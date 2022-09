‘Eens je de rode vlaggen kent, zijn ze bijna niet te missen’: zo ontmasker je een leugenaar

Mensen liegen elke dag. Soms gaat het om een onschuldige leugen, soms zijn ze uit op bedrog of manipulatie. Piet Baete volgde een opleiding bij de FBI en leerde hoe je leugenaars ontmaskert.

Hoe vaak liegen mensen eigenlijk?

“We vertellen tientallen leugens per dag. Dat gaat niet per se om pertinente onwaarheden, maar om dingen weglaten of niet vertellen. Daarom spreek ik liever van misleiden of manipuleren. Een manipulator vertelt vaak voor negentig procent de waarheid. Meestal komen ze ermee weg. We luisteren slecht en zijn goedgelovig.

“De meeste mensen kun je gewoon vertrouwen, maar sommigen zijn uit op misleiding. Die kunnen daarmee grote schade aanrichten. Als het vertrouwen van mensen eenmaal geschaad is, worden ze bang en wantrouwend.”

Hoe kun je je wapenen tegen leugens?

“De FBI ontwikkelde een methode waarmee je op zoek gaat naar signalen van misleiding: ‘statementanalyse’. Ik volgde een opleiding hierin bij Peter Hyatt en maak deel uit van zijn team dat cold cases probeert op te lossen. Wat iemand voelt en denkt, wordt gereflecteerd in zijn taalgebruik. Wij kijken goed naar feiten en woorden, en ontdekken zo de zogenaamde ‘rode vlaggen’ in wat iemand zegt.”

Bij welke signalen moet je alert zijn voor misleiding?

“Aan de hand van de cold cases heb ik in mijn boek achttien rode vlaggen omschreven. Over het algemeen moet je goed luisteren naar wat iemand feitelijk zegt, en vooral geen woorden aanvullen of interpreteren. Een rode vlag die vaak opduikt bij een misleidende verklaring is bijvoorbeeld de tijdsprong in het verhaal, zoals ‘en toen’, of ‘vier uur later’. Wat is er in die vier uur gebeurd? Is er een reden waarom de persoon liever niet praat over die tijd? Of voedt iemand onze fantasie met een mooi rond verhaal? Maar als een getuigenis voelt als een spannend verhaal, is het meestal verzonnen.”

Op welke rode vlaggen kun je letten in je dagelijks leven?

“Als een onbekende persoon bij je aanbelt en meteen begint met complimentjes uitdelen, zou ik op mijn hoede zijn. Aanpappen is een rode vlag: waarom zou hij of zij dat doen? Als wij iemand aardig vinden, zijn we sneller geneigd hem te geloven en luisteren we niet meer goed naar wat hij zegt. Dan ben je dus gemakkelijk te misleiden.

“Door de spanning en angst ontdekt te worden, laat de misleider vaak ook meer los dan hij wil. We noemen dat ook wel brainleaks: het brein lekt stukjes waarheid tussen de verzonnen verhalen door.”

Waar kun je nog meer op letten?

“Ongevraagd dingen uitleggen is ook een goede indicator dat die persoon iets probeert te verbergen. Hij of zij wil moeilijke vragen voor zijn en geeft dan overbodige informatie.

“Let ook op tegenstrijdigheden in het verhaal, veelvuldig haperen of ‘euh...’ zeggen. Het steeds herhalen van jouw vragen voordat iemand antwoord geeft, laat zien dat hij meer tijd nodig heeft om na te denken. Als je de rode vlaggen eenmaal kent, zijn ze bijna niet te missen en is het een goed wapen tegen misleiding.”

Ontmasker de leugenaar (€23) van Piet Baete verschijnt 13 september bij Uitgeverij Manteau.