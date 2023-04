Een op de zes mensen worstelt met onvruchtbaarheid: ‘Voornaamste reden is dat vrouwen later aan kinderen beginnen’

Zo’n 17,5 procent van de volwassenen heeft vruchtbaarheidsproblemen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘Vrouwen van eind de 30, begin de 40 vinden het heel moeilijk te aanvaarden dat hun voorraad eicellen al flink is geslonken’, zegt fertiliteitsarts Herman Tournaye (UZ Brussel).

‘Nooit had ik gedacht dat ik níét vlot zwanger zou worden”, zegt Tanja du Bois (36). “Ik was 24 en werd op een ochtend wakker met het grote ­verlangen naar een kind. Mijn geliefde en ik gingen ervan uit dat we binnen een paar maanden zwanger zouden zijn. Maar na een half jaar was ik nog altijd niet zwanger. Wat was er mis?”

Het is een vraag die een op de zes mensen zich ooit stelt, zo blijkt uit het nieuwe rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens haar definitie is een koppel onvruchtbaar als er na een jaar van regelmatige onbeschermde seks geen zwangerschap in zicht is.

Dat was ook bij Du Bois het geval. “Wij belandden in een mallemolen van tests, dagelijkse echo’s, pilletjes, verplichte seks en grote frustraties. Een emotionele rollercoaster. Pas na meer dan tweeënhalf jaar bleek dat ik een verstopte eileider had. Drie maanden later was ik zwanger dankzij de icsi-techniek. Mijn zoon is nu 8. Ik ben dankbaar dat ik via de medische hulp toch een kind kreeg. Daarom wilde ik iets teruggeven en deed ik twee keer een eiceldonatie.”

Overal en iedereen

Wat in het WHO-rapport opvalt, is dat het probleem overal ter wereld in ongeveer gelijke mate voorkomt, ongeacht of een land rijk of arm is. “Onvruchtbaarheid discrimineert niet”, zegt WHO-topman Adhanom Ghebreyesus.

Gemiddeld heeft 17,5 procent van de volwassenen ooit problemen met vruchtbaarheid. In Europa ligt dat op 16,5 procent. In Afrika is het 13 procent en in het Midden-­Oosten 11 procent. In Amerika en in de ­regio van de Westelijke Stille Oceaan (met 37 landen waaronder China, Australië en Nieuw-Zeeland) is het probleem het grootst met respectievelijk 20 en 23 procent.

“De oorzaken variëren per regio”, zegt fertiliteitsarts Herman Tournaye (Brussels IVF). “Bij ons komt het vooral doordat vrouwen steeds later aan kinderen beginnen. In Afrikaanse landen zijn infecties bij mannen en vrouwen een grote oorzaak. Ook is de toegang tot vruchtbaarheids­behandelingen in veel regio’s enkel voor de happy few.”

Voor België is er niet meteen één cijfer beschikbaar. Shanti Van Genechten van vzw Kinderwens wijst erop dat 15 tot 25 procent van de westerse koppels ongewild kinderloos is. En met tussen de 18.000 en 20.000 fertiliteitsbehandelingen per jaar is België een van de landen waar de medische wereld het meest tussenkomt. Dat cijfer is al een achttal jaar stabiel.

Geen van de experts is verrast over die een op de zes van de WHO. “Het is veel, maar een deel van de verklaring is dat landen die dit vroeger niet registreerden dat meer en meer wel doen”, zegt fertiliteitsarts Willem Verpoest (Brussels IVF). “Daarnaast spelen de oudere leeftijd van vrouwen en mogelijk de achteruitgang van de zaadkwaliteit, al is daarover nog geen uitsluitsel.”

Tournaye wijst op een Britse studie uit de jaren tachtig die toen al wees op ‘verdoken’ onvruchtbaarheid. Zo’n kwart ervoer uiteindelijk problemen met zwanger worden. Bij zo’n 3 procent lukte het nooit een eerste kind te hebben, bij 12 procent enkel met medische hulp en bij nog een deel kwam er ook alleen maar een tweede kind na een moeizaam pad.

“Veel hangt natuurlijk af van je definitie”, zegt hij. “Voor de WHO gaat het om koppels die na één jaar proberen niet zwanger raken. Enkele Europese collega’s opperden al of we daar geen twee jaar van moeten maken omdat vrouwen hun kinderwens vaker uitstellen.”

Uitstel of afstel?

Dat uitstel is in onze regio de belangrijkste oorzaak voor vruchtbaarheidsproblemen. Als twintiger heeft een vrouw elke maand zo’n 25 tot 30 procent kans om zwanger te raken, rond haar 35ste is dat 10 tot 15 procent en rond haar 40ste 5 procent. Onder de 35 hebben vrouwen ongeveer 30 procent kans op een succesvolle zwangerschap bij de eerste ivf -poging, op 40 jaar is dat nog 10 procent.

“Wij zien voornamelijk vrouwen van ­boven de 35 jaar en vaak is het voor hen erg moeilijk te aanvaarden dat ze al in de rode zone zitten”, zegt Tournaye. “Ze voelen zich jong en zien er top uit, maar die eicelvoorraad slinkt dus wel degelijk. Partners van mannen met minder of slechter zaad raakten vroeger nog redelijk vlot zwanger omdat ze late twintigers waren. Nu vormt de aandoening van mannen ­vaker een vruchtbaarheidsprobleem omdat de eicelreserve van hun vrouw van dertigplus al een stuk lager ligt.”

Ghebreyesus pleit voor meer betaalbare medische assistentie, maar in ons land knelt daar het schoentje niet. Hier is meer bewustmaking nodig over de factor leeftijd, zeggen de experts.

“Wij bestaan tien jaar en worden nu ­zodanig overspoeld met vragen dat we ­professionele hulp per chat zijn gaan aanbieden via Kinderwens.org”, zegt Van ­Genechten. “We horen vooral 35-plussers en dat was aanvankelijk niet zo. Er is, ­telkens opnieuw, keuzebegeleiding nodig voor jonge mensen, via de school of de huisarts. Dat bestaat nu niet. Iedere twintiger zou moeten weten dat je als twintiger de beste kans maakt om zwanger te raken.”

Maar er speelt ook een maatschappelijk probleem. “Je hebt als jongvolwassene zeker niet altijd de keuze om relatief jong moeder of vader te worden”, zegt Van ­Genechten. “We verwachten dat vrouwen op jonge leeftijd studies afronden, een loopbaan uitbouwen, een goede partner vinden en kinderen krijgen. Dat is een ­samenlevingskwestie.”