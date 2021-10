Een bom aan smaak en karakter, en bovendien supergezond: waarom kimchi elk gerecht veel lekkerder maakt

Kimchi, Zuid-Koreaanse gefermenteerde Chinese kool, is ook in onze contreien aan een opmars bezig. Deze pittige en gezonde kool is dan ook op zijn plaats in tal van gerechten.

U hebt ongetwijfeld al eens van kimchi gehoord, misschien proefde u het al in een Aziatisch geïnspireerd restaurant. Maar de kans is klein dat u thuis al aan de slag ging met deze Zuid-Koreaanse, pittig gefermenteerde Chinese kool. Zonde, want kimchi is een van die zeldzame ingrediënten die krachtig op zichzelf staan en een bom karakter, smaak en diepte aan eender welk gerecht verlenen. Deze knalrode smaakmaker is bovendien übergezond. Door het fermentatieproces ontstaan tal van levende bacteriën die heilzaam zijn voor de darmflora. Het is dus geen slecht idee om het spicy goedje regelmatig in je menu te verwerken, net zoals andere gefermenteerde ingrediënten zoals ongepasteuriseerde yoghurt en kaas, kombucha en zuurkool.

Net zoals tahin en sumak tot een paar jaar geleden haast onvindbaar waren en nu overal te koop zijn, is ook kimchi in ons land couranter beschikbaar. Vandaag koop je de kool in Aziatische winkels, in de biowinkel en online, maar ook Albert Heijn heeft tegenwoordig een pot in het schap staan.

Multi-inzetbaar

Kimchi is zo’n zalige ‘wordt-nooit-slecht-smaakmaker’ die gemakkelijk weken tot zelfs maanden in je koelkast kan blijven en waarmee je in een handomdraai een gerecht pimpt. Eenmaal overtuigd zijn de opties eindeloos. De kool geeft pit aan stoofschotels, maakt een omelet net iets spannender of biedt, tussen een croque-monsieur, tegengewicht aan de rijke kaas.

Niets kan echter op tegen de klassieker der kimchigerechten: kimchi fried rice. Mijn recept mag dan wel prinsessenbonen bevatten, je hoeft er beslist niet speciaal voor naar de winkel te hollen. Snijd als alternatief een paar wortels in fijne lucifertjes, die zijn snel gaar. Of versnijd een bakje champignons, of voeg een paar handenvol gewassen spinazie toe. Allemaal even lekker. Werk met wat je hebt en en ruim zo ondertussen de koelkast op. De geroosterde cashewnoten en de nori-sesamtopping zorgen voor crunch en extra smaak. Gebakken eitje eroverheen, klaar. Een topper voor hectische weekavonden.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Kimchi fried rice

Dit heb je nodig voor 4 personen

250 g ongekookte rijst / 300 g prinsessenboontjes, gedopt en in kleine stukjes / neutrale olie / 2 lente-uitjes, versnipperd / 150 g kimchi + 4 el sap / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / 2 tl sesamolie / 2 el sojasaus / 30 g geroosterde cashewnoten / 30 g boter / 2 el limoensap / 4 eieren / 1 vel nori / 4 tl sesamzaad

Zo maak je het

1. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking in gezouten water gaar. Voeg tijdens de laatste 5 kookminuten van de rijst de bonenstukjes toe aan het water.

2. Verhit wat olie in een wok over een middelhoog vuur en roerbak de lente-ui 1 minuten alvorens de kimchi toe te voegen. Roerbak 2 minuten verder en voeg de knoflook toe. Voeg na 30 seconden de rijst met prinsessenboontjes, het kimchisap, sesamolie, sojasaus, cashewnoten en boter toe. Roerbak nog 2 minuten verder. Meng goed dooreen. Haal van het vuur en voeg het limoensap toe.

3. Bak 4 spiegeleieren in wat olie en snijd het norivel in dunne reepjes.

4. Verdeel de kimchi fried rice over borden en werk af met een spiegelei, norisnippers en sesamzaad.