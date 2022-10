Een sauna, de zee in en dan verse zeevruchten eten: onze journaliste ging zwerven door Zweden

In Zweden heb je ‘het recht om vrij rond te zwerven’ en dat blijkt perfect voor een tocht langs de zuidwestkust. Sublieme maritieme natuur, eilanden in graniet en extra helder zeewater verleiden lichaam en geest. ‘Een sauna en dan de zee in, verse langoustines eten en staren naar de vuurtoren. Dat is het leven.’

“Hej, hej!”, zegt een gedistingeerde man met een hoed op wanneer hij uit zijn zwarte Mercedes stapt. Hij wenkt een rijzige Zweed op sneakers, die op de kade staat. In de auto zitten nog twee mannen. Ze kijken bedachtzaam naar het rode houten gebouw vlakbij en naar de boot Ester-Marie die hier in het vissersdorpje Smögen aangemeerd ligt. De man met de hoed en die met de sneakers houden een kort, gedempt gesprek. De hoed toont de ander geldbriefjes en stapt dan weer in de auto. Verder is hier niemand. Het is bewolkt maar zacht en we kijken uit op een indrukwekkende archipel van gladde rotsen in zee. Het voelt even alsof we in een maffiafilm van Martin Scorsese zijn beland. Aan deze verlaten visserskeet worden deals gesloten.

Maar de koopwaar zijn geen illegale roesmiddelen. Al negen generaties doet de familie van Tommy Olofsson, de man met de sneakers, in zeedelicatessen. “Dat zijn ongeduldige klanten”, zegt hij grijnzend wanneer we meer uitleg vragen. De Olofssons leven van kreeften, langoustines, krabben en makreel en van ‘zeevruchten­safari’s’ voor toeristen die van op de Ester-Marie krabben en makreel proberen vangen.

De kustlijn Bohuslän strekt zich bijna 280 kilometer lang uit van Göteborg in het zuiden tot Noorwegen. Je wordt getrakteerd op indrukwekkende archipels van gladde rotsen en vissersdorpjes waar de tijd deels is gestold. Beeld Bob Van Mol

Het blijkt een treffende eerste kennismaking met Bohuslän, de Zweedse kust die zich bijna 280 kilometer lang uitstrekt van Göteborg in het zuiden tot Noorwegen. Er zijn meer dan achtduizend eilanden en honderden vissersdorpjes waar de tijd deels is gestold. Dat getuigen de houten huizen in vooral okergeel, wit en ossenbloedrood.

Smögen kan uitpakken met zijn fotogenieke pier, waar gekleurde vissershuisjes zij aan zij staan. “En iedereen wil onze zeevruchten”, zegt Tommy. Hij neemt ons mee naar de haven waar zijn boot binnenvaart. Een deel van de vangst is aan boord kort gekookt, een ander deel wordt levend op ijs gezet en direct naar toprestaurants in Stockholm vervoerd.

Het vissersdorpje Smögen is beroemd voor zijn delicieuze zeevruchten, zoals langoustines en ­kreeften. Een deel van de vangst gaat direct naar toprestaurants in Stockholm. Beeld Bob Van Mol

Terwijl zijn kleinzoon en een seizoensarbeider de vangst sorteren, rekent Tommy af met een van de ongeduldige klanten en vist hij enkele langoustines uit de witte bakken om te tonen hoe we die het best pellen. Ik moet als Oostendse niet onderdoen in garnalen pellen, maar zo vlotjes heb ik het niemand ooit zien doen. Ook de smaak is ongeëvenaard rijk. Dat komt door het zeewater dat hier veel mineralen bevat en extra koud is. De dieren groeien trager maar zijn lekkerder. We zitten op de kade te smikkelen en mikken de schalen in zee. Door het inderdaad verbluffend heldere water heen is te zien hoe ze meteen voedsel voor vissen zijn.

De Zweden blijken erg goed in paden aanleggen in de wildernis zonder dat het ‘gemanicuurd’ aanvoelt. Meestal moet je goed speuren tot je een gekleurd paaltje vindt dat de route aanduidt, maar je vindt het altijd. Wanneer het echt moet en de rotsen niet te voet of al springend te overbruggen zijn, zijn er trappen voorzien. Beeld Bob Van Mol

De heerlijkheden gaan mee naar de Ramsvik Stugby & Camping, ons eerste verblijf op deze roadtrip. Ramsvikslandet is een natuur­gebied op twintig minuten rijden van Smögen. Onderweg scoren we wijn in een alcoholsupermarkt, de enige winkels in Zweden waar je alcohol kan kopen. Blijkbaar zien de Olofssons anderhalve kilo langoustines als ‘een portie voor twee’, zo ontdekken we bij het ‘kampeer’-­diner in onze cottage. We denken eerst dat het een vergissing moet zijn en vrezen dat we zo veel schaaldieren nooit op krijgen, maar we spelen uiteindelijk alles naar binnen. Het attente team van de camping heeft gelukkig een flinke lading citroendoekjes voorzien.

Op de Ramsvik Stugby & Camping kun je nog altijd piepkleine houten hutjes huren die dateren uit de jaren 60. Ondertussen zijn er ook nieuwe, grote huisjes voorzien van Scandinavisch comfort. Beeld Bob Van Mol

Andere planeet

Dit nostalgische verblijf aan zee heeft een eigen strandje en biedt een paar staanplaatsen voor caravans en vakantiehuisjes. Ook die zijn geverfd in dat typische rood. De oudste, uit de jaren 60, zijn piepkleine exemplaren in iglovorm, de nieuwste zijn ruim en voorzien van Scandinavisch comfort. We logeren in een inham waar de zee kalm is en waar je perfect kan kajakken, ook al omdat hier nauwe­lijks eb en vloed is. Maar in de verte slaan de golven woest tegen de ronde rotsen. Een vrouw staat op de pier te vissen. Ook na jaren Oostende had ik dat nooit eerder gezien. Feminisme is natuurlijk ook een Zweedse specialiteit.

De nostalgische Ramsvik Stugby & Camping heeft een eigen strandje en ligt in een oogstrelende inham waar de zee kalm is en waar je perfect kan kajakken, ook al omdat hier nauwelijks eb en vloed is. Beeld Bob Van Mol

Op Ramsvikslandet waan je je geregeld op een andere planeet. Hier deinen de roze en zandkleu­rige granieten rotsen uit tot onwerkelijke en enorme vormen die eerder doen denken aan zitzakken, matrassen en donsdekens dan aan hoekige stenen. Tussen de kale keien staan heideachtige struiken die in de richting van de zeebries scheefgegroeid zijn. Het is verboden om keien mee te nemen uit dit kustgebied, dat ‘het koninkrijk van de rotsen’ wordt genoemd, zo vernemen we. Maar stenen verzamelen, dat doen toch alleen nerds?

Tot we op een smalle baai stoten waar massaal veel ronde keien in alle schakeringen roze, grijs en paars liggen. Ineens is de verleiding groot om er mee te nemen. Zo goed kende ik mezelf nog niet. Hoe raden die Zweden dat? Ook de bessen die tussen het struikgewas priemen, leiden tot ongezien gedrag: om de een of andere reden móéten we meer te weten komen via een app die planten herkent.

Al even onbegrijpelijk zijn ‘keienvelden’ waar toch bomen groeien en de routemarkering die af en toe voorzien is van een quizvraag à la ‘Hoe vaak won Björn Borg Wimbledon?’ (antwoord: vijf keer). Alsof deze adembenemende kustlijn, waar je geregeld van de ene gigantische kei op de andere moet springen, niet al spannend genoeg is. Zo staan we ook oog in oog met Zweedse koeien. In het midden van hun weide-aan-zee staat verder één houten, pastelgroen huisje. De windhaan op het dak heeft de vorm van een boot. In een berkenbos schieten herten schichtig weg om ons dan vanop een afstand verstijfd aan te staren.

In plaats van voldaan in de sofa te ploffen volgt op de verkwikkende tocht een stressmoment. Durven we of niet? De sauna lonkt, maar omdat die aan de pier staat en je door het raampje de zee ziet, dringt de vraag zich op of we zullen afkoelen met een duik in het zilte sop of, eerder sullig, een frisse ­douche. Twee dames die voor de zee kozen zien er gelukzalig uit. Alleen is het buiten zo’n 15 graden, in de sauna wellicht 80 en zit Tommy’s uitleg over het extra koude water hier vers in ons geheugen.

De sauna op de camping staat op de pier, waardoor afkoelen in het Skager­rak, de zeestraat tussen de Noord- en Baltische Zee, erg aanlokkelijk wordt. Beeld Bob Van Mol

Maar denken leidt nergens toe. Handelen met het verstand op nul is nu aan de orde, zo weet ik uit ervaring. Oververhit stap ik snel van de zweethut naar het zwemtrapje. De verraste blik van mijn reisgezel doet de rest. Ik laat me achterwaarts in de Zweedse zee ploffen. Die schudt alles wat niet wakker was wakker. Dit is de enige manier om het Skagerrak, deze zeestraat tussen de Noordzee en de Baltische Zee, echt te ontmoeten, bedenk ik trots.

Het interieur van het vissershutje waar de Oester & Mossel-rondleiding in Lysekil aanmeert, blinkt uit in Zweedse gezelligheid. Beeld Bob Van Mol

Rust voor overwerkten

Op een klein halfuur rijden van Ramsvik ligt Lysekil, een knus kuuroordstadje. “Koning Oscar de Tweede kwam hier vaak”, zegt het meisje aan de balie van het Strandflickornas (‘strandmeisjes’) Havshotell wanneer ik luidop het antieke telefoontoestel aan de muur bewonder. In dit charmante grote huis met krakend parket, bloemetjesbehang en roodfluwelen tapijten is de ‘koninklijke’ stijl uit het begin van de vorige eeuw tot in de details bewaard. Iedere kamer is op een unieke manier ingericht met art-nouveaumeubilair. Op de commode in mijn kamer ligt een poederroze papieren puntzak met snoep klaar.

Het uiterst charmante Havshotell in Lysekil is zoals heel veel huizen in deze streek opgetrokken in hout dat met ‘ossenbloedrode’ verf is geschilderd. Dat traditionele ‘Falu-rood’ komt oorspronkelijk uit de mineralen van kopermijnen die in deze verf werden gemengd. Beeld Bob Van Mol

In de kamers van het Havshotell roept alles de sfeer op uit de tijd toen koning Oscar II hier kwam: krakend parket, bloemetjesbehang, art-nouveaumeubilair en zelfs een wc-papierhouder uit zilverwerk. Beeld Bob Van Mol

“Dit pand was een rustoord voor overwerkte mensen die zich geen vakantie konden veroorloven. Later werd het een favoriet van de koning en zijn gevolg ”, zegt eigenaar Bettina Salesjö. Zij staat sinds 1993 garant voor de sprookjesachtige sfeer. Die clasht heel grappig met de vestimentaire codes van de vooral Zweedse gasten. Om de hoek ligt een natuurreservaat en zowat iedereen zit in ‘avonturenbroek’, waterdichte stapschoenen en andere technische kledij, aan het ontbijt in de romantische veranda.

Wie toch voor de regen wil schuilen, kan zich in het puike aquarium van het Havets Hus aan zeewolven, enorme kabeljauwen en roggen vergapen. Aan de uitgang staat een weetje op de muur: “De zee is essentieel voor ons. Meer dan de helft van de zuurstof die we inademen wordt geproduceerd door het plankton in de zee. Dat wil zeggen dat elke tweede ademhaling ons door de zee wordt geleverd.”

Met die gedachte stappen we aan boord van Signe, het houten zeiljacht uit 1956 van Lars, die de Lysekil Oester & Mossel-rondleidingen geeft. Met een tiental Zweedse toeristen varen we naar zijn mossel- en oesterkwekerijen. Onderweg vertelt Lars hoe hij mosselen kweekt en oogst. Ze groeien op dikke touwen die in het water hangen en vastzitten aan boeien.

Wie in Lysekil een ‘Oester & Mossel-rondleiding’ doet, vaart langs mosselkwekerijen richting een hutje in het midden van nergens waar je het zwarte goud als lunch kan degusteren. Beeld Bob Van Mol

In het midden van nergens meert de Signe aan. Hier is niemand. Enkel de klotsende zee verstoort de stilte. Tot we een vrouw ontwaren die voor een vissershutje op een van de rotsen staat te zwaaien. Het is Majvor, de vrouw van Lars, en dit is hun oesterbank, waar ze wilde oesters kweken. Majvor is in de weer met een enorme mosselpot die tegen de rotswand staat. Lars hijst manden uit het water waarin de oesters groeien die hij ons nu serveert.

Er zijn ‘Japanse reuzenoesters’ en er zijn Zweedse. Het blijkt de bedoeling dat we raden welke de lekkerste zijn, maar de schelpen vol ‘verse zee’ zijn te lekker om subtiele verschillen te ontwaren. We horen Lars nog wel vertellen dat Zweedse oesterbanken niet af te rekenen krijgen met parasieten die oesters in warmere wateren aantasten, dat het Skagerrak het zuiverste water heeft en dat de Zweedse oester in Frankrijk de duurste is omdat hij als de lekkerste wordt beschouwd, maar we zijn vooral bedwelmd door de frisse wilde oesters. En door de geuren die uit de mosselpot opstijgen: onze lunch.

De mossellunch kan bij mooi weer buiten, pal aan het extra koude en heldere water waar ook oesters groeien. Beeld Bob Van Mol

Aan een tafel buiten verorberen we meerdere porties. De zon breekt door en het wordt een gezellige bedoening, met gesprekken over bomen vellen als hobby, Zweedse humor, het ‘echte goede leven’ – ‘sauna, in zee duiken en dan zeevruchten’ – en tips voor thermisch ondergoed. Hun reputatie van koele kikkers slaan deze Zweden aan diggelen.

In een laatste etappe trekken we naar Marstrand, een autovrij eiland dat beroemd is bij zeilers. Onderweg geeft de herfstzon alles een diepe gloed. De opmerkelijk kalme autostrade biedt langs beide kanten zicht op zee en er zijn stopplaatsen om te vissen. Eén chauffeur doet in het lage zonlicht een dutje.

Beeld Bob Van Mol

Marstrand is als een filmdecor. De neoklassieke huizen in snoepkleuren zijn hier groter en imposanter, het Grand Hotel Marstrand, waar Oscar II ook al een frequente gast was, baadt in grandeur en biedt grote kamers met zicht op zee. Zelfs de douchekop is van koper. In de feeërieke straatjes zonder verkeer voel ik me met mijn rolkoffer, die over de kasseien knalt, een terrorist.

Na een copieus diner met plaatselijke vis en cantharellen in het gelauwerde restaurant van dit hotel zijn we de volgende ochtend extra gemotiveerd voor een wandeltocht rond dit eiland. Officieel doe je er een uurtje over. Omdat het zo’n zonnige zondag is, gaan vele Zweden ook bootje varen. Even ben ik jaloers, want sommigen trekken richting zeehondenkolonies.

Maar de afgunst smelt snel weg. Ook dit kustpad, deel van een route van 172 kilometer, blijkt oogverblindend. De rotsen, de zee en de lucht trakteren ons op veel meer dan vijftig tinten grijs, blauw en paars, afgewisseld met af en toe een rode reddingsboei. Overal in zee liggen toefjes ronde steen. In de verte lonkt een witte vuurtoren. En dan doet de natuur iets dat wij bijna overdreven vinden. Ze maakt het plaatje af met een grote regenboog. Het is zoals een van de Zweden bij de mosselpot zei: “Regen houdt ons niet binnen en als de zon komt piepen, is dat altijd een spectaculair cadeau.”

Langs dit pad staan opvallend goed gepositioneerde bankjes en er zijn ook twee ‘naaktstranden’. Wandelaars hogerop en stuurlui hebben ondanks de omheiningen in verweerd hout royale inkijk. Misschien is dat ook Zweedse humor? De omkleed­hokjes en zwemtrappen voor nudisten, pal op de rotsen, zijn net zoals de bankjes een nadrukkelijke invitatie om de natuur in te duiken en lang en vaak te pauzeren om al dat moois in je op te nemen. Een aanbod dat onmogelijk te weigeren blijkt.