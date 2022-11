Een arts over de kankerpatiënt die haar leven veranderde: ‘‘Ach dokter,’ zei ze, ‘trek het u niet aan, dat is nergens voor nodig’’

“Mijn collega was met zwangerschapsverlof en ik had gezegd dat ik tijdens haar afwezigheid de zorg voor een deel van haar patiënten wilde overnemen. Het was te overzien, ze zou vier maanden weg zijn, maar ik merkte al snel dat ik het veel te druk kreeg. Ik maakte lange dagen en had ook nog een onderzoeksfunctie aan de universiteit. Achteraf zie ik in dat ik mezelf overschatte, ik vond dat ik dat extra werk erbij moest kunnen doen.

“In die periode kwam er een oudere vrouw op het spreekuur. Ik kende haar goed, sinds de dood van haar man, een paar jaar eerder, had ze iets triests over zich. Ze vertelde dat ze bloed in haar ontlasting had, ze dacht zelf dat het door aambeien kwam, want die had ze eerder gehad. Ik heb haar onderzocht, wat ze zei klopte, ik heb het erop gehouden dat daar haar bloedverlies vandaan kwam. Ze was bleek, realiseerde ik me later, maar dat schoof ik naar de achtergrond. Ik had het te druk om goed tot me te laten doordringen dat ze er slecht uitzag, het spreekuur was al flink uitgelopen. Ik dacht: ze eet wellicht slecht, logisch als je het leven niet meer zo leuk vindt.

“Ik zag haar daarna nog een keer voor een bloeddrukcontrole, maar ze kwam niet terug op het bloedverlies. Ik had haar moeten vragen hoe het ging, maar ik was blij dat het gesprek kort bleef, zodat ik wat tijd kon winnen. Later zei ze dat ze wel had gemerkt dat ik het erg druk had. Het was een nuchter type, een vrouw van weinig woorden. Ze wilde niet zeuren.

“Een paar maanden later kwam ze terug, ze was moe en veel afgevallen. Ze bleek bloedarmoede te hebben. Een darmonderzoek maakte duidelijk wat de oorzaak was: darmkanker, met uitzaaiingen naar de lever. Er was niets meer aan te doen.

“Ik ging naar haar toe om de uitslag te brengen, met lood in de schoenen. De nacht ervoor had ik er slecht van geslapen. Ik voelde me schuldig, omdat ik niet meteen onderzoek had laten doen. Misschien had het voor de prognose niets uitgemaakt als de ziekte een paar maanden eerder was ontdekt, daar stelde ik mezelf dan maar mee gerust, maar toch: er waren signalen geweest die ik had genegeerd.

“Ik had verwacht dat ze me verwijten zou maken, maar er gebeurde iets heel anders. Ze zag hoezeer het me aangreep en ze begon mij op te beuren. ‘Ach dokter,’ zei ze, ‘trekt u het zich niet zo aan, dat is echt niet nodig.’ Voor haarzelf vond ze het allemaal niet zo erg: ze was alleen en al op leeftijd en ze had tot haar man overleed een goed leven gehad.

“Ze draaide de rollen om: ik, die was gekomen om haar te troosten, werd nu zelf getroost. Ik was heel erg opgelucht door haar woorden, ongelooflijk dat ze zoveel begrip kon opbrengen. Maar ik realiseerde me tegelijk ook dat de grote drukte die ik vrijwillig had geaccepteerd mij minder alert had gemaakt. En zo heeft zij me een belangrijke les meegegeven, me duidelijk gemaakt dat ik niet te veel over mijn grenzen mocht gaan. Ik heb een coach gezocht, die me heeft geleerd dat ik eerder nee moet zeggen, dat minder doen vaak leidt tot meer kwaliteit.

“Als ik het nu toch weer eens te druk heb, denk ik terug aan die bijzondere patiënt. Zij heeft me doen inzien dat er in het leven tijd moet zijn om te reflecteren, tijd om na te denken en om terug te kijken.”