Een traumachirug over die ene week die voor altijd in zijn geheugen staat gegrift: ‘Hoe troost je een kind dat net zijn broer heeft verloren?’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: traumachirurg Marijn Houwert.

“De week was begonnen met een vreselijke aanslag in een Utrechtse tram, tegen het middaguur waren na elkaar vijf ernstig gewonde slachtoffers binnengebracht. Bij twee van hen moesten we de beslissing nemen om te stoppen met behandelen, ze overleden waar ik bij stond.

“Drie dagen later sloeg vlak voor de ingang van het ziekenhuis een motorrijder over de kop. Dat was de enige reden waarom hij onze afdeling nog levend haalde, hij werd al gereanimeerd toen hij binnenkwam. Een kwartier reanimeren is de grens, maar hij was nog zo jong, dus we namen een drastische beslissing en openden zijn borstkas om zijn hart handmatig te kunnen masseren. Zijn hart bleek leeg, er zat geen bloed meer in, hij was kansloos. Zijn ouders waren gebeld, ze zaten te wachten in de familiekamer, wij moesten het nieuws brengen. Mijn jonge collega, die bijna klaar was met zijn opleiding, wilde dat op zich nemen, maar vlak voordat we de deur openden schrok hij er toch voor terug. Doe jij het maar, zei hij. Ik zie nóg de blik in de ogen van die ouders.

“En toen kwam die vrijdag. Ik had dienst en kreeg een collega aan de lijn. Er was een jongen van een appartementsgebouw gesprongen, hij leefde nog, of ik onmiddellijk wilde komen. De ct-scan maakte duidelijk dat hij forse bloedingen had in zijn buik en in zijn hoofd. We betwijfelden of hij wel een kans had maar besloten toch te opereren. We begonnen bij zijn buik, maar toen we daar de boel onder controle hadden hield zijn hart ermee op. We maakten zijn borstkas open, zoals we een dag eerder bij de motorrijder hadden gedaan, ik zette een klem op de lichaamsslagader, het hart vulde zich weer met bloed. En net toen ik dacht dat hij het zou gaan redden stopte zijn hart opnieuw, waarschijnlijk doordat er al zoveel in zijn hoofd kapot was. De jongen overleed terwijl ik nog bezig was. Hij was de vierde patiënt in een week tijd die voor mijn ogen stierf. En weer moest ik het de familie vertellen.

“Mijn collega-chirurg Kim was met me mee, er ontstond een dramatisch tafereel, er werd geschreeuwd en gehuild. Dan zag ik in de hoek van de kamer een jongetje staan, hij droeg een voetbalshirt van Juventus. Hij draaide zich om en rende weg, de kamer uit, mijn collega ging achter hem aan. Toen ik buitenkwam, stond zij daar in haar witte jas met haar armen om hem heen. Hoe troost je een kind dat net zijn broer heeft verloren? Hij liet haar niet meer los, ook zij had tranen in haar ogen.

“Ik kwam volkomen gesloopt thuis. Zaterdagochtend ben ik met mijn dochtertjes gaan spelen op het schoolplein, de buurman zag me erheen sjokken. ‘Jezus, gaat het wel goed met je?’ vroeg hij een dag later. Ik vertelde hem over de week die achter me lag, hij keek me aan en zei: ‘Ik pak een pintje voor je’. Ik heb wat met hem zitten babbelen, verderop zag ik twee blije meisjes springen op de trampoline. Die middag in zijn tuin trok langzaam de donkere wolk weg.

“Toen ik koos voor dit vakgebied wist ik dat ik te maken zou krijgen met heftige gebeurtenissen, maar ik had me nooit goed gerealiseerd wat al die emoties met me doen. Nu ik in een week tijd zoveel zware beslissingen moest nemen en met zoveel verdriet werd geconfronteerd, merkte ik opeens hoezeer me dat raakte. Je moet enorm opletten om daar niet cynisch en afstandelijk door te worden, ik wil gevoel blijven houden bij alles wat ik meemaak, zonder dat ik er zelf door onderuitga. Die week voelde achteraf als een soort proef en dat jongetje werd daar het symbool van. Ik weet nu dat ik het aankan, dat het zwaar op me drukt maar dat ik na een paar dagen rust weer aan een nieuwe week kan beginnen.

“Maar elke keer als ik langs de plek loop waar ik mijn collega met dat huilende broertje zag, denk ik terug aan die ene week. Het beeld van die ontroostbare jongen in zijn voetbalshirt gaat nooit meer uit mijn hoofd.”