Een kinderarts over het jonge koppel dat hij nooit zal vergeten: ‘Hun reactie schokte me’

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënten die hun leven veranderden. Deze week: kinderarts Hans van Goudoever

“Het was een dinsdagnacht en de gynaecoloog vroeg me of ik naar de verloskamer wilde komen om met een jong stel te praten. De vrouw was 25 weken zwanger en aan het bevallen. Kinderen die zo vroeg ter wereld komen hebben niet de beste kansen. De ondergrens voor een behandeling ligt rond de 24 weken, bij een zwangerschap van 26 weken gaan we behandelen, maar de twee weken daartussen vormen een grijs gebied. En zo stond ik midden in de nacht aan het bed van een vrouw met weeën, haar man gespannen naast haar, om uit te leggen hoe groot de kans was dat hun baby het zou redden en wat de gevolgen konden zijn, het risico op een handicap of een achterstand.

De ouders vertelden dat ze carrièreplannen hadden, ze zouden naar het buitenland gaan voor hun werk en wisten niet hoe ze dat met de zorg voor een te vroeg geboren kind, dat mogelijk een beperking zou hebben, konden combineren. Ze waren ook bezorgd dat hun kind zou lijden. Daarom vonden ze dat ik het na de geboorte beter niet kon behandelen.

“Ik voer dit soort gesprekken vaker, de meeste ouders willen dat we proberen hun kind in leven te houden. Een besluit nemen dat ingaat tegen het leven van je kind, iets moeilijkers is er niet. De reactie van deze ouders schokte me. Maar ik moest hun wens respecteren, die afspraak hadden we met alle kinderartsen en neonatologen gemaakt. Het kindje werd in de vroege ochtend geboren, het was een meisje. Ze overleed na een paar uur. We konden alleen maar zorgen dat ze zich zo comfortabel mogelijk voelde. Ik dacht: deze mensen zie ik nooit meer. Maar een jaar later kreeg ik een telefoontje van dezelfde gynaecoloog: er waren ouders die speciaal met mij wilden praten.

“Ik herkende ze meteen, het was hetzelfde stel. Ze vertelden dat ze niet naar het buitenland waren gegaan, dat ze ernstig waren gaan twijfelen over hun beslissing. Zij was weer zwanger geraakt. Ze was aan het bevallen, na 24 weken zwangerschap, een week eerder dan de vorige keer. Het was een jongetje. Ik heb hetzelfde verhaal verteld over de kansen en de risico’s, maar nu besloten ze anders. Ze wilden dat we alles zouden doen om hun kind in leven te houden. Dat is niet gelukt, het jongetje heeft het niet gehaald.

“Deze zaak heeft in mijn carrière de meeste indruk gemaakt. Wij laten patiënten, ouders in dit geval, zo veel mogelijk meebeslissen en dat is belangrijk. Vaak wordt gedacht: als mensen zelf mogen besluiten over een medische behandeling, kiezen ze altijd wat het beste voor ze is. Dat is een illusie, besef ik nu. Dit waren hoogopgeleide ouders die in korte tijd moesten besluiten, ze konden geen familie meer raadplegen en ze kozen, achteraf gezien, misschien verkeerd. Toen ik ze later terugzag, was hun ongeluk zó groot, dat was wrang.

“Ik mag ouders niet ompraten, ik moet objectief blijven, maar deze ervaring heeft me gestimuleerd om mijn verhaal nóg duidelijker te brengen. Natuurlijk, we weten niet hoe het dat meisje zou zijn vergaan. De helft van de veel te vroeg geboren kinderen overlijdt op de intensive care. Meisjes doen het vaak beter, dat is zo verdrietig aan deze zaak. Zelf zou ik die dinsdagnacht, als ik in de positie van de ouders was geweest, mogelijk een ander besluit hebben genomen. Is het niet altijd de moeite waard om te kijken of een kind een kans heeft op een goed leven? Dit meisje had het misschien niet gered, maar ze heeft de kans ook niet gehad.”