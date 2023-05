Een verpleegkundige over de patiënt die haar altijd zal bijblijven: ‘Ik werd deelgenoot van haar meest intieme momenten’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: José Schroe, verpleegkundige.

“Ze lag al een paar dagen in ons ziekenhuis en toen ze die zaterdagmorgen naar de intensive care werd overgeplaatst, wist ze wat er kon gebeuren. Voordat mijn avonddienst begon had ze me al gewhatsappt, ik trof haar aan met hoge koorts, ze was benauwd en ellendig. Meta, de intensivecare-arts die ik al ruim twintig jaar ken, was nu opeens patiënt op haar eigen afdeling, geveld door dat nieuwe virus waarvan ze zelf had gezien wat het kon aanrichten.

“Ze voelde aankomen dat ze kunstmatig beademd zou moeten worden en ze was doodsbang voor de gevolgen. Er was een kans dat ze nooit meer wakker zou worden, maar haar man, haar kinderen, haar ouders, de mensen van wie ze hield, mochten vanwege besmettingsgevaar niet langskomen. Ze moest het alleen doen en dat was hartverscheurend. Ze was overstuur en ze huilde. Welke pijn was groter, vroeg ik me af: de angst om dood te gaan of het verdriet om niet meer te kunnen zeggen wat je wilt zeggen tegen de mensen die alles voor je betekenen in het leven?

“Ik stelde voor om videoboodschappen op te nemen op haar telefoon, dat zou haar misschien wat rustiger maken. ‘Zal ik weggaan?’ vroeg ik haar, maar nee, ze wilde dat ik erbij bleef, en dus zat ik naast haar bed, helemaal ingepakt in beschermende kleding, en hield ik de telefoon vast terwijl zij de filmpjes opnam. Zo overstuur als ze eerst was, zo rustig was ze bij de opnames, alsof ze haar geliefden wilde beschermen en het niet nog moeilijker voor hen wilde maken.

“Ik voelde me een indringer, wilde niet luisteren naar wat ze vertelde maar ik moest wel, en zo werd ik deelgenoot van de meest intieme minuten van haar leven. Hoe kon ze zo rustig blijven terwijl ze niet wist of ze haar gezin ooit nog zou terugzien? Maar ik herinner me dat ik slikte en slikte, om de brok in mijn keel weg te krijgen.

“Daarna ging het snel. Vlak voordat ze in slaap werd gebracht gaf ze nog instructies, ze zei dat we moesten voelen of ze koude benen had en welke katheter we moesten gebruiken. Daar konden we te midden van alle ellende nog wel om lachen: dat Meta tot het laatst de regie wilde houden. Toen ze eenmaal doodstil in slaap op haar buik lag, kwam er rust. We hadden voor haar gedaan wat we konden, ze moest het nu zelf gaan doen.

“Mijn collega’s vonden het emotioneel te belastend om haar te behandelen, daarom is ze diezelfde nacht nog overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Ik begreep dat aanvankelijk niet, ze was een van ons, we zouden heel goed voor haar zorgen. Maar toen ik er wat langer over nadacht, drong tot me door dat het inderdaad beter was om wat afstand te houden.

“Die avond merkte ik voor het eerst dat ik indrukken en gevoelens af en toe moest wegstoppen om verder te kunnen. Nooit eerder is de zorg voor patiënten me zo zwaar gevallen als tijdens de coronacrisis. Dat beeld van Meta, helemaal alleen terwijl ze vocht voor haar leven, laat me niet los. Artsen en verpleegkundigen zijn vanwege hun harde werk als helden vereerd, maar de echte helden waren de familieleden die bezorgd en angstig thuis zaten, gescheiden van hun geliefden. Wat een onverdraaglijk leed heeft dat veroorzaakt. Ik heb mijn best gedaan om dat gemis een beetje op te vangen, door bij het bed van patiënten foto’s op te hangen, door muziek te draaien en zo goed mogelijk voor ze te zorgen.

“Meta heeft het gered, na tien dagen mocht ze van de beademing af. Wat waren we opgelucht toen dat bericht binnenkwam. Ze is teruggebracht naar ons ziekenhuis, daarna heeft ze wekenlang in een revalidatiecentrum gezeten. Ik heb haar laatst thuis opgezocht. Ze is er nog lang niet, maar ze straalde en dat deed me zo goed.

“Er lijkt iets veranderd tussen ons. Meta was altijd vriendelijk, maar ze bleef beheerst, ze hield afstand. Toen ze zo verdrietig was die zaterdagmiddag, heb ik haar hand gepakt. Ik wist niet of ze dat fijn vond, maar toen ik haar terugzag, merkte ik wat het met haar had gedaan. In de moeilijkste uren van mijn leven heb jij me geholpen, zei ze. Het voelt alsof onze wegen elkaar heel even hebben gekruist. We delen iets wat zo indrukwekkend is dat we dat allebei nooit zullen vergeten.”