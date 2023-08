Een toiletbezoek in een winkel of horecazaak, kan dat zomaar?

Een dringende behoefte kan je niet altijd inplannen. Hoewel er geen wettelijke verplichting is, bieden veel winkels in ons land dan ook een toilet aan voor klanten en bezoekers. Ben je geen klant en moet je dringend naar het toilet, dan kan je altijd beleefd vragen of je die toch mag gebruiken. Maar opgelet, plassen mag dan wel een basisrecht lijken, in de meeste gevallen is het dat niet.

Wat wél wettelijk verankerd is, is de beschikbaarheid van een toilet voor café- en restaurantbezoekers. Als klanten een drankje of eten consumeren, moeten ze verplicht ook naar het toilet kunnen.

Waarom weigeren winkeliers soms mensen? Dit gebeurt voornamelijk uit veiligheidsredenen, wanneer het wc zich bijvoorbeeld in de kleedkamers van het personeel bevindt. Maar evengoed kan het toilet naast de stockartikelen liggen – en zou er in principe altijd een medewerker even met je moeten meelopen om diefstal te vermijden.

Toiletpas

Er bestaat ook zoiets als een toiletpas, waarmee je kan schermen bij een weigering. Hou er alleen rekening mee dat niet iedereen die zomaar kan aanvragen. Enkel mensen die lijden aan kanker of MS, een stoma hebben of kampen met een darmziekte – zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa – hebben er recht op.

Met de pas kan je gemakkelijker toegang krijgen tot het kleinste kamertje in een horeca- of handelszaak, tenzij dit toilet zich in de privévertrekken van de zaakvoerder bevindt. “Een bakker die boven zijn bakkerij woont, mag je verzoek afslaan om op de eerste verdieping in zijn of haar woning ‘op de plee’ te gaan zitten,” zegt ook Gerrit Budts, woordvoerder van zelfstandigenorganisatie Unizo.

Tijdens een shopnamiddagje in een grote stad zit er dus niks anders op dan in een café, restaurant of winkel vriendelijk te vragen of je het toilet mag bezoeken. Wees bereid daar wat kleingeld aan te spenderen. Anderzijds kan je ook altijd snel ergens een drankje bestellen en jezelf zo gratis toegang tot een toilet in een horecazaak verschaffen.