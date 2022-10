‘Een ex maakte het uit omdat ze me te zwak vond’: 5 mannen praten openhartig over hun kwetsbare kant

Sterk zijn, hard werken, rationeel denken, stoer doen: allemaal typische mannendingen, toch? Of mogen – nee: móéten mannen vandaag ook hun gevoelens de vrije loop laten? De volgende vijf getuigen over hoe ze hun kwetsbare kant omarmen. ‘Een ex maakte het uit omdat ze me te zwak vond.’

Max Colombie (31): ‘Als ik niet goed in mijn vel zit, weet ik dat ik daarover moet praten en hulp moet zoeken’

“Ik heb er nooit naar gestreefd om aan een bepaald vastomlijnd beeld van mannelijkheid te voldoen. Ook als kind ging ik al met kettingen naar school en deed ik op het vlak van kleding mijn eigen ding. Ik dacht daar allemaal niet te veel bij na, maar merkte wel dat leerkrachten het moeilijker hadden met mijn niet stereotiep mannelijke gedrag. Toen ik op de speelplaats met enkele klasgenootjes een danschoreografie in elkaar stak, lachte een van mijn leerkrachten me daar achteraf om uit, voor een volle refter. En ik lag al niet bepaald goed in de groep.

“Als ik aan die anekdote terugdenk, is het duidelijk dat het destijds te maken had met hoe we als samenleving naar mannelijkheid kijken. Een meisje dat sieraden draagt of dat dansjes in elkaar steekt op de speelplaats: dat is allesbehalve vreemd. Maar ho maar als een jongen hetzelfde doet. Door de grote negativiteit die ik in die tijd over me heen kreeg, heb ik op de middelbare school zelfs even geprobeerd om me wat minder uitbundig te kleden en om me wat ‘mannelijker’ te gedragen. Maar dat is nooit écht gelukt. (lacht) Ondertussen besef ik dat mijn excentrieke outfits deel zijn van wie ik ben. Ik heb altijd opgekeken naar voorbeelden als Prince en Elton John. In de entertainmentsector kom je, op het vlak van mode, met veel weg.

“Ook over hun mentale gezondheid zouden mannen moeilijker praten, maar daar heb ik het zelf absoluut niet moeilijk mee. Als ik niet goed in mijn vel zit, weet ik dat ik daarover moet praten en hulp moet zoeken. Eerder dit jaar moest ik enkele concerten afzeggen omdat ik worstelde met mijn mentale gezondheid: ik had last van anxiety en kampte met gevoelens van depressie. Even zag het ernaar uit dat ik ook mijn sets op Pukkelpop en Lowlands zou moeten afzeggen. Achteraf bekeken had al het optreden van de voorbije jaren, en de stress die daarbij kwam kijken, zijn tol geëist.

“Ik heb een tijdje in therapie gezeten en heb yoga geprobeerd, maar uiteindelijk merkte ik pas écht hoe therapeutisch muziek kan zijn door in mijn eigen tempo weer te repeteren met de band. Plots amuseerde ik me weer en voelde optreden niet meer aan als een verplichting.

“Emotie wordt in onze samenleving nog snel gelijkgesteld aan vrouwelijkheid, en ratio aan mannelijkheid. Ik snap dus wel hoe het komt dat veel mannen het moeilijk hebben om hun kwetsbaarheid te tonen. Maar ik probeer de mannen in mijn omgeving toch te tonen dat ze mogen praten over hoe het met hen gaat. De tijden zijn op dat vlak wel aan het veranderen, merk ik. Series als Euphoria en Sex Education tonen dat mannelijkheid ook anders in te vullen is. Plots is de coolste jongen in de serie degene die nagellak draagt en die gevoelig is. Ik koester dus veel hoop voor de volgende generatie.”

Rashif El Kaoui Beeld Rebecca Fertinel

Rashif El Kaoui (33): ‘We hebben als man zoveel te winnen als we ons kwetsbaar opstellen. Connectie met onszelf, maar ook vooral met anderen’

“Mannelijkheid werd lang gezien als iets wat niet in vraag gesteld moest worden. Ik denk dat we er de voorbije jaren in dat opzicht enorm op vooruit zijn gegaan, omdat we – enkele feministische golven later – wél zijn beginnen te praten en na te denken over wat het betekent om man te zijn in de 21ste eeuw. Door de veranderende positie van de man zie je nu ook allerlei teruggrijpbewegingen: kijk maar naar iemand als influencer Andrew Tate, die aan een oude mannelijkheid vol machismo en vrouwonvriendelijkheid refereert. Ik denk dat zulke teruggrijpreflexen typisch zijn voor een periode waarin er in korte tijd veel aan het veranderen is.

“Een tijd geleden maakte ik een podcast waarvoor ik met heel wat mannen praatte over hoe zij naar hun man-zijn keken. Dat hele project heeft me natuurlijk ook zelf doen nadenken over hoe ik me tegenover mijn mannelijkheid verhoud. De eerste mannelijke figuur in mijn leven was mijn vader, met wie ik een erg moeilijke relatie had; hij was heel zoekende, nam een soort hippielevensstijl aan en was daardoor ook vaak afwezig. Lang heb ik me afgezet tegen zijn voorbeeld van wat een man hoort te zijn. Ik wilde vooral níét doen wat hij deed. Mijn eerste ervaringen met mannelijkheid waren dus heel beladen.

“Misschien is dat ook wel de reden waarom ik later die podcast over mannelijkheid wilde maken. Wat me tijdens de gesprekken die ik daarvoor voerde vooral opviel, is dat kwetsbaarheid tonen nog vaak als het tegenovergestelde van mannelijkheid wordt gezien. Terwijl we het volgens mij juist moeten zien als een essentieel onderdeel ervan. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, merk ik ook bij mezelf. Want hoewel ik bewust met mijn mannelijkheid probeer bezig te zijn, vind ik het niet altijd even makkelijk om met mijn gevoelens in verbinding te staan, of ervaar ik soms de neiging om mijn tranen te verdringen. Tien jaar lang heb ik zelfs niet kunnen huilen. Hoezeer we dus ook denken dat we bepaalde patronen aan het loslaten zijn, ze zitten in ons systeem, of we dat nu willen of niet.

“Ik las onlangs nog een onderzoek dat de meest vereenzaamde groep in onze samenleving alleenstaande mannen tussen vijftig en zestig jaar oud zijn. Hun enige sociale binding kwam vaak uit hun werk, en wanneer dat uiteindelijk wegvalt, blijven er weinig sociale contacten over. Vaak hebben die generaties mannen ook nooit geleerd hoe ze een diepgaande emotionele connectie kunnen aangaan, of hoe ze zich kwetsbaar kunnen opstellen. Ik merk gelukkig dat dat anders is bij een jongere generatie mannen, die veel bewuster bezig zijn met hun gevoelswereld. Maar goed ook, want we hebben als man zoveel te winnen wanneer we ons kwetsbaar opstellen. In de eerste plaats: connectie – met onszelf, maar ook vooral met elkaar.”

Koen Pellegrims Beeld Rebecca Fertinel

Koen Pellegrims (45): ‘Wanneer mannen over seksualiteit praten, blijft het toch vaak bij stoerdoenerij’

“Ik ben opgevoed met het idee dat de man degene is die de problemen oplost. Mijn vader groeide op in een typisch Vlaams boerengezin en had meegekregen dat een man vooral moest werken. En ook in de populaire cultuur van de jaren 80 en 90 waren er weinig mannelijke rol­modellen die zich kwetsbaar opstelden. Ik wist zelfs niet dat dat kon, als man om hulp vragen.

“Met de schadelijkheid van dat denkpatroon ben ik het hardst geconfronteerd in mijn ondernemerschap. Ik was medeoprichter van een snelgroeiend softwarebedrijf en vertelde mezelf dat ík degene was die alles moest oplossen, en dat ik faalde als ik daar niet in slaagde. Toegeven dat het allemaal een beetje veel aan het worden was, kon ik niet. Veel van wat er op het werk misliep, deelde ik zelfs niet met mijn eigen vrouw. Het resultaat was dat ik steeds meer in het bedrijf opging en steeds minder tijd met mijn gezin doorbracht.

“Mijn echtscheiding was de wake-upcall die ik nodig had. Ik gooide het roer volledig om, zegde mijn leidinggevende functie in mijn bedrijf op en ging op zoek naar de mens achter het pantser. Toen ben ik een tijd de compleet andere kant op geslingerd. Ik wilde niets meer met het bedrijfsleven te maken hebben en begon ook op spiritueel vlak aan een ontdekkingstocht. Ik verlangde ernaar om helemaal mezelf te kunnen zijn en niet meer te handelen naar wat er van mij werd verwacht. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat ik panseksueel ben. En dat, als ik een klik voel met iemand, het voor mij eigenlijk niet zoveel uitmaakt of die persoon een man of een vrouw is.

“Dat toelaten voelde als een bevrijding, maar erover praten vond ik moeilijker. Zeker met andere mannen. Als het onder mannen over seksualiteit gaat, blijven we toch vaak hangen in stoerdoenerij. Over intimiteit en emotie gaat het veel minder. Ik heb intussen gelukkig wel wat mannen leren kennen die wél bewust met hun mannelijkheid, emoties en seksualiteit bezig zijn. Het Mannenfestival bijvoorbeeld, waar bewuste mannen jaarlijks vier dagen lang met elkaar in gesprek gaan, is daarin heel betekenisvol geweest. Consent is een interessant onderwerp waar we het weleens over hebben, zeker sinds #MeToo losbrak. Durven benoemen wat je wél en niet wilt. Dat houdt mannen bezig, maar ook vrouwen worstelen daarmee.

“Er leeft een soort geromantiseerd beeld dat intimiteit vanzelf moet lopen, en dat praten of afstemmen met elkaar een moodkill is. Mijn standpunt is net het tegenovergestelde: consent is sexy. Want toestemming biedt juist de veiligheid en de overgave die nodig is om écht goede seks te hebben. Dat idee wordt vaak gebagatelliseerd, want ‘moet je dan een contract met elkaar afsluiten voor je aan seks begint?’ Natuurlijk niet. Maar even met elkaar inchecken kan ontzettend waardevol zijn.”

Jorden Pouwelse Beeld Rebecca Fertinel

Jorden Pouwelse (30): ‘Toen ik op het werk zei dat ik vaker thuis zou blijven om voor mijn dochter te zorgen, werd daar laconiek op gereageerd’

“Toen mijn vrouw en ik acht maanden geleden ons eerste kindje kregen, hadden we op voorhand al uitgebreide gesprekken gevoerd over hoe we de ouderrol zouden verdelen. Ik had thuis toch vooral gezien hoe het níét moet: mijn ouders zijn hele brave mensen, maar het huishouden en de opvoeding van hun kinderen verdeelden ze nogal traditioneel. Papa zat in de zetel voetbal te kijken, terwijl mama halftijds werkte en zich volledig om onze opvoeding bekommerde. Mijn vrouw en ik wilden dat anders doen: we werken allebei voltijds, en dan is het maar logisch dat we de taken ook evenredig verdelen.

“Het komende halfjaar blijf ik daarom twee dagen per week thuis om voor ons dochtertje te zorgen, terwijl mijn vrouw weer voltijds gaat werken. Ze is kleuterjuf en moest meteen thuisblijven zodra ze wist dat ze zwanger was. In totaal heeft ze daardoor anderhalf jaar niet kunnen werken. Dan zou het onfair zijn als ze nu nóg langer moest thuisblijven, vind ik. Op het werk heb ik dus wat extra verlof opgenomen, want ik wil natuurlijk ook gewoon zelf graag tijd doorbrengen en een band opbouwen met mijn kindje. Mijn vrienden zeggen zelf ook: ‘Mocht ik het op die manier kunnen doen, ik zou niet twijfelen.’ Want de vijftien dagen vaderschapsverlof die je hier standaard krijgt, zijn uiteraard veel te weinig.

“Toen ik op het werk vertelde dat ik de komen­de tijd wat vaker thuis zou blijven om voor mijn dochter te zorgen, reageerden sommige collega’s daar wel wat laconiek op. ‘Het is duidelijk wie er thuis onder de sloef ligt’, kreeg ik eens te horen. Typisch machogedrag, natuurlijk. Maar ik merk wel vaker dat de rol van een vader wordt onderschat. Als je als vrouw vroeger op het werk vertrekt om naar de crèche te gaan, vindt iedereen dat normaal. Maar wanneer mannelijke collega’s dat doen, heb ik soms het gevoel dat we in die rol minder serieus worden genomen. Het gebeurt ook nog steeds dat ik mijn dochter moet verschonen op de vrouwentoiletten, omdat er gewoon nooit een verzorgingstafel in de mannentoiletten staat. En toen ik onlangs bij Kind en Gezin langsging, keek de verpleegster verrast op: ‘Een man, dat zie je hier niet vaak.’

“Omdat je als vader pas na de geboorte een band kunt opbouwen met je kindje, dacht ik weleens: wat zal dit allemaal met mij doen? En zal ik mijn kindje wel graag genoeg kunnen zien? Maar zodra mijn dochtertje er was, werd die onzekerheid van tafel geveegd. Ik heb het geluk dat ik met mijn beste vrienden goed kan praten over alles wat bij het ouderschap komt kijken. Wat wel opvalt: als er onder mijn mannelijke vrienden over gevoelens gesproken wordt, is er vaak eerst al wel wat gedronken. Maar eigenlijk vind ik dat niet erg: omdat we onze gevoelens makkelijker bespreken bij een pint, zien we elkaar ook geregeld. Dat is gezellig.”

Ivo Shimwa Beeld Rebecca Fertinel

Ivo Shimwa (25): ‘Papa heeft me ooit gezegd dat een man sterk moet zijn, en voor zijn familie moet zorgen’

“Rond mijn twintigste zat ik echt niet goed in mijn vel. Ik was vier jaar eerder als asielzoeker met mijn vader in België aangekomen, en terwijl we wachtten op onze papieren zat ik vooral met onzekerheden. Ik had het gevoel dat ik niet vooruit raakte in het leven, en ook de dood van mijn mama op mijn veertiende had ik nog niet verwerkt. Doordat ik met al die kop­zorgen nergens terechtkon, haalde ik ook op school slechte punten.

“Er lag dus veel op mijn bord, en met mijn vader kon ik daar niet over praten. Het was mama met wie ik vroeger echte gesprekken had. Mijn vader was vooral aan het werk: om acht uur ’s ochtends was hij weg en pas om middernacht kwam hij weer thuis. We zagen elkaar alleen op zondag, wanneer we naar de kerk gingen. Papa heeft ooit zelf tegen me gezegd dat een man sterk moet zijn en dat het zijn taak is om voor de familie te zorgen. Ook in Mozambique waren de mannen meestal harde werkers, en stonden vrouwen in voor het gezinsleven.

“Toen ik op een bepaald moment met suïcidale gedachten kampte, heb ik naar de Zelfmoordlijn gebeld. Daarover maakte ik later een YouTube-­video, in de hoop andere mannen ook aan het praten te krijgen. Ik kreeg veel reacties van jongens die ook niet goed in hun vel zaten. Toen YouTuber Kastiop eind 2020 uit het leven stapte, moest ik weer aan die video denken. Ik had hem een paar keer ontmoet, hij had altijd zo’n goeie vibe bij zich. Om dan te horen dat hij uit het leven was gestapt… dat vond ik heel heftig. Waarom heeft hij geen hulp gezocht, vroeg ik me af. Hij moet het gevoel hebben gehad dat zoveel mensen naar hem opkeken, en dat hij zich niet kwetsbaar kon opstellen.

“Het is ook wel echt zo dat kwetsbaarheid tonen als man niet altijd zo eenvoudig is. Een van mijn exen heeft het ooit zelfs met me uitgemaakt ‘omdat ik toch wat te zwak was voor haar’. Zoiets doet natuurlijk pijn, want zo begin je je weer af te vragen of het toch niet beter is om je emoties weg te stoppen. Al doe ik net mijn best om dat vooral níét meer te doen. Ik heb het er vandaag niet meer moeilijk mee om het aan te geven als het even wat minder goed gaat, en ik weet ook dat ik altijd bij een psycholoog of bij het CAW terechtkan. Ik heb ook wel vrienden met wie ik goed over emoties kan praten. Al is het wel opvallend dat dat vooral vrouwen zijn; met mannen gaat het sneller over muziek, of over het werk. Ook in dans en muziek vind ik een goede uitlaatklep.

“Ik probeer nu om ook mijn vader aan te moedigen om wat vaker te praten over wat er in zijn hoofd omgaat. Ik wil dat hij weet dat hij met mij over zijn diepste onzekerheden kan praten. Of over de dood van mama. En langzaam maar zeker is dat ook aan het lukken. Ik merk in elk geval dat hij moeite doet, en dat doet me wel plezier.”