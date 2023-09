Eén iets hebben die zes jongeren gemeen: ‘Commentaar van iemand die ik niet ken boeit me niet’

Ik weet nog exact wat ik droeg, die septemberdag in 1999, mijn eerste dag aan de unief. Een lange zwarte rok met daarop een teddyjasje dat ik enkele weken eerder ergens in Gent had gekocht. De outfit was niet alleen bijzonder oncomfortabel – het was die dag snikheet –, hij lag ook ontzettend ver buiten mijn comfortzone. Van de daaropvolgende academiejaren herinner ik me onder meer goudkleurige cowboylaarzen, vintage sportjasjes, een witte rok met zwarte polkadots en een lange aansluitende jeansjurk. Dat was niet te wijten aan experimentele creativiteit, ik was gewoon zoekende, helaas niet enkel op vestimentair vlak.

Nee, dan staan de zes jongeren die verderop over hun eigenzinnige stijl praten, veel sterker in hun schoenen. Ook zij zijn klaar voor de opening van het academiejaar, maar wat hun présence betreft legden zij al een hele weg af. De ene – Enyim, ons covermodel – maakt intussen zelf zijn kleren, de andere zweert bij vintage, nog iemand anders zocht en vond een stijl die bij hun non-binaire genderidentiteit past. Eén iets hebben ze gemeen: “Commentaar van iemand die ik niet ken boeit me niet.” Alvast één zorg minder, straks, in een overvolle aula.

Marjolijn Vanslembrouck, chef De Morgen Magazine