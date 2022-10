‘Een nacht in het museum’: een ode aan de focus die de kunsten van ons vergen

Ciska Hoet zet de blik op oneindig. Vandaag: Een nacht in het museum.

Ik moet een jaar of veertien geweest zijn toen ik mijn eerste e-mail verstuurde. Ik vond het de beste uitvinding ooit. Dik twintig jaar later heb ik die mening enigszins herzien. Ik krijg alleszins geregeld stekende hoofdpijn van de niet aflatende berichtenstroom die mijn drie mailboxen en telefoon samen genereren. Facebook verliet ik zelfs omdat ik geen zin meer heb in banaliteiten waar ik niet om gevraagd heb (no offence, maar ik hoef niet te weten waar u lunchte, en voor vakantiekiekjes kennen we elkaar eerlijk gezegd gewoon niet goed genoeg).

Voor alle duidelijkheid: ik ben niet de nostalgicus die terugverlangt naar een predigitaal tijdperk, noch zal ik de smartphone afzweren of luidkeels verkondigen dat we terug moeten naar de natuur. Het feit dat ik bijwijlen ronduit tureluurs word van mijn eigen scrolgedrag, heeft echter wel mijn voorliefde voor de kunsten alleen maar vergroot.

Is het immers geen fantastisch bijproduct van een theatervoorstelling dat je samen met anderen anderhalf uur lang zonder afleiding naar hetzelfde kijkt, terwijl je gsm op vliegtuigstand staat? Evenzeer omarm ik de focus die een literaire roman van me vergt, net als de haast sacrale stilte die in sommige musea hangt. Concentratie is een zeldzaam goed geworden en precies daarom word ik extra diep geraakt door de manier waarop kunstwerken mijn onverdeelde aandacht opeisen.

Focus

In dat licht is het weinig verwonderlijk dat ik met plezier heb gekeken naar Een nacht in het museum. Het programma is een ode aan de focus die de kunsten van ons vergen. In een verlaten Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) brengen Thomas Vanderveken en zijn gast een hele nacht door voor één specifiek meesterwerk uit de collectie – respectievelijk een Rubens, een Fouquet en een Ensor.

Via vooraf opgenomen interviews met experts krijg je inzicht in de context van het schilderij, maar het mooiste zijn wellicht de momenten waarop het werk zelf alle ruimte krijgen. Zo wordt de aandacht gevestigd op de virtuositeit waarmee een parel, een stuk stof of de lichtinval zijn weergegeven.

En ja, uiteraard is het programma ook een vorm van marketing om het vernieuwde KMSKA te promoten. Het gelikte salonnetje van Muller Van Severen en het blasé gedoe met wijn en duur eten is wat mij betreft zelfs lege sfeermakerij. Bovendien blijft het geheel onduidelijk waarom er precies voor Wim Willaert, Sarah Vandeursen en Jaouad Alloul gekozen is als centrale gasten.

Al kan ik niet ontkennen dat ik vooral jaloers op hen ben. Een nacht lang met een eeuwenoud meesterwerk mogen doorbrengen is een fantastisch cadeau. Fijn dus dat we over hun schouder kunnen meekijken.

Een nacht in het museum, dinsdag op Canvas en op VRT Max.