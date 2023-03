Een instrument leren bespelen kan op iedere leeftijd: ‘Mythe dat je op jonge leeftijd moet beginnen’

Je bent nooit te oud om te leren. Al vergt een muziekinstrument leren bespelen wel enig doorzettingsvermogen, zeker op latere leeftijd. Maar daar krijg je wijsheid en geluk voor terug.

Na enig aandringen van vrienden besloot Carla Vermolen (64) op haar vijftigste de grote trom te roeren. Dan kon ze gezellig meespelen bij de carnavalsvereniging. Leuk idee, maar na een paar jaar de maat aangeven, werd het wel een beetje eentonig. En thuis oefenen, daar leende de trom zich ook niet voor. Liever zou ze een instrument spelen waarmee ze melodieën kon maken. Bovendien werd het steeds zwaarder om met de trom te sjouwen.

Omdat haar broer trompet speelde, viel haar keuze op dat blaasinstrument en ging ze op haar 54ste op trompetles. “Gelukkig heb ik me nooit gerealiseerd hoe moeilijk het is om alleen al geluid uit de trompet te krijgen”, zegt ze nu. “Trompet is heel lastig, daar moet je lipspanning voor creëren. Dat moet je aanleren. En daarbij moest ik ook noten leren lezen. Dat is moeilijk en kost tijd, alsof je een heel nieuwe taal leert. Het lastigste was om zoveel tegelijk te doen: letten op de ademhaling door je buik, je noten lezen en tegelijk luisteren naar wat je doet.”

Hersengymnastiek

Precies dat wat Vermolen lastig vindt, is volgens onderzoek ontzettend goed voor onze hersenen. Onderzoekers weten al veel langer dat die plastisch zijn: dat betekent dat ze zich blijven vormen naargelang ze gestimuleerd worden. En om ervoor te zorgen dat je cognitieve functies, zoals het geheugen, de taal en intelligentie op latere leeftijd niet achteruitgaan, moet je die trainen.

Bij het bespelen van een instrument heb je een motorische actie (het spelen zelf), een visuele actie (omdat je noten leest) en een auditieve input (omdat je muziek hoort). “Een enorme verrijking voor het brein”, noemt neuropsycholoog Erik Scherder het in een van zijn colleges over muziek en ons brein.

Hij vertelt daarin ook dat zelf musiceren bijdraagt aan het empathische vermogen. Dat heeft te maken met de verbinding tussen verschillende delen van de hersenen voor en achter die worden aangesproken bij het spelen.

Het luisteren naar muziek doet een beroep op onze emotie en zorgt voor ontspanning, verlaging van bloeddruk en vermindering van stress. En bij het zelf musiceren komen daar nog verbindingen bij in de gebieden die betrokken zijn bij onze motoriek en het luisteren.

Beeld Arie Kievit

Elke dag een half uur

Vermolen stapte na twee jaar privéles over naar de muziekschool en werd lid van de harmonie. “Op de muziekschool bleek dat ik verkeerd studeerde. Ik begon gewoon het hele nummer door te spelen, terwijl je juist die delen die niet lukken eruit moet halen. Die kun je beter langzaam studeren en daarna steeds sneller spelen. Pas dan breid je dat uit met de maten voor en na het lastige stuk. Het ritme klappen helpt bij mij ook goed om de lange en korte noten uit elkaar te houden.”

Vermolen heeft een kritische trompetleraar. “Maar ik ben een volhouder. Ik studeer iedere dag minstens een halfuur. Ik neem mijn trompet zelfs mee op vakantie. Ik kan die niet een maand opzij leggen en dan weer beginnen. Vooral de embouchure (de spanning van de lippen als je blaast, red.) heeft training nodig. Dan ga ik met de demper in de trompet op een verre uithoek van de camping staan, zodat niemand last heeft van mijn muziek.”

Eerst even bijpraten

Aan het conservatorium in Groningen hebben ze een studie gemaakt van muziekles voor senioren. Evert Bisschop Boele, lector kunsteducatie en bijzonder hoogleraar, was daar vanaf het begin bij betrokken. “Veel ouderen willen wel graag een instrument leren spelen, maar doen dat niet. Nog steeds heerst de mythe dat je al op jonge leeftijd had moeten beginnen, omdat het anders niets meer wordt. Terwijl het juist ontzettend veel oplevert, zoals nieuwe contacten, nieuwe uitdagingen en gevoel van eigenwaarde: je leert iets wat je nog niet kan. Ook hoor ik van mensen dat ze het fijn vinden dat het de week structureert. Ze hebben een reden om een dag in te richten met het studeren en ze werken iedere week naar een les toe.

“In ons onderzoek dachten we eerst dat we een didactiek voor ouderen moesten ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat ze door strammere vingers minder snel kunnen spelen. Maar waarom zou je snel spelen? Het verschil bleek vooral in het sociale aspect te zitten. Een van de opmerkelijke uitkomsten van ons onderzoek was dat als conservatoriumstudenten een halfuur lesgaven, de cursisten de eerst tien minuten alleen maar bijpraten. Dat vonden de aspirant-docenten zonde van de tijd, maar we realiseerden ons dat het juist een essentieel onderdeel van lesgeven aan ouderen is.”

Niet alles hoeft in één keer

Dat weet ook Victoria Vorraber (29). De Oostenrijkse staat aan het hoofd van de eerste Oostenrijkse muziekschool voor senioren in Graz. “Ouderen denken veel na, daarom duurt het aanleren langer. Maar ze zijn vastberaden, gedisciplineerd en ze oefenen veel. De lessen zijn veel socialer. Ik leer zelf ook veel van ze, terwijl ik lesgeef. Mijn vrienden zijn allemaal zo oud als ik, en ineens had ik intensief contact met mensen die al veel geleefd hebben. Ik leer van ze dat het leven lang is en je echt niet alles in één keer hoeft te doen. Je kunt altijd met iets nieuws beginnen. Het heeft me echt veranderd.”

Vermolen geniet nog ieder moment van haar besluit. “Ik word heel blij als iets nu lukt wat me voorheen niet lukte. Van muziek maken met anderen en het samen muziek instuderen, kan ik enorm genieten. Het verbaast me ook dat ik volhoud. Vroeger begon ik nog weleens aan iets en maakte het niet af. En nu wil ik alleen maar doorspelen en meer leren.”