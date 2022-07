‘Een tussenstop van een uur volstaat niet meer’: stewardess geeft tips om een vliegreis te overleven

In haar twee decennia in de lucht was vliegen nog nooit zo stresserend als vandaag, zegt een stewardess. Dit zijn haar tips van boven de wolken om vliegtuigchaos te vermijden deze zomer.

Twintig jaar geleden stond ik op een kruispunt in mijn leven en solliciteerde ik bij zowat elke vliegmaatschappij. Een paar maanden later was ik officieel stewardess. Ik vond mijn nieuwe job heerlijk en er hing een compleet nieuw en boeiend leven aan vast. Maar ik heb nooit getekend voor de manier waarop reizen deze zomer verloopt.

De pandemie heeft het vliegen fundamenteel veranderd. 9/11 wijzigde de manier waarop we aan boord gaan en ons voortbewegen in de luchthaven, maar Covid-19 zette de hele vliegervaring op zijn kop. Het creëerde spanningen en maakte iedereen nerveus. Het introduceerde de politiek in een domein dat niet politiek zou mogen zijn.

In de begindagen van de pandemie probeerden de vliegmaatschappijen zoveel mogelijk geld te besparen. Ze lieten mensen op vervroegd pensioen gaan en zetten veel personeel op tijdelijke werkloosheid. Veel werknemers gaven er ook de brui aan om bij hun gezin te zijn.

Nu kampen we met een personeelstekort. Toen de mondmaskerverplichting eenmaal verviel, konden de maatschappijen de snel aangroeiende reizigersaantallen niet aan. We zijn nu onderbemand en overwerkt. En dat geldt niet alleen voor de piloten en de stewards, maar ook voor het grondpersoneel. Zonder hen is er niemand om de vliegtuigen te parkeren, om de vliegtuigslurfen aan te brengen zodat u kunt op- en afstappen, om uw bagage in en uit te laden, om uw boardingpass te scannen.

Weinig geweten is dat de vliegtuigbemanning maar een bepaalde periode aan een stuk mag werken – meestal twaalf tot zestien uur. Het is dus niet alleen onveilig, maar ook verboden om langer te vliegen. Als de bemanning vertraging oploopt en die periode is verstreken, dan speelt het geen rol dat u ergens moet zijn: wij zijn verplicht te stoppen. En op dit moment is er zelden bemanning om het over te nemen, wat betekent dat uw vlucht afgeschaft kan worden.

De zomer is uiteraard altijd wat drukker, maar deze keer is het veel erger. Elke week zijn er duizenden afgelastingen en vertragingen, en er is geen beterschap in zicht. Ik heb veel mensen belangrijke dingen zien missen, zoals trouwerijen, cruises, internationale aansluitingen en zelfs begrafenissen. De tranen zijn echt, voor heel terechte redenen, en er is niets wat ik als stewardess kan doen om te helpen.

Reizen is goed voor de ziel. Het pept ons op en doet ons herbronnen. Soms moet je zand onder je tenen voelen, verse pijnbomen ruiken of jezelf onderdompelen in de geluiden van een nieuwe stad om je eraan te herinneren dat je nog leeft.

Maar cruciaal deze zomer is slim reizen. Haal zoveel mogelijk stress uit je reis weg door goed te plannen en voorbereid te zijn. Dit is mijn advies, gebaseerd op twintig jaar ervaring hoog in de lucht.

Ga vroeg

Als u op cruise gaat, vertrek dan een dag eerder. Zie het als een deel van uw vakantie. Verblijf in een hotel in een nieuwe stad en ga op verkenning. Ga lekker dineren, drink een glas wijn en geniet. Neem uw tijd om op te staan, drink koffie, eet pannenkoeken en ga op gemak naar uw boot. De gemoedsrust is het extra geld waard.

Ik moest onlangs werken op een uitgestelde vlucht. Een gezin met acht mensen liep zijn verbinding in Rome mis, en dat was de enige vlucht die dag. Ze zouden op cruise gaan, maar die misten ze dus. (Een reisverzekering nemen is ook geen slecht idee.)

Vlieg altijd rechtstreeks

Als uw vlucht dan vertraging oploopt, hebt u geen zorgen over de volgende vlucht. Als u toch moet overstappen, kies dan niet voor de kortste tussenstop, want dan neemt de stress alleen maar toe en is de kans dat u uw vlucht mist alleen maar groter. Een tussenstop van een uur volstaat niet meer. Dertig minuten? Vergeet het. In de meeste gevallen is drie uur een veilige marge.

Vlieg zo vroeg mogelijk op de dag

De eerste vluchten van de dag worden zelden afgelast. Onweer bouwt op naarmate de dag warmer wordt, crews bereiken hun werklimiet later op de dag en het verkeer neemt toe naarmate het drukker wordt op de luchthaven. Ja, dat kan betekenen dat u al om 3 uur uw wekker moet zetten. Maar als de vlucht toch gecanceld wordt, dan zijn er meer opties om te herboeken.

Download de app van de vliegmaatschappij waarmee u vliegt

Die apps bieden waardevolle informatie. Ze voorkomen dat u verschrikkelijk lang in de rij moet staan of iemand aan de telefoon moet krijgen als dingen fout lopen. U kunt uw bagage en uw inkomend vliegtuig volgen. In sommige gevallen weet u vroeger dan de bemanning dat uw vlucht gecanceld is. De app helpt ook om indien nodig uw vlucht te herboeken.

Ga niet per se voor de goedkoopste vluchten

De vluchten zitten vol. Als u de goedkoopste tickets koopt, zit u misschien niet bij uw gezin. Dat staat vermeld op uw ticket. Het boordpersoneel is er niet om het hele vliegtuig te herschikken zodat u samen kunt zitten, omdat u geld wilde besparen door tickets via de website van een derde partij aan te kopen.

Weet ook dat als te veel tickets zijn verkocht voor een vlucht en niemand bereid is zijn zitje af te staan, het altijd het gezin is dat tickets via een koopjeswebsite kocht dat het gelag betaalt.

Pak uw koffers slim

Wees niet ‘die reiziger’. Hou de boarding niet op omdat uw handbagage zo volgepropt zit dat u ze niet in het bagagevakje boven uw zetel krijgt.

Neem een trui mee

Een geheimpje van een stewardess: soms maken we het bewust koud in het vliegtuig. Voor mensen die last hebben van luchtziekte maakt de hitte het alleen maar erger.

Zeg niet tegen boordpersoneel dat ze er moe uitzien

We zijn moe en dat weten we. Je wilt niet dat we in huilen uitbarsten.

Breng je geduld mee

Wees vriendelijk. Bij alle vliegmaatschappijen is het doel u op uw bestemming te krijgen. Blijf positief – u bent tenminste niet aan het werk.

