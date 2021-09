Een etentje bij Bar Bask in Gent blijft bij, en niet alleen omwille van de rookgeur in je kleren

Femke Vandevelde fileert een culinaire hotspot.

Achter de grill van het zopas geopende Bar Bask tref je niet één maar drie chefs aan: multitalent Sam D’Huyvetter, visfanaat Gilles Bogaert en grillexpert Jordin Michiels. Rug aan rug lanceerden ze een Baskisch geïnspireerd restaurant op het snijpunt van Gent met Ledeberg. Op een dinsdagavond zit de keet tot de nok vol gevuld. In dit voormalige tankstation – dat naar 2021 werd gekatapulteerd dankzij een ruw en schalks design, met pompkranen waaraan je de hele avond water tankt (4 euro p.p.) – gaat de kaart lukraak van ‘pinxtos’ naar ‘para compartir’ tot ‘grill’ en ‘sides’. We starten zonder ook maar een idee te hebben van portie, volgorde of combinatie. Van de meer dan dertig bereidingen op de vaste kaart draait meer dan de helft om zeedieren, met onder meer kreeft uit het eigen homarium, oester uit de blinkende koeltoog en zelfs carabineiro, een diepzeegarnaal.

Wij smelten weg voor een handvol angulas (babypaling, 5,5 euro), kokotxas (gefrituurde strot van heek, 18 euro) en padrón-pepers (6,9 euro). Maar dé delicatesse is de gezouten ansjovis (puur én in een lookcrumble geserveerd,

4 voor 11 euro) uit de Golf van Biskaje. Daarvan worden we dorstig. Sam raadt een zoetzure fles Rosy Cheeks bubbels (38 euro) aan, speciaal geassembleerd voor Bask. Verder drink je hier per glas heel schappelijk, maar valt per fles het overwicht in rood op. Wat bizar is voor het zee­leven dat hier zo weelderig geserveerd wordt. Maar we worden al snel het zwijgen opgelegd door een duivels gegrilde octopus (18,9 euro).

Bij de hoofdgerechten moet je tegen een stootje kunnen. Tarbot wordt aan 80 euro per kilo verkocht, maar de uiteindelijke prijs hangt af van het formaat (doorgaans tussen 750 en

1.300 g). Daar kies je puree, salade, pepers, patatas bravas of brood bij – of bestel ze meteen allemaal (23,6 euro samen). De vis komt kunstig gegrild aan tafel, maar het fileer- en peuzelwerk is voor de gasten. Bij het serveren van een succulent ribstuk Txogitxu-rundsvlees (27,5 euro p.p.), merk je opnieuw hoe de chefs het roosteren perfect in de vingers hebben. Timer? Nee, metier.

Een bezoek aan Bar Bask blijft bij: behalve de onvermijdelijke rook in je kledij, is er ook nog de broeierigheid – bij valavond waan je je in Londen of Berlijn – de uitstekende producten en de beheersing van het vuur.

Edward Pynaertkaai 115, Gent. Gesloten op zondag en maandag. barbask.be