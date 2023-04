Een vriendin maakt zich ernstige zorgen over mijn psychisch welzijn als ze mijn columns leest

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Een vriendin van me maakt zich ernstige zorgen over mijn psychisch welzijn als ze mijn columns leest. Ze gelooft dat ik mijn bed niet meer uitkom, mijn appartement een stort is en ik te kampen heb met een hardnekkige mottenplaag. Ze denkt dat ik mijn leven vul met het zoeken van mijn ware man en vreest dat ik mezelf van het balkon zal gooien omdat het niet lukt. Razend was ik, toen ze me zei dat het belangrijk is om mijn appartement af en toe schoon te maken, op tijd op te staan en me tips gaf om een man aan te trekken. “Misschien heb je een te assertieve kledingstijl en kan je je wat toegankelijker kleden?”

“Ik kan niet tegen die bezorgdheid, ik vind het onderdrukkend”, sliste ik woest in een Thais restaurant. “Ja, maar je schrijft er zelf over!”, riep mijn vriendin me even razend terug, beledigd omdat ik haar bezorgdheid en tips niet waardeerde.

“Ja, maar alles wat ik schrijf is toch niet echt!”, zei ik.

“Je schrijft nochtans ‘ik’, hoe moet ik het dan lezen?”, vroeg ze.

“Ik is niet ik. De ‘ik’ waarover ik schrijf is een opsplitsing van mezelf, een persona. Iemand die gekker, krankzinniger en wanhopiger is dan ikzelf. Ik vergroot mijn wanhoop om ze uit te drijven.”

“Het is dus niet echt?”, vroeg ze nog eens voor de zekerheid.

“Nee, het is niet echt. Net zoals deze dialoog niet echt is. Wij hebben dit gesprek niet in deze vorm gehad. Het speelt zich af in mijn hoofd.”

“Dat is waar”, bevestigde ze.

De Argentijnse schrijver Ariana Harwicz zei me tijdens een interview op het Passa Porta Festival dat het schrijven voor haar als een zuivering voelt. In haar roman Sterf, liefste schreef ze over een vrouw die het haat om moeder te zijn. Ze beweert dat ze pas echt een slechte moeder geweest was als ze dat boek niet had kunnen schrijven. Ze schrijft vanuit de schaamte, niet vanuit haar trots.

“Les personages sont des mauvaises élèves”, zei ze. Personages die zich misdragen, die iets niet kunnen, die zich verzetten tegen een conventie.

Een slechte leerling, het doet me denken aan de recensie van Kristien Hemmerechts over de roman Iemand anders van Nele Van den Broeck. Hemmerechts verwijt Van den Broeck dat het feminisme haar is ontgaan omdat haar hoofdpersonage alleen maar naar een man verlangt. Maar Van den Broeck is haar personage toch niet? Een vrouw die haar leven alleen maar aan het verlangen naar een man wijdt, kan namelijk geen roman schrijven. Zo spijtig, het uitgangspunt dat vrouwen zichzelf als powerwezens moeten profileren. ‘De sterke vrouw’ die het goede voorbeeld geeft.

Maar ik weid uit, het enige wat ik vandaag wilde zeggen is dat het goed met mij gaat. Ik ben niet gek. Gelukkig maar. Ik ben niet verslaafd aan verdovende middelen. Ik kuis. De afwas is gedaan. Ik heb een gifbom laten ontploffen voor de motten. Ik ben jong, gezond, ik heb een stralende huid. Ik lig niet in bed, ik werk. In de weekends ga ik dansen. Mijn drang om te leven voelt groter dan wat mijn lichaam aankan. Dit maakt dat ik me sterk genoeg voel om te schrijven over een vrouw die balanceert op de rand van haar balkon, turend naar de afgrond.