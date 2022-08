Eén met de natuur: deze woningen gaan helemaal op in het groen

Op het Nederlandse Waddeneiland Texel staat een droom van een vakantiehuis, met een bijzondere indeling. Het houten, ecologische huisje met bijna onzichtbare zonnepanelen heeft een transformeerbaar interieur. De ideale plek om tot rust te komen in het midden van de natuur, op tien minuten wandelen van de Noordzee.

Lees verder.

Beeld Sebastian van Damme

Jolien en Wouter kochten een vrijstaande woning aan de rand van Gent. Helaas ontbrak het huis aan comfort. Het koppel klopte aan bij Studio Haan. Het dak ging eraf, de ramen sneuvelden en alle verdiepingen werden gesloopt, zodat er een omsloten binnentuin ontstond. Daaromheen werd een nieuwbouw geplaatst, een verbouwing die heel veel lef vergde.

Lees verder

Beeld Luc Roymans

Na een zoektocht van drie jaar kochten Maarten en Nele een vervallen hoeve aan de rand van Leefdaal. De boerderij was in slechte staat en stond op een hellend perceel. Hierdoor was het binnen donker. De architect maakte er twee halfopen bebouwingen van. Het hoogteverschil werd opgelost met splitlevels: veel halve verdiepingen die dankzij een open traphal vloeiend in elkaar overlopen.

Lees verder

Beeld Luc Roymans

Alexander en Bieke kochten een overwoekerd perceel in de groene rand van Brugge. Hun doel was om de natuur maximaal te integreren in een hedendaagse setting. Voor de verbouwing schakelde ze een bevriende architect in. Ondanks de betonnen buitenkant voelt de woning warm en huiselijk. Alle kamers kijken uit op de tuin. De enorme ramen en pivoterende deuren zorgen voor doorzicht, zonder in te boeten aan privacy.

Lees verder

Beeld Luc Roymans

Spaans architect Mariana de Delás nam een verlaten schuilhut voor herders onder handen en maakte er een vakantieverblijf van. Het lekkende dak en oude balken werden vernieuwd en er kwam een nieuwe grote raamopening. De hut op Mallorca is omringd door pijnbomen en kijkt uit op een oude steengroeve.

Lees verder

Beeld Tomeu Canyellas

Stijn en Marisa ruilde de stedelijke omgeving in voor een groene buurt. Ten noorden van Antwerpen vonden ze een pand. Architect Toon ontwierp een L-vormige villa. In de binnenhoek vind je een patio met zwemvijver. Grote ramen aan voor- en achtergevel verbinden de tuin met het huis en zorgen voor fraaie zichtlijnen. “Ons huis is zo ontworpen dat je op de benedenverdieping geen ­enkele deur hebt, maar als we wat rust of privacy willen, kunnen we ons wel terugtrekken in de lagergelegen ruimtes”, zegt Marisa.

Lees verder