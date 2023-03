Eerste hulp bij aanhoudende inflatie in de supermarkt: ‘Ik koop enkel wat ik écht zal opeten’

In de supermarkten breekt de inflatie álle records. Hoe komt dat, waar eindigt dat, en hoe overleeft de consument de op hol geslagen prijzen? We vroegen het aan experts en laten vier consumenten aan het woord.

19,76 procent. Zoveel bedroeg volgens Test-Aankoop de supermarktinflatie in februari. “Onze berekening is gebaseerd op 3.000 producten uit zeven winkelketens”, zegt woordvoerster Laura Clays. Een gemiddeld gezin met 2 personen geeft nu maandelijks 512 euro uit aan boodschappen, of 85 euro meer dan vorig jaar. “We verwachten niet dat maart beterschap brengt.”

Zowat alle groenten zaten met +24 procent stevig in de lift. “Tomaten, paprika’s en komkommers worden geteeld in serres”, zegt Els Breugelmans, professor marketing aan de KU Leuven. “Door de dure energie werd het verwarmen en verlichten van die serres onbetaalbaar. Veel telers haakten af. Het groente-aanbod zakte ineen, met als gevolg: hogere prijzen.”

Papierwaren (huishoud- en toiletpapier en papieren zakdoekjes) is met + 42 procent de sterkst stijgende productcategorie. Els Breugelmans: “Dat is een uitloper van het massale hamsteren tijdens de coronacrisis. De productie raakte zo compleet ontregeld.”

Prijsonderhandelingen

Aan de basis van de op hol slaande supermarktprijzen ligt volgens Laura Clays de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, in combinatie met mislukte oogsten en extreme temperaturen. “Het duurt een tijd voor dure grondstoffenprijzen resulteren in dure supermarktprijzen. Ketens probeerden zo lang mogelijk de prijzen van hun huismerken in te perken. Duurdere grondstoffen en energie moesten ze min of meer doorrekenen, maar op marketing konden ze besparen.”

Als bijkomende oorzaak voor de prijsexplosie ziet Clays: supermarkten die uiteindelijk toch die controle over de huismerkprijzen verliezen. “Ook door de gestegen loonkosten na de automatische indexaanpassing van januari.”

Volgens Els Breugelmans is de voedselprijsinflatie ook te wijten aan aflopende onderhandelingen tussen supermarktketens en producenten. “Een producent mag niet zomaar zijn prijzen verhogen”, zegt ze. “Daar worden jaarlijks contracten over afgesloten, waarin gedetailleerd beschreven staat waar retailers en producenten zich aan moeten houden. Als een producent eenzijdig prijsafspraken doorbreekt, volgen er stevige boetes.”

Een producent die een hogere kost aan de supermarkt wil doorrekenen, moet dat eerst opnieuw onderhandelen? “Precies. Machtige merken zoals Coca-Cola of Procter & Gamble kunnen op elk moment onderhandelingen afdwingen, wat in 2022 ook een paar keer gebeurde. Kleinere spelers moeten braaf wachten tot het jaareinde, wanneer het contract afloopt. Een aantal onderhandelingen zijn nu afgerond, met als gevolg: duurdere prijzen in de supermarkten.”

Blijvende onzekerheid

Pauline Neerman, journalist bij vakblad RetailDetail, vreest dat er nog lang geen einde aan de opwaartse prijsspiraal in zicht is. “De oorlog in Oekraïne zorgt voor blijvende onzekerheid. Zowat alle grote producenten, van Unilever tot AB-Inbev, lieten duidelijk verstaan dat ze dit jaar hun prijzen verder zullen verhogen. Piekinflatie is geen nieuw fenomeen, maar het duurde nog nooit zo lang als nu.”

Wordt de hele retailindustrie grondig dooreen geschud? Neerman: “Voorlopig houden de supermarkten vast aan hun oude strategie: elkaar bevechten en strijden voor ‘de laagste prijs’. Alleen weet ik niet of ze dat in de huidige uitzonderlijke omstandigheden nog lang kunnen volhouden.”

Hoe overleeft een consument intussen de supermarktinflatie? “Duik nooit als een losgeslagen projectiel de supermarkt in”, tipt budgetexpert Sara Van Wesenbeeck. “Ga bij voorkeur ’s morgens vroeg winkelen, met een fris hoofd. Kies altijd de goedkoopste winkel. Of koop je fruit, groenten en zuivel rechtstreeks bij de plaatselijke boer. Dan schakel je alle tussenpersonen uit. Stel op zondag een weekmenu op, maak op basis daarvan een boodschappenlijstje en hou je daaraan. Koop seizoensproducten; die zijn goedkoper omdat het aanbod groter is. Kies budget- en huismerken en vergelijk bij zuivel de liter- of kiloprijs. Installeer op je telefoon Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling. Bezoek de wekelijkse markt en vergelijk de prijzen van de verschillende kramen. Wacht met kopen tot de markt opgekraamd wordt. Wie weet, ding je dan nog wat extra af.”

Hieronder getuigen vier consumenten over de impact van de inflatie op hun winkelkar.

Nidhal Saidi (31), vrachtwagenchauffeur, single

‘Ik koop enkel nog wat ik écht zal eten’

“Voor mijn gewone wekelijkse boodschappen ga ik naar Lidl, taartjes koop ik bij voorkeur bij Delhaize. (lacht) De laatste tijd valt het me erg op hoeveel eenvoudige basisproducten zoals bananen, melk en eieren in prijs gestegen zijn. Dat begon na de start van de oorlog in Oekraïne. Ik weet nog héél goed hoeveel bananen vóór de Russische invasie kostten: 1,10 euro per kilo. Nu is dat 1,70 euro. Een halve euro in één jaar tijd, dat is toch niet niks?

“Ik vind fruit heel lekker en kocht dat altijd veel. Vaak té veel, waardoor een deel op de komposthoop belandde. Nu de prijzen van het fruit met minstens 30 procent gestegen zijn, schaf ik me enkel nog aan wat ik écht zal eten. Ook vlees koop ik veel minder dan vroeger. Ik ga regelmatig inkopen doen op de wekelijkse markten bij het Anderlechtse abattoir. Daar stegen de prijzen merkwaardig genoeg niet zo sterk.

“Ik ken de prijzen van de producten die ik koop; ik hield die ook vóór de prijsstijgingen in de gaten. Wat mij opvalt, is dat vooral de laatste vier maanden die prijzen stelselmatig omhoog gingen. Telkens kleine stijgingen, waardoor de doorsnee consument dat wellicht niet doorhad.

“Ik heb een goed inkomen en een eigen huis. In januari werd mijn loon geïndexeerd. Dat is heel fijn, alleen volstaat die indexering van 11 procent niet. Want de prijzen voor gas, elektriciteit en voedingsproducten stegen verhoudingsgewijs veel meer. Toch maak ik me over mezelf niet te veel zorgen. Ik vrees dat die op hol geslagen voedingsprijzen vooral problematisch zijn voor gezinnen met één kostverdiener en een huurhuis. Of voor alleenstaande vaders of moeders. Op dinsdag zie ik de rij aan de voedselbank in mijn dorp steeds langer worden. Dat is toch zéér zorgwekkend?”

Nidhal Saidi: ‘Op dinsdag zie ik de rij aan de voedselbank in mijn dorp steeds langer worden. Dat is toch zéér zorgwekkend?’ Beeld Wouter Van Vooren

Gunther Devisch (35), zelfstandige, gehuwd, twee kinderen

‘Mits een beetje puzzelen, versier je flink wat korting’

“Ik beheer de Facebook-groep ‘promojagers België’ en de website promojagers.be. Ons ledenaantal stijgt samen met de toenemende supermarktprijzen. Zes jaar geleden was ‘promojagen’ mijn hobby; intussen is het een voltijdse bezigheid. We groeiden uit tot de ‘Google van de promoties’. Ik begon promo’s van doe-het-zelfwinkels uit te vlooien toen ik aan het verbouwen was. We hadden nog geen kinderen, maar door die verbouwing was het leven al pokkeduur.

“Vandaag kopen steeds meer mensen huis- in plaats van A-merken. Ik doe dat zelf ook. We springen de Carrefour om de hoek enkel nog binnen voor dringende dingen; voor onze grote aankopen gaan we naar Lidl en Aldi in combinatie met Colruyt. Daar kopen we A-merken zoals Coca-Cola en Evian enkel wanneer ze in promotie staan. Af en toe gebruik ik Collect&Go om een nog grotere slag te slaan. Mits een beetje puzzelen, versier je zo flink wat extra korting.

“Als het gehakt in promotie staat, kopen we dat massaal in. We eten dan spaghetti en vriezen de rest in. Een maand geleden kochten we stoofvlees aan -40 % procent. We vroren het in en aten het onlangs op een verjaardagsfeestje op.

“Soms steek ik de Franse grens over om in Auchan onze voorraad Freixenet-cava aan te vullen. Die kost daar 4,80 euro per fles, terwijl hij hier voor 10 euro verkocht wordt. Het is een eind rijden, daarom proberen we onze koffer vol te laden met zoveel mogelijk producten in promotie. Dat gaat moeizamer, want ook Auchan wordt duurder. Dus houden we ook de aanbiedingsfolders van andere Franse ketens zoals E.Leclerc goed in de gaten. Eigenlijk doen we dat voor zowat alle supermarkten. Als een bepaald chocomerk ergens in promotie staat, is dat hét moment om een jaarvoorraad in te slaan.”

Gunther Devisch: ‘Als het gehakt in promotie staat, kopen we dat massaal in. We eten dan spaghetti en vriezen de rest in.’ Beeld Wouter Van Vooren

Ingeborg Obrie (54), coördinator medical devices in een ziekenhuis & zelfstandig lifecoach, samenwonend

‘Ik winkel bewuster dan vroeger’

“In tegenstelling tot vroeger, let ik op de hoeveelheden die ik in mijn winkelkar leg. Ik laat producten veel makkelijker links liggen. Ik vraag me dan af: hebben we dit nu écht nodig? Ik sla sowieso minder voorraad in. Want door die dure prijzen groeide het besef: we komen toe met minder. Als ik nog voorraad van iets heb, ga ik niet langer op reclame-aanbiedingen in. Als ik spullen nodig heb, zijn promoties wél interessant. Mijn groenten koop ik op de markt. Al stegen ook daar de prijzen héél sterk.

“Ik schrap niets van mijn boodschappenlijst, maar stel aankopen soms langer uit. Ik loop dan langs het rek met producten voor persoonlijke verzorging en laat de deodorant staan. ‘Ik heb thuis nog een flesje; ik wacht wel even.’ Ik winkel nu veel bewuster.

“Ik blijf een trouwe bezoeker van Colruyt en Albert Heijn. Colruyt voor basisproducten, Albert Heijn als ik op zoek ben naar een ander soort rijst of iets Aziatisch. Ik blijf ook redelijk trouw aan mijn merken en dat zijn niet altijd de huismerken. Ik maakte nog niet die switch van A- naar huismerk en vergelijk ook niet de prijzen. Bij mij gaat het nu vooral over die voorraad: ‘Ik kom nog toe! Ik hoef niets extra!’

“De wekelijkse boodschappen nemen een flinkere hap dan vroeger uit ons inkomen. We verdienen voorlopig genoeg, al is onze gezinssituatie veranderd. De kinderen waren het huis uit, maar sinds vorig jaar augustus woont er één weer thuis. De helft van de week verblijft zijn vriendin ook bij ons. Nu doe ik boodschappen voor vier in plaats van twee. Als we met vieren zijn, eten we makkelijker spaghetti of kip in plaats van biefstuk. (lacht)”

‘Ik schrap niets van mijn boodschappenlijst, maar stel aankopen soms langer uit.’ Beeld Wouter Van Vooren

Leen Van Hoey (47), werkzoekend, alleenstaande moeder, twee kinderen

‘Twee keer per week krijg ik voedselpakketten’

“In mei vorig jaar verloor ik mijn werk. Mijn inkomen zakte drastisch en alle prijzen stegen. Vroeger winkelde ik in de dichtstbijzijnde Carrefour, nu ga ik naar Colruyt en Aldi. Ik koop er de goedkoopste producten. De prijzen van de A-merken bij Colruyt zijn echt wel de laagste en hun promoties zijn vaak heel tof. Ik vergelijk continu prijzen en volg promoties van producten die ik regelmatig koop. Ik laat me door geen enkele promotie van dingen die ik niet nodig heb, verleiden.

“De prijsstijgingen van de laatste maanden zijn echt wel spectaculair, zeker bij groenten en fruit. Ik drink veel thee en koop die in grote dozen. Vroeger gaf Colruyt bij aanschaf van 4 dozen 25 procent korting. De laatste keer kreeg ik maar 20 procent.

“Mijn tienerdochters eten graag bij het ontbijt Froot Loops van Kellog’s. Vroeger kocht ik dat wel eens meer, nu alleen als ze jarig zijn of voor een speciale gelegenheid. Ik maak me door die hollende inflatie veel zorgen over de toekomst.

“Twee keer per week krijg ik voedselpakketten, omdat mijn inkomen te laag is om als alleenstaande moeder met twee kinderen nog te kunnen toekomen. Dat werkt zoals in de Tweede Wereldoorlog, met ‘punten’ of rantsoeneringsbonnen. Het was lastig om die drempel te móéten nemen, al ben ik blij met alle hulp die ik krijg. Ik kan niet anders. Ik hou het hoofd recht, maar mijn jongste dochter schaamt zich. Ze wil nooit mee naar de voedselbedeling en verlangt naar de dag waarop we die niet meer nodig hebben.”