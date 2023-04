‘Een waardevol extra wapen’: hoe een leger van miljarden muggen de strijd moet aangaan met infectieziektes

In Brazilië gaan wetenschappers de verspreiding van ziektes zoals dengue en zika te lijf met, jawel, muggen. Als die tactiek succesvol blijkt, kan dat ook voor ons goed nieuws zijn. ‘Door de klimaatverandering rukken zulke ziektes ook in Europa op.’

Het moet de grootste ‘muggenfabriek’ ter wereld worden. Op een nog nader te bepalen locatie in Brazilië wil het World Mosquito Program (WMP) een kwekerij neerpoten waar jaarlijks vijf miljard muggen van de spreekwoordelijke band rollen. Hun missie: heengaan en zich vermenigvuldigen, en zo het aantal besmettingen met het dengue-, zika- en chikungunyavirus decimeren.

De muggen zijn besmet met de bacterie Wolbachia pipientis. Die komt van nature in ongeveer de helft van de insectensoorten voor, maar niet bij de Aedes aegypti-mug die dengue, zika en chikungunya verspreidt. Wetenschappers ontdekten dat muggen die de bacterie bij zich dragen, minder goed in staat zijn om infectieziektes door te geven.

Drinkt zo’n mug bloed bij iemand die besmet is met bijvoorbeeld het denguevirus, dan gaan bacterie en virus in het muggenlijfje met elkaar in competitie. Daardoor kan het virus zich minder goed vermenigvuldigen, en daalt de kans dat het aan een volgend slachtoffer wordt doorgegeven.

Eens besmet, geven muggen de bacterie via de eitjes aan hun kroost door. Het principe achter de bestrijdingsmethode is simpel: als je voldoende met Wolbachia besmette muggen loslaat, zullen die de bacterie aan hun wilde soortgenoten doorgeven, en zo van alle muggen minder goede ziekteverspreiders maken.

“Dit is een bijzonder interessante techniek”, zegt muggen- en infectieziekte-expert Bart Knols. “Een groot voordeel is dat de methode erg gericht werkt, en geen nadelige effecten heeft op ecosystemen, zoals dat bij grootschalig gebruik van insecticiden wel het geval is.”

Bij een experiment in Indonesië lieten onderzoekers van het WMP in sommige delen van de stad Yogyakarta muggen los, en in andere delen niet. In de ‘behandelde’ zones daalde het aantal symptomatische denguebesmettingen met driekwart. “Een veelbelovend resultaat”, vindt Knols.

In Brazilië testte het WMP de methode al in verschillende steden, en varieerde de reductie van bijna 70 procent tot minder dan 40 procent in Rio de Janeiro. Voor een optimaal resultaat moet je op verschillende plaatsen voldoende muggen kunnen uitzetten, en dat bleek in sloppenwijken niet evident. “Dit is een waardevol extra wapen in de strijd tegen infectieziektes”, zegt entomoloog Ruth Müller (Instituut voor Tropische Geneeskunde). “Maar het is geen wonderoplossing die alle andere methodes overbodig maakt.”

Het is ook de vraag hoe lang de methode effectief zal blijven. Bacterie en virus zijn in de muggen met elkaar in een evolutionaire wapenwedloop verwikkeld. De kans bestaat dat een virus door toevallige genetische mutatie in staat blijkt de strijd met de bacterie te winnen. En hoe meer muggen met Wolbachia er rondvliegen, hoe groter die kans. Net zoals wijdverspreid gebruik van pesticiden tot resistentie kan leiden. “Dat probleem is nog niet waargenomen”, zegt Knols. “Maar het zou wel betekenen dat deze methode in één klap zijn kracht verliest.”

Genetisch gemanipuleerde muggen

Intussen werken wetenschappers ook aan andere manieren om muggen als wapen in te zetten. Het Amerikaanse bedrijf Oxitec ontwikkelt genetisch gemodificeerde Aedes aegypti-muggen. Mannetjes krijgen een gen mee waardoor ze enkel mannelijke nakomelingen krijgen, die niet prikken en dus onschadelijk zijn. Genetisch gewijzigde mannetjes loslaten moet zo het aantal denguebesmettingen reduceren. Het bedrijf liet vorige maand weten dat hun methode op grote schaal zal worden ingezet op de Marshalleilanden, en kreeg eerder al de toelating om in Florida 2,4 miljard muggenmannetjes de vrijheid te geven.

Het onderzoeksconsortium Target Malaria wil op een soortgelijke manier met genetisch gemodificeerde malariamuggen de verspreiding van malaria tegengaan. Hun steriele mannetjes kunnen geen levensvatbaar nageslacht krijgen. De ambitie is niets minder dan muggenpopulaties uit te roeien, en zo ook malaria. Die ziekte treft jaarlijks zo’n 250 miljoen mensen en eiste in 2021 nog meer dan 600.000 slachtoffers.

Doordat er genetische modificatie aan te pas komt, botsen die methodes op meer weerstand, onder meer van milieuorganisatie Friends of the Earth. “Uiteraard moet je de veiligheid hiervan goed onderzoeken”, vindt Knols. “Maar als je ziet welke tol die ziektes eisen, vind ik dat we elke methode een kans moeten geven.”

De Braziliaanse muggenfabriek moet op volle toeren draaien in 2024. Het WMP wil de komende tien jaar op verschillende plaatsen in Brazilië muggen loslaten, om zo’n 70 miljoen mensen te beschermen tegen infectieziektes. Het zou de eerste keer zijn dat de methode op zo’n grote schaal wordt toegepast.

Het WMP hoopt de techniek ook in andere landen te kunnen uitrollen. Dengue alleen al komt in meer dan 100 landen voor. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt ongeveer de helft van de wereldbevolking risico.

Ook in Europa experimenteren wetenschappers met de Wolbachia-techniek. Eerder deze maand publiceerden Italiaanse onderzoekers nog de resultaten van een veldproef in Rome. “Door de klimaatverandering rukken ziektes zoals dengue in Europa op”, zegt Müller. “Deze techniek kan dus ook in Europa van pas komen.”