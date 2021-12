Een magische olie genaamd chhonk

Chhonk, tadka, vagarne, het zijn maar enkele van de vele benamingen die in India gegeven worden aan een hemelse geïnfuseerde olie die tal van gerechten van een extra smaaklaagje voorziet.

Rond deze periode van het jaar krijg ik, en vele anderen met mij, weleens last van een winterdipje. Een paar regenachtige, donkere dagen achter elkaar en een nostalgische heimwee naar de zomer kickt gegarandeerd in. Ondertussen heb ik geleerd dat het belangrijk is om op zulke momenten zorg te dragen voor mezelf. Op tijd in bed, een warm bad, en bovenal vers eten. Voedsel dat semigezond is, maar toch ook voldoende troost geeft.

Geen gerecht dat beter aan deze definitie voldoet dan een dampende kom Indiase linzendal, een voedzame stoofpot die veel gezonde ingrediënten bevat. Met een textuur tussen soep en pap in is het eten dat je gezellig in de zetel uit een kom kan lepelen, altijd een plus. In deze versie kook ik een handje boekweit mee met de linzen. Het is eens iets anders dan rijst en zo maak je geen onnodige afwas.

Lees ook Weet u al wat u gaat eten met kerst? Dit zijn enkele van onze favoriete recepten

Dal is heerlijk comfortfood op zichzelf, maar met de juiste toppings bouw je smaaklaagjes en wordt hij pas echt onweerstaanbaar. Denk aan geroosterde groenten, knapperige noten, verse kruiden en iets wat ze in India chhonk noemen, een warme olie geïnfuseerd met specerijen. Klinkt gecompliceerd, maar het houdt niets meer in dan vetstof zoals kokosolie, ghee, of een neutrale olie in een pannetje verwarmen met je favoriete specerijen.

Extra karakter

Specerijen hebben nood aan hitte om hun aroma’s volledig tot hun recht te laten komen, het maakt hun complex karakter wakker. Olie is de perfecte begeleider die met plezier al deze smaken opslorpt. Chhonk, of tadka (de olie krijgt in elke Indiase regio een andere benaming) wordt in de Indiase keuken gebruikt om dal, curry, naan en groentegerechten mee af te werken en van extra karakter te voorzien. Ik gooi er met chiliflakes graag wat pit in en bouw verder met kruidige specerijen zoals komijnzaad, mosterdzaad of nigella. Maar alles wat je zelf lekker vindt kan dienst doen.

De komende kerstvakantie pruttelt er gegarandeerd een grote pot dal op mijn fornuis. Het ideale voedsel om tussen de excessen van kerst en nieuw te verorberen en in verschillende porties in te vriezen voor later.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Linzendal met boekweit en chhonk

Dit heb je nodig voor 4 personen

neutrale olie / 1 ui, versnipperd / 1 duimgroot stuk gember, geschild en fijn gehakt / 4 tenen knoflook, tot moes geplet / 1 el currypoeder / 1 tl kaneelpoeder / 1 tl kurkuma / 300 g rode linzen / 200 g boekweit / peper en zout / 800 ml kokosmelk / 800 ml groentebouillon / 200 g spinazie / 400 g wortelen, geschild / 1 el sambal / handvol cashewnoten / 20 g koriander / 4 eieren / 1 limoen

Voor de chhonk

2 el kokosolie, ghee of andere neutrale olie / 1 el mosterdzaad / 1 el komijnzaad / ½ à 1 tl chiliflakes

Zo maak je het

1. Verhit wat olie in een grote kookpot en stoof de ui en gember 2 min. aan alvorens de knoflook en specerijen toe te voegen. Stoof nog 1 min. verder en voeg vervolgens de linzen en boekweit toe. Kruid met peper en zout.

2. Blus met kokosmelk en de helft van de bouillon. Breng zacht aan de kook en draai vervolgens het vuur laag. Laat ongeveer 20 min., of tot de linzen en boekweit gaar zijn, pruttelen. Roer regelmatig en voeg wanneer de stoofpot te droog wordt, beetje per beetje de rest van de bouillon toe. Eens de dal klaar is, meng je er de gewassen spinazie onder.

3. Verhit de oven op 200°C. Snijd de wortelen doormidden, wrijf in met de sambal, spreid uit over een bakplaat en besprenkel met olijfolie en zout. Rooster in ongeveer 20 min. gaar in de hete oven.

4. Doe de cashewnoten in een ovenschaaltje en laat 5 à 8 min. mee roosteren. Let op dat ze niet verbranden!

5. Kook 4 eieren 6 min. in kokend water. Spoel even onder koud stromend water, pel en snijd doormidden.

6. Verhit, vlak voor serveren, de olie voor de chhonk in een klein (saus)pannetje over een middelhoog vuur. Voeg, eens de olie warm is, de specerijen toe en laat 30 à 60 sec. zacht ‘sizzelen’. De specerijen mogen kleur krijgen, maar let op dat ze niet verbranden.

7. Schep de dal in kommen en werk af met noten, zachtgekookte eitjes, koriander en besprenkel met chhonk. Serveer met partjes limoen.