Een hartverwarmend weekendontbijt van Yotam Ottolenghi

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer neemt hij de tijd om zoete broodjes te bakken voor het ontbijt.

De laatste tijd probeer ik mijn bijna 5-jarige zoon Max te leren fietsen, met weinig succes. Ik zou Max de schuld kunnen geven, maar het ligt ook aan mij. Ik sta namelijk niet echt te springen om in de kou naar het park te gaan en gebogen achter zijn fietsje te waggelen terwijl ik wacht tot hij zijn evenwicht heeft gevonden en leert te trappen.

Het gevoel dat ik tekortschiet wordt versterkt door het feit dat mijn eigen vader erg enthousiast was dat hij zijn kinderen en eerste kleinkinderen kon leren fietsen.

Hoe erg ik het ook vind dat ik mijn kinderen niet aan het fietsen krijg, ik weet dat ze het vroeg of laat wel zullen leren. Maar ik heb er veel minder vertrouwen in dat ik mijn kinderen ook zal kunnen meegeven wat ik van mijn ouders heb gekregen: een uitgebreide ontbijtcultuur.

Mijn moeder was, en is nog steeds, de ontbijtkoningin. Toen ik kind was, stond ze ruim voor iedereen op: om 6 uur ’s morgens was ze altijd al uit de veren. Wanneer we eindelijk allemaal rond de tafel zaten, had zij al sinaasappels geperst, brood geroosterd, kaas op een schaal gelegd, groenten gesneden, confituur in een kommetje gedaan en koffiegezet. Alles was er, inclusief onze lunchpakketten om mee naar school te nemen.

Om 6 uur ’s ochtends is er in mijn huis alleen chaos. Daarom richt ik mezelf op het weekend. Zonder de algemene hectiek van werk- en schooldagen is er veel minder druk om dingen ’s ochtends gedaan te krijgen. Door die ademruimte kan ik in de keuken ontbijt maken, net als mijn moeder.

Terwijl de rest van het gezin nog ligt te soezen, zorg ik ervoor dat de tafel is gedekt en maak ik eten klaar voor onszelf en vaak ook voor gasten, wat me nooit zou lukken op een doordeweekse ochtend. De laatste tijd maak ik graag frittata’s met kaas, vol kruiden en wintergroenten. Ik bak zoete broodjes, cakes, pannenkoeken of koekjes en ik heb eieren geserveerd met elke saus die ik kan bedenken.

In het weekend, als ik omringd door mijn gezin rond een tafel zit die gevuld is met de vruchten van mijn noeste arbeid, glijdt het ontbijt als vanzelf over in de lunch. Zonder tijdsdruk verdwijnt elk spoor van ouderlijke schuld in het niets. De dag glijdt soepel voorbij, bijna moeiteloos.

Het is een beetje als fietsen, zonder de winterkou te hoeven trotseren.

Beeld NYT

Beeld NYT

Zoete broodjes met ahornsiroop, kardemom en saffraan

Bereidingstijd: 1 1/2 uur, plus tijd om te rijzen

Dit heb je nodig voor 8 broodjes:

Voor het deeg: 140 ml volle melk / 40 g ongezouten boter in 6 blokjes, plus extra om de cakevorm in te vetten / 2 el kristalsuiker / 1 tl saffraandraadjes / 1 1/2 tl droge gist / 175 g gewone bloem, plus extra voor het bestuiven van het werkvlak / 175 g patisseriebloem / 1/2 tl zout

Voor de siroop: 200 ml ahornsiroop / 45 g ongezouten boter / 3 kardemompeulen / 1 vanillestokje / 1/2 tl grof zeezout, zoals fleur de sel / 1 tl nigella- of sesamzaad (optioneel) 300 tot 400 g mascarpone, om ernaast te serveren

Zo maak je het

1. Meng in een kleine pan de melk, boter, suiker en 60 ml water en verwarm ongeveer 1 min. op middelhoog vuur, tot de boter gesmolten is en het mengsel net lauw is. Let op, als het te warm is, gaat de gist dood.

2. Giet in een kom, voeg de saffraan en de gist toe. Klop om alles te mengen en zet opzij tot het mengsel licht schuimt (zo’n 15 tot 30 min.).

3. Meng beide bloemsoorten, het zout en het melkmengsel in een mixer met een deeghaak (zo’n 3 min.). Begin op de laagste snelheid en laat het tempo geleidelijk oplopen tot medium. Stop af en toe eens om de zijkanten los te schrapen en eventuele droge stukjes op de bodem van de kom ook mee te mengen. Als er bloem blijft liggen, voeg dan een theelepel of twee water toe.

4. Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkvlak. Kneed 5 min. met de hand tot een gladde, elastische massa. Dek het deeg af met een vochtige doek en laat het 10 min. rusten.

5. Vet een cakevorm van 24 cm doorsnede in en bekleed met bakpapier. Verdeel het deeg in acht gelijke stukken en rol ze tot gladde ballen. Leg één deegbal in het midden van de taartvorm en schik de rest in een cirkel eromheen. Laat rond elke bal een ruimte van 1 cm vrij. Dek af met een licht vochtige doek en laat ongeveer 1 1/2 uur op een warme plek rijzen, tot de deegballen verdubbeld zijn in omvang. De broodjes zullen tegen elkaar en de zijkanten van de pan drukken.

6. Verwarm tegen het einde van de rijs de oven tot 200 °C. Bak de gerezen broodjes 20 tot 25 min., tot ze goudbruin zijn. Steek eens met een prikker in het midden. De broodjes zijn klaar als die er droog uitkomt.

7. Maak de siroop terwijl de broodjes in de oven zitten. Gebruik de platte kant van een zwaar mes om de kardemom te pletten en gooi de buitenste peulen weg. Bewaar de zaden en plet ze met het mes of in een vijzel. Snijd het vanillestokje in de lengte door en schraap de zaadjes er aan beide kanten uit. Meng in een kleine pan de ahornsiroop, boter, kardemom en vanillezaadjes en kook 5 min. op middelhoog vuur. Roer af en toe, tot de boter is gesmolten en de siroop is ingedikt. Draai het vuur lager indien nodig. Zet opzij en houd warm.

8. Smeer de broodjes met een kwastje gelijkmatig in met stroop zodra ze gebakken zijn, en bestrooi ze dan onmiddellijk met het zeezout en het nigella- of sesamzaad (indien gebruikt). Laat 10 min. afkoelen en leg ze dan op een bord. Snijd het broodje doormidden en smeer het royaal in met de mascarpone.