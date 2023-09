‘Een vrouw die zegt: je hebt mijn consent, vriend, en haar slipje uittrekt: dat vind ik erotisch’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vijftien directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: acteur Axel Daeseleire (54). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

Hoe oud voelt u zich?

“Dat varieert heel sterk. Ik heb ondertussen al de redelijk gezegende leeftijd van 54 en soms voel ik mij ook zo. Er zijn momenten waarop mijn lijf en mijn geheugen niet meer zo snel mee willen als toen ik 20 was. Op namen komen bijvoorbeeld, zelfs van mensen die ik heel goed ken. Natuurlijk: je hoofd zit voller. Mijn mentale harddrive had vroeger veel meer terabyte vrij, terwijl er nu in dat magazijn nog maar een paar megabyte over is.

“Ik voel mij gelukkig ook nog dikwijls rond de 30. Ik denk vaak dat ik dat ook nog ben, door de manier waarop ik in het leven sta. En als ik aan het zwemmen ben in een natuurvijver, zoals onlangs tijdens mijn vakantie in Zuid-Frankrijk, voel ik me herboren. Maar als ik met mensen praat, steekt de 50 de kop weer op.

“Laten we zeggen dat ik me gemiddeld 42 voel. Een mooie leeftijd. En voor mij ook een kantelperiode, omdat ik me er toen van bewust werd dat ik eindelijk eens iets moest gaan realiseren. Ik zat tot dan in een kunstenaarscollectief en verzamelde en veilde wat kunstwerken, maar ben toen ook opnieuw op de planken gaan staan en tv-programma’s beginnen te presenteren. Of toch tenminste: ik heb de kans daartoe gekregen. Rond die periode is dat allemaal begonnen. En ZuiderZinnen (Antwerps literatuurfestival, red.) is daar nu een mooi voorbeeld van. Na twee ontmoetingen met Magere Hein (zie verderop, red.) heb ik besloten om volledig op dingen te focussen waar ik volledig achter sta.”

Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Rond mijn 22ste. Een periode waarin ik heel depressief ben geweest, die zelfs tot een opname van twee weken in de psychiatrie heeft geleid. Een heel donkere bladzijde.

“Mijn leven stond toen even zwaar op de helling. Het heeft me zelfs bijna mijn opleiding aan De Studio gekost. Mentaal zat ik in een zwart gat, maar ik ben daaruit gekropen door te focussen op de dingen die belangrijk waren. Hebben mensen mij geholpen? Absoluut. Maar toch moet je dat voor een heel groot stuk zelf doen. Je kunt iemand die in een diepe put zit strohalmen aanreiken, maar die ene tak waarmee je je naar boven trekt, die zul je zelf tussen de aarde moeten gaan zoeken, hoe donker ze ook is.

BIO geboren in Gent op 26 oktober 1968 • acteur, tv-maker, dj, schilder • medeoprichter van kunstenaarscollectief ADAMAVA • bekend van series en films als Ad Fundum, Thuis, Terug naar Oosterdonk, Flikken, Axel opgelicht en Professor T. • voorzitter van literair festival ZuiderZinnen

“En die donkere periode is tot vandaag een referentiepunt gebleven. In het boeddhisme stelt men immers dat je in je leven de hoogste en laagste punten in je emotionele geheugen moet vastleggen zodat je ze als referentiekader kunt gebruiken. Dat maakt het debiet van je gelukscurve breder en dieper. Het is onmogelijk om constant gelukkig te zijn.

“Voor mij is die ervaring belangrijk geweest, om te voelen en te weten dat je daar weer uit raakt. Het is een heel persoonlijke strijd geweest, waar, hoop ik, verder niet te veel mensen last van hebben gehad. Ik heb daar een tijd niet over willen spreken, maar tegen vrienden en naasten heb ik dat verhaal heel vaak opnieuw verteld. En dat heeft mij wel sterker gemaakt.

“De tweede periode was rond mijn 33ste, toen mijn vriend Donald Madder (Vlaams acteur, 1969-2001, red.) is verongelukt. Op dat moment stond hij het dichtst bij mij. Ongeveer hetzelfde traject afgelegd, allebei heel hard geïnteresseerd in kunst, in gastronomie, in vrouwen, in het leven. Een enorme soulmate, naar wie ik achteraf naarstig op zoek ben gegaan en die ik nooit meer echt heb gevonden. Misschien ook omdat ik hem toen te veel geïdealiseerd heb, want het is pas op het moment dat je een vriendschap kwijtspeelt dat je beseft hoe waardevol ze was.

“En de derde keer was ik al in de 50. Eerst tien dagen in coma gelegen door corona, daarna een dubbele halsbreuk opgelopen in Thailand. Ik kon dood zijn geweest, of lam, of een plant tout court. Maar dat brengt je terug naar de essentie, terug naar je microkosmos, en dat was even nodig. Mentaal heb ik mij sterk gehouden dankzij dat referentiepunt van mijn eerste breakdown, toen ik 22 was.”

Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Veerkracht. Dat bevestigt mijn therapeut met klem. Ik geneer mij ook niet meer om daarover te spreken.”

Wat drijft u?

“Goesting in het leven. En gulzigheid. Ik heb een heel breed interesseveld, ben in niets echt gespecialiseerd. Ik specialiseer mij gaandeweg: in het acteren, het presenteren, het schrijven, het schilderen, in het leven dus. In relaties aangaan, dat is ook een aparte discipline. (lacht) Dus in al die disciplines word ik stilaan beter en beter. Omdat ik ook nieuwsgierig blijf, fouten durf te erkennen en die fouten als tool – en nu klink ik echt alsof ik in een sessie zit – gebruik om het achteraf toch beter te doen. Niet alleen voor mijn medemens, maar ook voor mezelf. Een motto uit de film A Beautiful Mind (van Ron Howard, 2001, red.) luidt: ‘Je moet doen wat goed is voor jezelf én goed is voor de groep.’ Als je alleen maar doet wat goed is voor de groep en je vergeet jezelf, loop je jezelf voorbij.”

Hoe was uw kindertijd?

“Ik was de jongste van vier zonen. Niet het kakkernestje zoals het cliché wil, dat was een van mijn broers. De anderen weten over wie ik het heb. (lacht) Het kwam er toen vooral op aan mijn eigen plek op te eisen.

“Ik was heel nieuwsgierig, iets wat ik voornamelijk van mijn vader heb meegekregen. Ik zag mijn vader heel weinig, dus ik ging hem zelf opzoeken in zijn advocatenkantoor, waar ik dan dikwijls zat te luisteren naar gesprekken in de wachtkamer. Mijn vader had een heel divers cliënteel. Ik denk zelfs dat hij verschillende tarieven hanteerde. Liberaal-socialistisch avant la lettre. Naast de exuberante zakenman zat er evengoed een dronken loodgieter die heel triestig was omdat hij zijn vrouw kwijt was geraakt, of een gefrustreerde lerares Frans. Zij zagen mijn vader eerder als een psychiater dan als een advocaat.

‘Ik heb altijd op jongensscholen gezeten. Wij moesten plekken zoeken waar we meisjes konden ontmoeten. Dat was spannend. En nu? Nu gebeurt het al scrollend op Tinder.’ Beeld _ Stefaan Temmerman

“Al die verhalen waren een leerschool voor mij. Ze hebben mij een heel andere visie op het leven gegeven. Zo zal ik nooit iemand snel veroordelen. Soms hebben mensen gewoon pech of zijn ze ongelukkig en verzeilen ze in situaties die ze eigenlijk niet willen. Mijn vader vond dat je iedereen een tweede kans moest geven en evenveel respect moest gunnen. Doe ook nooit een ander aan wat je zelf niet zou willen. Die oorspronkelijke christelijke waarden heb ik heel hard meegekregen in mijn opvoeding, en eigenlijk pas ik ze nog altijd toe.

“Er zit een stukje advocaat in mij door destijds met al die mensen te praten. Ik ben dat altijd blijven doen, bijvoorbeeld op café. Zo herinner ik me nog goed dat de directeur van De Studio mij op een gegeven moment vroeg: ‘Waarom praat jij altijd met de zwakkeren?’ Ik schrok van die vraag. Misschien waren de verhalen van de zogenaamd sterken te eensluidend en die van de zwakkeren eerlijker en interessanter. Het was een curiositeit, een gezonde nieuwsgierigheid en een gulzigheid naar het leven.”

Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Na een nacht op café een fris glas bruiswater. (lacht) En sinds drie jaar de ochtendgroet van mijn hondjes. Ik heb twee chihuahua’s. Ik ben geen papa, dus voor mij zijn dat zowat mijn surrogaatkinderen. Ik schaam me trouwens helemaal niet om dat te zeggen. Het zijn twee lieve beestjes met elk een eigen karakter. Jackie en Pappie. Een enorme meevaller is dat mijn lief de jongens ook heel graag ziet. En het grootste onverwachte voordeel is dat haar dochter compleet gek is op die beestjes, en daar scoor ik dan ook ongelooflijk veel extra punten mee.

“En wat nog? Tijd nemen om te kijken naar de kunstwerken in mijn huis, dingen die ik in de loop van de jaren heb verzameld. Op die manier pas ik de definitie van geluk volgens Augustinus toe: blijven verlangen naar wat je al hebt. Dat zou een definitie van liefde kunnen zijn, ja.” (grinnikt)

Wat is uw zwakte?

“Dat is tegelijkertijd wat mij drijft: mijn gulzigheid. Ik kan heel gulzig zijn, maar ga daar nu redelijk goed mee om. Vroeger kende ik minder maat.

“En mijn angst voor de dood werd de laatste jaren heel erg gevoed door die dubbele date met Magere Hein. Wat zich niet vertaalt in fobieën. De dood heeft mij altijd gefascineerd. Want zonder dood is er geen leven en vice versa. Ik heb heel veel schedels in mijn huis en heb minstens vijf à tien memento mori per dag (‘Denk eraan dat je op een dag zal sterven’, red.). Ik dwing mezelf constant tot bewustwording van de eindigheid. Marcus Antonius zei: ‘Het enige wat je bezit, is het huidige moment.’ Op het ogenblik dat we sterven, verliezen we allemaal hetzelfde: namelijk het huidige moment. Als je die filosofie hanteert, weet je dat je de tijd moet sublimeren. Maar ja, die angst om er niet meer te zijn manifesteert zich dikwijls en dat vind ik een zwak punt, omdat het mij soms afleidt van waar ik echt mee bezig wil zijn.”

Waar hebt u spijt van?

(zucht) “Ik kom net van een visie van Zillion, The Lost Tapes (documentaire onder regie van Thomas Van Hemeledonck, red.). Ik heb daaraan meegewerkt omdat ik het nachtleven van de jaren 90 behoorlijk intens heb beleefd. Een notoire Zillion-ganger was ik niet en toch voel ik spijt dat zoiets niet meer bestaat. En dan heb ik het niet over het bestaan van de club zelf, maar over de vrijheid die we toen hadden. We zijn veel vrijheid kwijtgeraakt, en ook onze mentaliteit is hard veranderd.

“Ik heb ook spijt dat ik mensen heb gekwetst. Soms heftig, soms licht. Soms waren de reacties overdreven, soms voelden mensen zich terecht geraakt. Maar dat is onvermijdelijk als je een uitgesproken en bewogen leven leidt en dan beroep ik mij graag op R.E.M.: ‘Everybody hurts sometimes’.

“In het leven staan kan niet anders dan met kwetsuren gepaard gaan. Maar tegenwoordig kwets je iemand al als je iets te diep ademt. Ik overdrijf nu, maar sommigen kunnen daar zo hard op doordrammen. Mensen zijn zo betuttelend geworden. En dat is, vrees ik, incontournabel. Moeilijk terug te draaien, misschien ooit door een latere generatie die weer vrijer wil zijn. Maar ik vrees er nogal voor. Ik zie de volgende generatie haar leven vooral steeds gretiger op dat ding (grijpt smartphone vast) projecteren, en dat zorgt voor veel miserie.

“Ik wil niet met het vingertje wijzen, maar als ik zie hoeveel jongeren er nu in de problemen zitten omdat hun zelfbeeld niet correspondeert met het ideaalbeeld dat sociale media voorspiegelen, ben ik blij dat ik deze tijd niet als tiener of twintiger moet meemaken. We gooien onze vrijheid te grabbel aan dat ding. Voor mij is dat Big Brother. Je mag dit niet, je mag dat niet.

“Ik hoop dat er opnieuw een periode aanbreekt van laisser-faire, zoals in de jaren 80-90. Natuurlijk kreeg je soms een draai rond je oren, maar meestal bleef het daarbij.

“Die vrijheid die we zo snel laten schieten, is godverdorie een groot goed en dat maakt mij nostalgisch naar die tijd. Avontuur is er niet meer. Hoe ontmoeten we nu mensen? Dat gebeurt allemaal via dat ding. Vroeger ging je op café en kwam je iemand tegen. Ik heb altijd op jongensscholen gezeten. Wij moesten plekken zoeken waar we meisjes konden ontmoeten. De winkel, de bibliotheek, de sportclub. Dat was spannend. De jungle van het leven. Daar moest je creativiteit voor aan de dag leggen. En nu? Nu gebeurt het al scrollend op Tinder.”

‘Tegenwoordig kwets je iemand al als je iets te diep ademt. Mensen zijn zo betuttelend geworden. En dat is, vrees ik, incontournabel.’ Beeld _ Stefaan Temmerman

Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Gisteren op restaurant, met een vriendin en twee vrienden, toen ik begon te vertellen over mijn ervaring in de kraamkliniek op de afdeling neonatologie. Ik stond bij een zekere Maxim, een prematuurtje, een hand groot, levend wezen, zoon van een vader en een moeder. Ik kende die mensen niet, kende dat kindje niet, maar door hun verhaal te horen en dat kwetsbare leven te zien, kon ik mijn tranen niet bedwingen.

“Op dat moment dacht ik: ik ben tv aan het maken, mijn emoties primeren hier niet, laat ik dit nu gebeuren of niet? Maar ik had er geen verweer tegen. Ik excuseerde me, maar ze zeiden: ‘We zijn heel blij dat je dit laat zien, want dit missen we een beetje in onze omgeving. Mensen weten niet goed hoe te reageren.’ Blij zijn omdat er een kindje geboren is, dat het misschien niet haalt. Het beeld van dat net ontsproten leven, de onbeschrijfelijke kwetsbaarheid ervan, brak mij.”

Bent u ooit door het lint gegaan?

“In een vorige relatie, na een break van een aantal weken. Ik wilde even afstand om na te denken en kwam tot de conclusie dat dit nog niet gedaan kon zijn. Ik was niet alleen bereid om meer water bij de wijn te doen, maar ook om mijn instelling te veranderen, omdat die relatie veel te waardevol was voor mij. Toen we elkaar terugzagen, was het eerste wat zij zei dat ze iemand anders had. Dat was in een park. Ik heb toen meer dan een uur uit onmacht staan roepen en ben daar drie dagen hees van geweest. Ze hebben mij tot in Nederland gehoord, denk ik.” (lacht)

Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Posters van Jommeke. Jommeke heb ik altijd de beste strip ooit gevonden. Op een bepaalde manier geloofde ik die verhalen. Als we wandeltochten maakten met de scouts, bleef ik altijd in de staart van de groep. Ik geloofde dat als ik lang genoeg achterbleef en zo wat van het pad af het bos in liep, ik ergens in een gat kon kruipen en in Pimpeltjesland zou terechtkomen en misschien de schat van de zeerover zou vinden. Of op de Sinksenfoor een zingende aap zou tegenkomen. Die mix van volkse en licht surrealistische verbeelding lag volledig in de lijn van waar ik als klein gastje van droomde.

“En later, toen ik op internaat zat, had ik op mijn kamer een affiche van een kunstwerk. Allemaal figuren dooreen in ingewikkelde posities. Als je daar goed naar keek, zag je een bende, ja, sorry, neukende mensen, een soort gangbang in fluorescerende kleuren. Het grappige was dat de studiemeester dat helemaal niet doorhad. Het was kunst, dus het was oké, terwijl het een heel obsceen tafereel was. Dat was mijn vorm van tedere anarchie.” (lacht)

Wat vindt u erotisch?

“Op een van mijn tekeningen heb ik ooit geschreven: ‘Eerder dan wat bedekt wordt door de mantel der liefde, is erotiek een mantel die liefde bedekt.’ Het meest erotische is nog altijd de verhulling. Het uitpakken van het cadeautje, zeg maar. (lacht) Dat vind ik het meest opwindende moment. Een vrouw die daar al naakt staat, ik vind daar weinig erotisch aan. Een vrouw die haar kleren aanhoudt, idem dito. (lacht) Maar een vrouw die beslist om haar slipje uit te trekken, dat vind ik het meest erotische en opwindende dat er bestaat. Opwindender bijna dan de daad zelf. Een vrouw die zegt: het is goed vriend, je hebt mijn consent, ik trek mijn slipje uit en schenk je mijn intiemste plekken. Dat moment vind ik subliem.”

Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde hebt bedreven?

“Dat zijn er veel verschillende. (lacht) Maar de speciaalste was een telefoonhokje aan de balie van De Studio, met mijn lief van toen. Tijdens een voorstelling van het laatste jaar in de grote zaal sprong de zekering. Dus iedereen naar buiten om te wachten in de gang tot het gefikst was. En ik keek naar mijn lief, die er toch wel sexy uitzag, en wij in dat telefoonkotje dat niet op slot kon, terwijl er driehonderd man voor de deur stond. Dat was wel spannend.”

Hoe zou u willen sterven?

“Onaangekondigd. Niet na een slepende ziekte. Ook niet te snel, ik voel dat ik nog dingen moet realiseren. Niet vanuit een predestinatie, ik heb gewoon nog te veel goesting in het leven. Echt nog veel goesting. Hoe niet voor de hand liggend het is om ZuiderZinnen opnieuw op de kaart te zetten, het geeft mij goesting om opnieuw te schilderen. Ik ben niet de nieuwe Luc Tuymans, no fucking way, ik weet dat, maar ik ga wél schilderen, ik ga wél exposeren als ik zelf vind dat het goed is.

‘Een vrouw die zegt: het is goed vriend, je hebt mijn consent, ik trek mijn slipje uit en schenk je mijn intiemste plekken. Dat moment vind ik subliem.’ Beeld _ Stefaan Temmerman

“In het schilderen kan ik een verhaal brengen dat ik alleen via dat medium kwijt kan. Soms leunt schilderen dicht aan bij seks, ik kan daar mentaal opgewonden van raken, dat kan mij enorm opzwepen. En nee, dat is geen hobby. Ik heb geen hobby’s. Ik schilder op momenten dat ik eigenlijk geen tijd heb. Tijdens corona heb ik geen penseel aangeraakt. Er gebeurde niets in mijn leven, ik had geen prikkelingen, geen uitdagingen, er was niets aan de gang, dan kwam er ook niets. In de drukste periodes, wanneer ik eigenlijk maar 6 uur kan slapen, ga ik schilderen. En daar komen soms, naar mijn smaak, goede dingen uit. Maar tentoonstellen is natuurlijk nog een stap verder. Dan word je wel met je eigen naaktheid geconfronteerd.

“Dus, sterven: later. Ik hoef geen 110 te worden, maar ergens in de 80 wil ik wel halen. Misschien tijdens de laatste vrijpartij. (lacht) Of op het moment dat een vrouw toch beslist om haar slipje voor mij af te stropen. Graag met nog een klein climaxje. Dat zou top zijn.”

Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Gebakken tarbot met kalfsjus, witte asperges en krieltjes gebakken in echte boter, bestrooid met peterselie en fleur de sel. En daarbij een bijzonder goed glas Corton-Charlemagne uit mijn wijnkelder. Het dorp Aloxe-Corton ligt op een heuvel. Keizer Karel de Grote is daar ooit gepasseerd, heeft daar wijn geproefd en gezegd: al deze wijngaarden krijgen classificatie ‘grand cru’ en behoren voortaan alleen mij toe. Sindsdien heet die wijn Corton-Charlemagne. En als ik zo’n fles drink, voel ik mij minstens zo rijk als Karel de Grote.” (lacht)

