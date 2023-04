Eerste hulp bij opvoeden na de scheiding: ‘Leer je kind om vervelende situaties zelf op te lossen’

Een conflictueuze scheiding kan zodanig overweldigend zijn dat je jezelf erin dreigt te verliezen. Die impact wordt weleens onderschat. Met De helft van mij schreef klinisch psycholoog Vanessa Maes (46) een handleiding, zodat ouders hun eigen leven én dat van de kinderen weer op de rails krijgen. ‘Soms lukt het gewoon niet meer om samen de ouderrol op te nemen.’ tekst Sophie Pycke

Ouders die uit elkaar gaan hoeven geen oordeel meer te vrezen, schrijft u. Integendeel, de omgeving reageert vaak te gelaten?

“We doen té gewoon over scheiden. Familie, vrienden en collega’s staan amper stil bij het feit dat die eerste jaren als gescheiden ouder enorm zwaar kunnen zijn, en dat opvoeden vanuit twee huizen een complexe zaak is. Vooral wie als eerste beslist om te scheiden kan op weinig steun rekenen. Alleen als de keuze wordt ingegeven door een ‘goede reden’, zoals onmogelijk gedrag van de andere ouder, komt er meer begrip. Dat ook die eerste beslisser gemis en verlies kan ervaren, minimaliseren we al te snel: ‘Dit is toch wat je wilde?’ Je kan de scheiding nog zo goed overdenken, maar de golf van emoties die volgt, kan je onmogelijk op voorhand inschatten.”

Ouders krijgen te weinig erkenning voor hun verlies?

“Klopt, waardoor ze zich eenzaam en niet gehoord voelen. Als je uit elkaar gaat, is er zoveel gemis. Je verliest je hele verhaal: wie jij was, wie jullie waren en hoe je gezin functioneerde. Plots moet je de helft van het leven van je kinderen missen. Dat verlies moet, net zoals alle andere vormen van rouw, het liefst snel verwerkt worden: ‘Ben je er nu nog niet over? Je bent toch beter af zonder.’

“Onverwerkt verlies is vaak de drijfveer van conflicten tussen ex-partners. Of het is een reden om nieuw verlies te vermijden: ‘Ik heb al zoveel verloren, mijn huis ga ik echt niet opgeven.’”

Vanessa Maes: 'Het is beter om elk op je eigen manier op te voeden, zonder de andere ouder aan te moedigen om jouw aanpak te volgen. Stop je energie dus in jezelf, je kind en je visie op opvoeding. Wat de ander in zijn tijd doet, is zijn zaak.'

En dan is er een hardnekkig heilig huisje: als er een conflict opduikt in het oude kerngezin, moet je maar beter communiceren.

“Ouders ervaren enorm veel druk om na een scheiding zo veel mogelijk op één lijn te zitten. Wanneer er spanningen en conflicten ontstaan, krijgen ze al snel de boodschap dat ze nog te veel als ex-partners denken en dat ze als ouders moeten leren communiceren.

“Maar soms lukt het gewoon niet meer om samen de ouderrol op te nemen. Denk aan conflictueuze scheidingen, of scheidingen waarbij geweld of wantrouwen een rol speelt. Of soms zijn de normen en waarden die je aan je kind wil meegeven zodanig verschillend dat je met onoverbrugbare verschillen zit. Vaak waren die verschillen ook de reden voor de breuk. We verwachten dat ouders hun kind vanuit een geforceerd compromis grootbrengen. Maar in een opvoedkundige rol moet je juist een belangrijk deel van jezelf kunnen leggen.

“Door op dezelfde manier te blijven communiceren, hou je bepaalde rigide patronen in stand. Ouders horen dat ze bezig moeten zijn met elkaar en met hun ouderrelatie, dus proberen ze de ander van hun eigen visie te overtuigen. Hun blik is gericht op de ex, maar daar liggen juist de triggers die een conflict gaande houden. De ander moet maar een bepaalde intonatie gebruiken of met de ogen rollen en je voelt je stress al stijgen.”

En voor je het weet begin je je ex te demoniseren. Een gevaarlijk proces.

“De kans is groot dat je ex-partner dingen doet of zegt die je nooit van hem of haar had verwacht. Je ex heeft je verlaten, bedrogen, stelt onmogelijke financiële eisen of geeft je kind plots een gsm terwijl jullie hadden afgesproken dat nog niet te doen. Gedrag dat moeilijk te begrijpen valt van iemand bij wie je je ooit veilig voelde. Als je zelf niet gekwetst was, zou je misschien helderder kunnen nadenken over context­factoren die zijn gedrag kunnen verklaren: ‘Misschien is hij nog steeds gekwetst en reageert hij zo fel vanuit zijn pijn. Misschien zet haar omgeving haar onder druk om het hard te spelen. Misschien had hij een midlifecrisis en verklaart dat zijn affaire.’

“Je zou verzachtende omstandigheden kunnen bedenken die deels verklaren waarom een ‘goed’ persoon ‘slecht’ gedrag stelt. Maar als je gekwetst bent of in een conflict zit, is je blik beperkt. Het lukt niet meer om te nuanceren. Je ziet je ex als een slecht persoon, en niet als iemand die slecht gedrag stelt.

“Je ex is de vijand geworden, de tegenpartij die je moet ontmaskeren. Je bent niet langer in staat om zijn goede kanten te zien, en wat hij voor je kind doet. Je zet je innerlijke onrust om in actie: in boosheid en in bewijsdrang. Je focus ligt op de andere ouder. Je stopt zodanig veel tijd en energie in anderen van je bevindingen te overtuigen dat je minder in het hier en nu leeft. Je hebt minder aandacht voor jezelf én voor je kind.”

Bij een hoogconflictueuze scheiding pleit u daarom voor ‘parallel solo-ouderschap’. Wat is dat?

“In een scheiding proberen ouders elkaar vaak te veranderen en te overtuigen van hun eigen gelijk. Ze zien zich vaak als de enige ouder die echt kan zien wat het kind nodig heeft en willen dat de ander hun aanpak volgt. Maar dat trekken en sleuren leidt bijna altijd tot een escalatie. En laat juist dat zo schadelijk zijn voor kinderen: niet de scheiding op zich, wel de conflictueuze nasleep.

“Bij parallel solo-ouderschap stappen we af van het idee dat ouders samen ouder moeten blijven en hun relatie als ouders moeten proberen te verbeteren. Deze aanpak is anders: je voedt niet meer samen op maar naast elkaar, elk op je eigen manier. Je neemt allebei je verantwoordelijkheid om je kind te helpen leven in twee huizen, zonder de andere ouder aan te moedigen jouw aanpak te volgen. Net als kinderen van niet-gescheiden ouders zal je kind zich tot mama én papa moeten verhouden. Dat zijn altijd twee verschillende relaties, elk met hun eigenheid. Stop je energie dus in jezelf, je kind en je eigen visie op opvoeding. Wat de ander in zijn tijd doet, is zijn zaak.”

U geeft het wisselmoment als voorbeeld. Contact tussen beide ouders hoeft niet per se?

“Niet als er ruzie ontstaat. Die wisselmomenten zijn stresserend, voor de ouders en voor de kinderen. Ouders moeten naar manieren zoeken om het haalbaar te houden. Een jongen van 13 vertelde me ooit dat zijn ouders een afgesloten box hadden geïnstalleerd waarin ze zijn spullen voor de week konden deponeren. De omgeving van het gezin vond het not done dat de ouders zelfs niet even konden converseren. Het toont mooi de druk die ex-partners kunnen ervaren om toch maar te doen wat hoort.”

Parallel solo-ouderschap is vooral een kwestie van ruimte te laten voor andere accenten in de opvoeding om conflicten te vermijden?

“Klopt. Laat toe dat je kind bij mama of papa andere dingen leert dan bij jou. Kinderen leren al heel snel dat regels verschillen, afhankelijk van de context. Op school zijn er andere regels dan bij de scouts of bij oma en opa. Door gedrags- en huisregels aan contexten te koppelen, leer je je kinderen met verschillen omgaan. Voor een kind dat in twee gezinnen opgroeit, is dat een cruciale vaardigheid.”

Je pleit voor een communicatieprotocol.

“Je moet altijd communiceren met de andere ouder, ook bij parallel solo-ouderschap. Soms moeten er zaken beslist worden waarvoor je allebei je akkoord geeft. Maar juist die communicatie loopt vaak zo moeilijk. Een protocol kan helpen.”

Hoe begin je aan zo’n handleiding?

“Telkens als je iets wilt melden of vragen, vraag je jezelf af hoe hard een opmerking of aanpak van je ex je stoort. Heeft de kwestie invloed op het leven van je kind in beide gezinnen? Gaat het om een beslissing die belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind? Een hulpmiddel is de 5x5-regel: als je denkt dat het over vijf jaar niet meer belangrijk is, geef het dan ook maar vijf minuten aandacht. Co-ouderschap is voortdurend zoeken naar balans: je wilt een stem hebben in ouderbeslissingen zonder het leven van je kind voortdurend te micromanagen.

“Maar er zijn uiteraard zaken waarbij input van beide ouders nodig is, zoals schoolkeuze, medische ingrepen enzovoort. Dan moet je wel een manier vinden om elkaar te informeren en te overleggen.”

‘Die wisselmomenten zijn stresserend, voor de ouders en voor de kinderen. Een jongen van 13 vertelde me ooit dat zijn ouders een afgesloten box hadden geïnstalleerd waarin ze zijn spullen voor de week konden deponeren.’ Beeld Getty Images/Westend61

Een tweede stap in het protocol: wie brengt de boodschap over?

“Gaat de andere ouder je boodschap horen wanneer jij ze aflevert? Of zal er onmiddellijk discussie oplaaien? Misschien is iemand anders beter geschikt: je ex-schoonmoeder, een leerkracht, of je kind zelf. Ouders zijn bezorgd dat ze hun kinderen belasten door van hen de boodschapper te maken. Maar je maakt je kind juist weerbaarder door hem te helpen de conversatie met de andere ouder zelf aan te gaan. Als je merkt dat je kind met een bepaalde situatie of opmerking verveeld zit, kan hij of zij een briefje schrijven en het op het hoofdkussen van de andere ouder leggen. Zo leer je je kind dat het jou niet altijd nodig heeft om een vervelende situatie op te lossen en hoef jij geen onnodige confrontatie met je ex aan te gaan.

“Bekijk het zo: als je kind het gevoel heeft dat de voetbalcoach niet eerlijk reageerde tijdens een match, zul je de impuls voelen om die coach zelf aan te spreken. Maar zo leer je je kind dat het machteloos is en jou nodig heeft om een situatie op te lossen.”

Hoe meer conflicten, hoe meer je direct contact moet vermijden. Om geweldloos te communiceren, stel je mails en berichten het best vanuit de ik-vorm op?

“Veel ouders denken dat ze ik-boodschappen gebruiken, maar vaak gaat het om een verwijtende mix van pseudo­gevoelens en beladen interpretaties. Schrijf niet: ‘Ik voel me elke maand boos en gefrustreerd als jij bewust het geld te laat overschrijft.’ Schrijf wel: ‘Ik voel me gestrest wanneer de alimentatiebetaling te laat op mijn rekening staat. Het zou fijn zijn als je kon zorgen dat de betaling op tijd wordt overgemaakt.’

“Het voelt misschien onveilig om je wensen zo eerlijk te delen met iemand die je mogelijk diep heeft gekwetst. Dat is begrijpelijk, maar die eerlijke aanpak verkleint de kans dat je ex zich opwindt en vergroot de kans dat je boodschap echt gehoord wordt.”

Wat als een van de ouders nog in rouw is of in vechtmodus zit? Helpt die aanpak dan?

“Het is eenvoudiger als jullie allebei hetzelfde protocol volgen, eventueel opgesteld bij een bemiddelaar. Als dat niet lukt, volg je gewoon je eigen protocol. Breng de andere ouder ook op de hoogte van je nieuwe intenties.

“Belangrijke co-ouderschapskwesties zet je wekelijks op mail, op een vaste dag. Zelfs als je weinig te melden hebt, stuur je die mail. Schrijf eerst een ‘for your information’-deeltje: zaken die je alleen informatief meedeelt. Stel maximaal vijf vragen per mail. De andere ouder beantwoordt die mail idealiter binnen de 48 uur. Nadien ligt alle communicatie zeven dagen stil.

“Ligt je ex dwars? Verspil er geen energie aan. Als hij je op willekeurige momenten belaagt met mails, of je niet-dringende zaken toch nog via WhatsApp verstuurt, wees dan duidelijk: ‘Ik antwoord je in mijn wekelijkse mail op maandagavond.’ Hou in gedachten dat jij verantwoordelijk bent voor jouw manier van communiceren. Als jij je grenzen niet respecteert, zal een ander dat zeker niet doen. In de praktijk zien we dat beide ouders na verloop van tijd meestappen in die heldere communicatiestructuur.”

Tenzij je ex een narcist is, schrijft u. Dan wordt het pas echt moeilijk communiceren.

“Toch even nuanceren: als je je ex gaat demoniseren, zul je zijn gedrag proberen te verklaren aan de hand van een persoonlijkheidskenmerk. Maar niet elke lastige ex-partner is een narcist. En narcistisch gedrag maakt van iemand nog geen narcist.

“Een narcist associeert ouderschap niet met onvoorwaardelijke liefde, maar met wederkerigheid: wat kan het kind voor de ouder betekenen? Kinderen hebben het gevoel dat ze in de rol van dienstverlener moeten stappen en de ouder tevreden moeten stellen. De ouder zal het kind ofwel devalueren ofwel op een voetstuk plaatsen. Kinderen blijven doorgaans te lang loyaal aan de ouder. Ze jagen de liefde van de ouder na, wat soms ten koste gaat van hun eigen ontwikkeling.

“Accepteer dat je je ex met narcisme niet zult kunnen veranderen. Laat je niet meeslepen in conflicten, stel grenzen, ken jezelf en bouw een stevige basis op met waarden en normen die jij belangrijk vindt en waarvan je niet wilt afwijken. Probeer je omgeving niet te overtuigen van de narcistische trekken van je ex. Focus op je eigen ouderschap. We weten dat parallel solo-ouderschap een ouder echt houvast kan geven, ook wanneer de ander er vanwege een persoonlijkheidskenmerk niet in slaagt constructief mee te denken.”

En hoe communiceren we met onze kinderen over de scheiding?

“Kinderen hebben behoefte aan informatie, aangepast aan hun ontwikkeling. Er zijn twee valkuilen: je kind willen sparen door niet te antwoorden op vragen en je kind te snel met informatie overladen die het cognitief en emotioneel nog niet kan verwerken.

“Peuters moet je keer op keer uitleggen waarom mama of papa er niet is. Trek grenzen als ze lastig gedrag vertonen; alleen met regels voelen ze zich veilig. Blijf elkaar als mama en papa benoemen en vertel dat de scheiding niet de schuld van je kind is. Kinderen tot 12 jaar slingeren tussen verlies en herstel. Blijf hen uitnodigen om in gesprek te gaan over de scheiding. Aan pubers leg je uit dat niet één van beide ouders de schuldige is. Benoem de complexiteit van de scheiding, benadruk dat ze niet hoeven te kiezen tussen mama of papa en laat je niet verleiden om volwassen zaken met je kind te bespreken, ook al lijken ze matuur.”

