenten ook toe om te denken: het is oké. Tegen een kind dat leert fietsen en valt, zeg je toch ook niet dat het maar moet blijven liggen, dat het om zeep is, dat het toch nooit zal lukken?”

Help, ik kan het niet laten door Trees Peersman is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 192 p., 22,99 euro