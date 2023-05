Een verpleegkundige over de patiënt die ze nooit zal vergeten: ‘Ik voel me hier net een gekooid dier, zei hij, ik snak naar vrijheid’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: verpleegkundige Jolinde den Dekker.

“Het was een intelligente man, een man die de wereld kende, en nu was hij in ons woon-zorgcentrum achter gesloten deuren terechtgekomen. Hij had een typische vorm van dementie die werd veroorzaakt door TIA’s (aan­vallen door een ont­re­gel­de bloed­toe­voer naar de her­se­nen, red.) en epileptische aanvallen, zijn vrouw had het lang thuis geprobeerd maar het ging echt niet meer. In zijn heldere momenten kwamen we tot goede gesprekken. Ik voel me hier net een gekooid dier, zei hij dan, ik snak naar vrijheid.

“We spraken erover met zijn familie, zou hij geholpen zijn met een gps-systeem? In overleg besloten we zo’n kastje voor hem te kopen, we oefenden ermee en dat ging goed. Zo liep hij iedere morgen zelf naar de kinderboerderij in de buurt, terwijl wij hem op ons computerscherm konden volgen. De boerderij was ingelicht, er hoorde een restaurant bij waar hij altijd koffie ging drinken met een chocolaatje erbij. Zijn zoon ging wekelijks langs om de rekening te betalen. Elke ochtend dezelfde vraag: ‘Jo, mag ik naar buiten?’ ‘Heb je je kastje?’ vroeg ik dan en daarna ging hij op weg. Hij dwaalde ook graag door de gangen van het woon-zorgcentrum, een briefje op zak met de codes van de gesloten deuren. Zo leerde hij algauw veel nieuwe mensen kennen. Hij leefde op, ik zag hem weer stralen, hij had zijn vrijheid terug.

“En toen kwam het coronavirus, op een ochtend in maart moesten ineens de deuren van het woon-zorgcentrum op slot. De buitenwereld was onbereikbaar geworden, hij mocht zelfs niet eens meer ronddwalen. Moedeloos zat hij op de rand van zijn bed. ‘Jo,’ zei hij, ‘ik heb er geen zin meer in, ik kan geen kant meer op.’

“Ik had met hem te doen. Hij had zo gevochten in het leven, daar had hij me over verteld, en zijn vrouw en kinderen waren erg betrokken. Hij begreep niet waarom hij ze niet meer zag. Elke ochtend vroeg hij naar zijn vrouw, en elke ochtend moesten we hem uitleggen dat we met dat virus opgescheept zaten en dat ze niet mocht komen. Toen ze op een middag bij het hek kwam staan om met hem te praten, moesten we hem tegenhouden, hij wilde haar vastpakken.

“Paniek en verdriet wisselden elkaar af, soms lukte het ons om hem gerust te stellen, dan gingen we een rondje met hem lopen, maar het isolement werd hem snel weer te veel. Hij was bang dat hij zijn familie nooit meer zou zien en wij konden hem geen perspectief bieden, er was geen enkel zicht op de duur van de quarantaine. Als hij naast me zat, legde hij af en toe even zijn hoofd op mijn schouder. En ik zag opeens zo duidelijk hoe belangrijk fysiek contact is voor mensen met dementie. Als je de wereld om je heen niet meer goed begrijpt, dan doe je veel op gevoel. En dat kon niet meer. Het belangrijkste wat ze nodig hadden konden we hen niet meer bieden: contact met hun dierbaren. Ik wil zo graag dat bewoners het in de laatste fase van hun leven nog fijn hebben, daarom werk ik in de zorg. Nu was ik machteloos.

“Het mocht eigenlijk niet, maar we hebben toch geregeld dat zijn zoon bij hem kon langskomen, in een beschermend pak met een mondmasker op. Maar daar werd hij niet rustiger van. ‘Wie ben jij?’ vroeg hij, ‘Waarom zie je er zo uit, ik heb toch zeker de pest niet.’

“In de weken die volgden ging hij snel achteruit. We hebben hem nog laten testen, hij had geen corona. Hij stopte met eten en drinken en kreeg steeds meer epileptische aanvallen. Bij elke aanval raakten zijn hersenen extra beschadigd.

“Ruim zes weken nadat bij ons de deuren dichtgingen is hij overleden, aan het einde van de nacht, met zijn zoon aan zijn bed. Ik herinner me die maandagmorgen, ik had vroege dienst, zijn zoon kwam naar me toe om het te vertellen, dankbaar omdat hij erbij had mogen zijn.

“Zijn dood heeft me geraakt, ik ben ervan overtuigd dat die leuke, wijze man, die we zo zijn vrijheid gunden, uiteindelijk is gestorven van eenzaamheid. Zelfs op zijn sterfbed was er geen fysiek contact mogelijk. Het idee dat de hand van zijn zoon, die hij in zijn laatste uren moet hebben gevoeld, in plastic was verpakt, vind ik hartverscheurend.”