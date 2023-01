Een keukengeheim van Ottolenghi: dankzij koriander maakt u de lekkerste ribbetjes

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: een liefdesverklaring aan zijn favoriete smaakmaker.

In bijna alle kookstijlen waar ik vertrouwd mee ben en waarvan ik kan genieten, zijn korianderblaadjes of -zaadjes een belangrijk ingrediënt. Mijn lievelingsrecept voor een warme Marokkaanse wortelsalade bevat veel komijn, paprika en knoflook, maar de smaak van het gerecht komt pas echt tot leven door de verse koriander, die de zoetheid van de wortelen en het zuur van de citroenen goed laat uitkomen. Ook Mexicaanse salsa’s en salades krijgen hun kenmerkende smaak door koriander, en de wisselwerking tussen warme komijn en scherpe citroen of limoen vormt, net als in Marokko, vaak de basis. Ik kan ook helemaal lyrisch worden van Indiase chutney van koriander en munt. Als ik een gerecht uit een van die keukens maak, kan ik niet aan de verleiding weerstaan om er een handvol gehakte korianderblaadjes of geplette korianderzaadjes aan toe te voegen.

Gelaagde smaak

Er zijn twee manieren om koriander in de schijnwerpers te zetten. Eén methode, die veel koks zonder het te weten toepassen, is het kruid combineren met andere leden van de grote plantenfamilie waartoe koriander behoort: de Umbelliferae. Klinkt misschien obscuur, maar wortel, pastinaak, selderij, peterselie, dille en komijn maken allemaal deel uit van de schermbloemenfamilie en gaan dus goed samen. Mijn geliefde Marokkaanse wortelsalade is juist zo lekker door dit samenspel.

De tweede manier om het effect van koriander te maximaliseren, is de zaden, blaadjes, stengels en, als je die kunt vinden, ook de wortels te gebruiken. Als ze in verschillende stadia van het kookproces en in diverse onder­delen van een gerecht worden toegevoegd, krijgt het geheel een gelaagde, diepe smaak met veel karakter. Tal van Indiase curry’s zijn gebaseerd op de slimme combinatie van warme koriander- en komijnzaadjes (en een heleboel andere specerijen) met intense, frisse blaadjes.

Beeld NYT

Voor deze pittige ribbetjes wilde ik daarom focussen op die verschillende smaakregisters. Dit soort recepten kunnen vaak zoet en plakkerig zijn, wat op zich helemaal niet zo erg is bij malse, met vet dooraderde ribbetjes. Toch vormt de koriander hier een welkom contrast met de smeuïge zoetheid van de saus. Ik vind het een zeer goede gelegenheid om een ingrediënt dat ik met mate probeer te gebruiken nog eens op de voorgrond te zetten.

Zoete, pittige ribbetjes met komkommer en koriander

Bereidingstijd: ongeveer 3 uur

Dit heb je nodig voor 4 personen

Voor de ribbetjes: 2 el olijfolie / 40 g fijngehakte gember (dikke duim) / 1 kleine jalapeñopeper, fijngehakt, mét zaadjes / 300 ml granaatappelsap / 30 g verse koriander, grof gehakt / 75 g lichtbruine basterdsuiker / 75 g pittige mangopickle, grof gehakt / 2 el tomatenpuree / 1 1/2 el geplet korianderzaad / 1 kg varkensribbetjes, in 4 gelijke delen van elk ongeveer 4 ribben gesneden, prik hier en daar met een scherp mesje in de benige kant / 4 gepelde sjalotten, in de lengte gehalveerd / zout en zwarte peper

Voor de komkommerraita: 1 komkommer, in de lengte gehalveerd, zaadlijsten verwijderd en in flinterdunne plakjes / 10 g verse koriander, grof gehakt / 3 el zure room / 1 el limoensap / 1 el olijfolie

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven tot 150 °C.

2. Doe de olijfolie in een grote koekenpan en verhit deze op middelhoog vuur. Voeg de gember en jalapeño toe en roer tot ze geurig zijn, ongeveer 1 1/2 min. Voeg het granaatappelsap, de verse koriander, suiker, mangopickle, tomatenpuree en 1 el geplet korianderzaad toe en breng het geheel aan de kook. Laat onder af en toe roeren zo’n 5 min. sudderen tot de saus indikt. Zet opzij.

3. Leg de ribbetjes, de sjalotten, 3/4 tl zout en flink wat peper in een grote braadslee en schep alles door elkaar. Leg de ribbetjes met de vleeskant naar boven. Giet de saus erover, dek de braadslee goed af met aluminumfolie en zet 2 uur in de oven.

4. Verhoog de temperatuur tot 190 °C, verwijder de folie en overgiet de ribbetjes met de saus. Laat nog 25 min. bakken totdat ze een diepe, chocoladebruine kleur hebben en de saus kleverig is. Bedruip de ribben halverwege nog een keer. Laat wat afkoelen terwijl je de komkommerraita maakt.

5. Verhit de resterende 1/2 el korianderzaad in een kleine koekenpan op middelhoog vuur. Rooster de zaadjes 1 à 2 min., tot ze hun geur beginnen af te geven. Schud af en toe eens met de pan. Doe de komkommer, de verse koriander, de zure room, het limoensap, de olie en 1/2 tl zout in een kom, geef nog een goede draai van de pepermolen en roer alles door elkaar.

6. Verdeel de ribbetjes, sjalotten en komkommersalade over 4 borden, schep wat saus over het vlees en serveer onmiddelijk.