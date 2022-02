Een hemelse drievuldigheid: curry van geroosterde aubergine, paprika en tomaat

Sommige ingrediënten lijken wel voor elkaar gemaakt. In deze vegetarische Indiase curry laat de combinatie van aubergine, tomaat en paprika uw smaakpapillen niet onberoerd.

Aubergine heeft een transformatie nodig om lekker te worden. Niet gaar genoeg smaakt deze plant eerder bitter en flauw. De dieppaars gekleurde vrucht smeekt om hitte en genoeg vetstof. Geef haar wat ze wil en ze beloont u met romigheid, aardsheid en zoetigheid, zo heerlijk dat u er maar geen genoeg van zult krijgen.

Roosteren is mijn favoriete techniek om aubergine tot haar hoogtepunt te brengen. In de oven wordt het witte vruchtvlees goudbruin. Laat de hapgrote auberginestukken er net zolang in tot ze juist niet verbranden, maar wel van die diepbruine, haast zwarte, gekaramelliseerde randjes krijgen. Binnenin worden de stukjes boterzacht, maar door het roosteren blijft er toch een cruciale textuur en bite behouden. Je kan aubergine ook in haar geheel poffen om vervolgens het zachte vruchtvlees samen met tahin, knoflook en peterselie tot baba ganoush te pureren. Serveer deze Midden-Oosterse auberginedip met iets knapperigs zoals stokbrood of crackers.

Tomaat en paprika zijn de BFF’s van aubergine. Ze komen samen in onder meer de Italiaanse klassieker caponata en in de Franse groentestoofpot ratatouille, maar ook gecombineerd met Aziatische smaakmakers zit dit trio goed in zijn vel. De drie botanische verwanten matchen perfect in deze warme Indiase curry.

Goedkoop

De zoete kokosmelk countert de zuurtegraad van de tomaten en accentueert hun natuurlijk zoete aroma. De warme specerijen kardemom, kaneel en nootmuskaat, die in het specerijenmengsel garam masala te vinden zijn, vleien dan weer het aardse karakter van de aubergine.

Dit gerecht bestaat uit slechts een handvol relatief goedkope ingrediënten, ga dus, als dat haalbaar is, voor de allerbeste kwaliteit die u kunt vinden. Tomaten uit blik van San Marzano of kerstomaten van een iets duurder Italiaans merk zijn hier beslist de 1 à 2 euro’s extra meer waard.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Curry van geroosterde aubergine, paprika en tomaat

Dit heb je nodig voor 2 personen

1 aubergine, in hapgrote stukken / 1 rode paprika, in hapgrote stukken / olijfolie / peper en zout / 1 ui, versnipperd / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / 2 tl garam masala / 1 tl kurkuma / snuf chiliflakes / 1 blik (400 g) tomatenstukjes / 1 blik (400 ml) kokosmelk / 1 tl suiker / 150 g rijst

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200° C.

2. Besprenkel de aubergine- en paprika­stukken met olijfolie, peper en zout en meng goed dooreen. Spreid uit over een bakplaat en bak in ongeveer 15 à 20 min. goudbruin in de oven.

3. Verhit ondertussen wat olie in een stoofpot over een middelhoog vuur en stoof de ui 2 min. aan alvorens de knoflook toe te voegen. Roerbak 1 min. verder, let op dat de knoflook niet kleurt en voeg dan de specerijen toe. Verhit 30 seconden en blus met de tomatenstukjes en kokosmelk. Voeg de suiker toe en kruid met peper en zout. Laat 10 min. pruttelen.

4. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking in gezouten water gaar.

5. Haal de aubergine en paprika uit de oven, voeg toe aan de currysaus en laat nog 5 min. verder pruttelen. Serveer met rijst.