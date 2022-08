‘Een zwembad met bar midden in het water is ideaal’: vakantielessen van comedian William Boeva

Als stand-upcomedian William Boeva (32)in het buitenland is, neemt hij nooit foto’s van trekpleisters. En er frieten uit een frituurmandje eten doet hij al helemaal niet.

Download de omgeving op voorhand

“Ik verken het stadje waar ik logeer altijd op voorhand. Soms thuis al, soms in het hotel. Er zijn heel wat handige apps om kaarten te downloaden en offline op te slaan. Met zo’n gedownloade kaart op je gsm kun je rustig rondwandelen zonder je zorgen te maken om roamingkosten. Meestal ga ik eerst op zoek naar fijne plekjes om te eten. Hoe meer je inzoomt op de kaart, hoe meer restaurants en cafés je ziet verschijnen.

“Ik vermijd plekken waar het eten er toeristisch uitziet. Het vraagt wat oefening, maar na een tijdje weet je waarvoor je moet uitkijken. Eten wordt er altijd op dezelfde manier gepresenteerd. Frieten in een klein frituurmandje, bijvoorbeeld. Zulke plekken mijd ik als de pest.

“Onlangs was ik in Turkije in een stadje, de naam ben ik vergeten, waar toeristen altijd op dezelfde plekken samenstromen. Ik wandelde de andere kant op, belandde in een klein restaurant met onleesbare kaart en at voor een fractie van de prijs van een ‘toeristenrestaurant’. Maar vraag me niet wat er op mijn bord lag.” (lacht)

Je ontspannen doe je met een game

“Zelfs op vakantie neem ik games mee. Ik heb een draagbare console, een moderne variant van de gameboy, waarvoor geen nieuwe videogames meer gemaakt worden. De games die ik erop kan spelen, bewaar ik voor op vakantie. Niets zo ontspannend als na een excursie je even op te frissen in het hotel en een uurtje te gamen.

“Een goeie game draait heus niet altijd rond geweld. Je kunt ook puzzelgames spelen, of games waarin je wordt meegezogen in heuse verhaallijnen. Het heeft wat weg van een goed boek uitlezen, maar dan met veel prikkels die langs alle kanten op je afkomen.”

Maak een lijstje voor je koffer

“Mijn koffer pak ik meestal pas op de valreep in. De dagen ervoor maak ik wel een lijstje in mijn gsm. Telkens als ik aan iets denk, schrijf ik het op. Wanneer ik begin in te pakken, heb ik mijn lijstje maar te overlopen. Op hotel probeer ik zoveel mogelijk te groeperen. Als je in elke lade iets legt, is de kans groot dat je iets vergeet.”

Ga er écht tussenuit

“Ik raak niet zo snel in vakantiemood. Een weekje weg zal me weinig deugd doen. Net als een staycation. Uiteindelijk blijf je toch altijd bezig. Als ik in Vlaanderen blijf, word ik geregeld herkend, wat me dan altijd weer aan mijn werk herinnert.

“Om alles even echt te kunnen loslaten, moet ik het vliegtuig op om minstens twee weken van alles te zien en evenzeer helemaal niets te doen. Pas na een week ben ik echt in verlofmodus en stop ik met denken aan mijn to-dolijst. Een zwembad met een bar in het midden van het water is trouwens een goed hulpmiddeltje. Zelfs ik, een onverbeterlijke workaholic, waag het niet om de oversteek te maken met mijn gsm in de hand.”

William Boeva: 'Af en toe neem ik een foto van een grappige hond of een leuke straat, maar monumenten laat ik aan mij voorbijgaan.' Beeld Damon De Backer

Zoek een compatibele reisgezel

“Alleen op reis gaan is zo goed als onhaalbaar voor mij. Je moet maar eens een koffer proberen mee te sleuren terwijl je in een rolstoel zit. Alleen naar het toilet gaan, is al een beproeving op zich. Tenzij in die Japanse toiletten. Misschien moet ik eens alleen naar Japan gaan. In gezelschap op reis gaan is voor mij meestal de enige optie.

“Maar als je gaat met iemand die een gelijkaardige levensstijl heeft of iemand die graag dingen alleen doet, is er niets leukers. Mijn vriendin weet dat ik op vakantie graag uitslaap. Ik word meestal pas na het ontbijt wakker, rond elf uur. Zij is dan al aan de wandel of ligt aan het zwembad. Vaak heeft ze al uitgezocht wat we de rest van onze dag gaan doen. Dat werkt perfect. Ik zou moeilijk op reis kunnen gaan met iemand die ­alles samen wil doen.”

Bewaar herinneringen in je hoofd

“Ik zie er liever niet als een toerist uit. Ik zeul amper iets mee als ik op uitstap ben. Mijn portefeuille en gsm, dat is het. Af en toe neem ik een foto van een grappige hond of een leuke straat, maar monumenten laat ik aan mij voorbijgaan. Herinneringen zitten in mijn hoofd. En als ik een bekende plek wil terugzien, zoek ik het wel even op. Op internet staan sowieso betere foto’s dan ik er kan maken.”