Een neurochirurg over het meisje van 6 dat hij nooit zal vergeten: ‘Niets doen vonden haar ouders de beste optie’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: neurochirurg Pieter van Eijsden.

“Ze was zes jaar oud en op een dag was ze zomaar van haar fiets gevallen. Toen ik haar ouders voor het eerst zag, in de gang van ons ziekenhuis, hadden ze van mijn collega net de diagnose te horen gekregen. Op de mri-scan was een kwaadaardige tumor aangetroffen in de hersenstam. De prognose was uiterst somber, hersenstamkanker is niet te genezen. Het meisje zou niet lang meer leven. Haar vader was meteen vastbesloten. Als het zeker is dat ze hieraan snel gaat overlijden, dan laten mijn vrouw en ik haar niet in het ziekenhuis, zei hij. Dan nemen we haar mee naar huis, om de rust te bewaren en te genieten van de korte tijd die we nog hebben.

“Ik denk nog vaak terug aan dat gesprek. Haar leventje draait om school, zei hij, tekeningen maken en knutselen met strijkkralen. Als ze nu mee naar huis gaat, dan kan ze dat nog een tijdje blijven doen. Maar ze zal nooit een opleiding volgen, een job vinden, een partner kiezen, ze zal nooit haar dromen najagen. Waarom zou je dit kleine meisje dan een paar maanden langer in leven houden met behandelingen die haar pijn gaan doen?

“Haar ouders waren de beste vrienden van mijn schoonbroer. Hij had me meteen na de diagnose gebeld en gevraagd of ik ze wilde begeleiden. Ze hadden van de artsen vier opties gekregen. Er kon bijvoorbeeld een stuk van de tumor worden weggehaald, maar het gezwel groeit altijd weer aan. Bestralen was ook mogelijk, maar ook dat zou slechts leiden tot uitstel van de dood. Eén optie bleef onbesproken: niet behandelen. De ouders maakten na hun eerste reactie een lange en ingewikkelde afweging, spraken met veel deskundigen en bleven uiteindelijk bij hun standpunt. Niets doen, vonden ze, was voor hen een serieuze, en voor hun dochtertje de beste optie. Sommige artsen vonden dat raar, herinner ik me. Het meisje heeft nog zeven maanden geleefd. Het gezin kon zich concentreren op het afscheid, niet afgeleid en belast door zware behandelingen en ziekenhuisbezoek.

“Ik heb veel van deze ouders geleerd. Ik vond al langer dat artsen in sommige gevallen met patiënten moeten bespreken dat niets doen ook een mogelijkheid is. Maar als ik daar langer over nadacht, kwam ik er toch niet goed uit. Je hoeft het leven niet te rekken, vond ik, maar ik kon die gedachte bij collega’s niet kwijt. Ik dacht ook steeds: wie ben ik om dat te beweren? En toen was daar die jonge vader die zo stellig was over het allerliefste wat hij bezat en op die manier mijn ideeën expliciet maakte. Sindsdien ben ik minder gericht op behandelen. Bij sommige patiënten is het glashelder dat we moeten opereren, bij anderen is duidelijk dat een behandeling geen meerwaarde heeft. Maar daartussen zit een groot gebied. Nu bespreek ik met patiënten wat zij nog willen met hun leven. Daarvoor moet ik ze eerst een beetje leren kennen.

“Het is alweer een paar jaar geleden dat het meisje thuis is gestorven. Onlangs sprak ik haar vader weer. Artsen, zei hij me tijdens dat gesprek, praten vooral over behandelen, terwijl de belasting daarvan onderbelicht blijft. Zijn ervaringen hebben mij als arts veranderd. Een behandeling kan te zwaar zijn, besef ik nu, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de familie. Niet behandelen is voor artsen erg moeilijk, maar soms kan dat toch het allerbeste zijn.”