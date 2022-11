Duurzaamheidstips van experte Marieke Eyskoot: ‘Minder douchen is een goed begin’

Hoe kan je duurzamer wonen, eten en leven? Duurzaamheidsexpert en auteur Marieke Eyskoot weet hoe het beter kan en deelt haar beste ecologische adviezen. Te beginnen met een heel eenvoudige: ‘Stop met in de winkel naar producten met de verste houdbaarheidsdatum te zoeken.’

Marieke Eyskoot (45) is presentatrice van het Nederlandse duurzame lifestyleprogramma BinnensteBuiten en keynote-speaker. Over haar ecologische engagement schreef ze eerder de duurzame handleiding Dit is een goede gids. Daarin flaneert Eyskoot langs heel wat onderwerpen waarin we duurzamere keuzes kunnen maken, zoals hoe we wonen, de kleding die we dragen en wat we eten. Het goede nieuws: om wezenlijke verandering in gang te zetten, hoef je niet noodzakelijk je hele leven om te gooien. Ook met kleine, alledaagse verandering kan je een aanzienlijke impact hebben, stelt Eyskoot gerust.

Laat het ons eerst over mode hebben. Hoe kunnen we tijdens het kopen van nieuwe kleding duurzamere keuzes maken?

“Een van de beste beslissingen die je vandaag op dat vlak kan nemen, is eenvoudig: koop geen fast fashion meer. We produceren in de wereld op dit moment zo’n 100 miljard nieuwe kledingstukken per jaar. Voor die enorme hoeveelheid kleding zijn ontzettend veel grondstoffen nodig. Als die kleding dan nog eens van behoorlijk lage kwaliteit is, wat in het geval van fast fashion vaak het geval is, belanden die stukken snel weer op de afvalberg. Dat patroon moeten we doorbreken. Het is beter om in de plaats daarvan voor kwalitatievere kleding te kiezen die aanvankelijk misschien wat duurder is, maar op termijn goedkoper uitdraait. Want als je een kledingstuk van vijftig euro ook vijftig keer kan dragen, is dat minder prijzig dan een topje van tien euro dat je maar drie keer kan aantrekken.

“Kijk daarbij ook zeker naar de officieel erkende keurlabels en organisaties. De Fair Wear Foundation wordt op het vlak van arbeidsomstandigheden wereldwijd gezien als het meest vooruitstrevend. De Global Organic Textile Standard is dan weer een goede graadmeter wat duurzame grondstoffen en materialen betreft. Ik krijg soms de vraag of het niet veel tijd kost om op zoek te gaan naar nieuwe modezaken en merken die duurzame kleding en accessoires verkopen. Maar er bestaan vandaag heel wat websites en boeken, zoals het mijne, waar die gemakkelijk terug te vinden zijn. Het is dus eerder een verandering van gewoonte.”

We kopen in het algemeen ook gewoon te veel nieuwe kleding, meent u. Wanneer is zo’n nieuwe aankoop wel gerechtvaardigd?

“Het beste is natuurlijk om zo weinig mogelijk nieuwe kledingstukken te kopen en in de mate van het mogelijke voor tweedehands te kiezen. Wil je toch iets nieuws kopen, stel je dan een aantal vragen. Heb je dat stuk wel écht nodig? Kan je het combineren met kleding die al in je kleerkast hangt? Zie je het jezelf over een aantal jaren nog steeds dragen, of heb je toch voor iets trendgebonden gekozen? En past het goed? Want kleding in een maat die niet helemaal goed zit, en die je toch koopt, omdat ze bijvoorbeeld in de uitverkoop is, zal je uiteindelijk toch niet veel aantrekken.

“Bij veel workshops en lezingen die ik geef, blijken de meeste mensen zo’n twintig procent van hun garderobe tachtig procent van de tijd te dragen. Je hebt nu eenmaal kledingstukken die je overal mee kan combineren, en waarin je je gewoon prettig voelt. Als je van plan bent om een nieuw kledingstuk te kopen, kijk je beter naar de stukken die je vandaag al het vaakst draagt. Vraag je af hoe dat komt, en koop dan meer van dát soort stuks. Van modetrends zou ik sowieso wegblijven: die zijn kunstmatig in het leven geroepen om ons meer te doen consumeren.”

U moedigt mensen ook aan om hun kleerkast opnieuw te ontdekken.

“Veel mensen hebben zodanig veel kleren dat ze niet meer weten wat er allemaal in hun kast rondzwerft. Het helpt om je kledingkast nu en dan eens op te ruimen: misschien ontdek je wel oude stuks die je al in geen jaren meer hebt gedragen, maar die nog in goede staat zijn. Anderzijds is het ook geen slecht idee om stukken die je niet meer draagt, weg te doen. Verkoop ze, of breng ze naar de kringloopwinkel of een vluchtelingenorganisatie. Kleding die niet meer draagbaar is, kan je in een kledingbak gooien. Ook kapotte kleding kan je op die manier kwijt; die wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als vulling voor autostoelen, of om poetsdoeken van te maken. Ze zijn dus een goede grondstof, en komen daar beter tot hun recht dan wanneer ze in je kast stof vergaren.”

Kinderkleding is vaak ook allesbehalve duurzaam: kinderen zijn hun kleding vaak al ontgroeid voor die echt versleten is. Welke oplossing ziet u voor dat probleem?

“Ook hier is tweedehandskleding eigenlijk je beste vriend, want inderdaad: de omlooptijd van kinderkleding is vaak enorm kort. De enige uitzondering zijn broeken op de leeftijd dat je kind wat meer begint te ravotten. Maar scheuren of gaten in kinderkleding kan je dan weer gemakkelijk herstellen door er bijvoorbeeld een leuke patch op te naaien. Want waarom zou het een schande zijn om te laten zien dat je de kleding van je kind hebt hersteld? We zouden het repareren van kleding net moeten herwaarderen.

“Er zijn gelukkig ook steeds meer services zoals Circos, waar je kinderkleding kan uitlenen. Op het moment dat je kind bepaalde kledingstuks ontgroeid is, kan je ze weer omruilen voor een grotere kledingmaat. Veel beter voor het milieu, maar ook goedkoper dan alles zelf te moeten kopen.”

Met het stijgende belang van duurzaamheid komt ook greenwashing vaker voor. Hoe zorgen we ervoor dat we niet in die val trappen?

“Let vooral op de taal waarmee producten worden aangeprezen. Steeds vaker zie je vage, onbeschermde termen, zoals ‘natuurlijk’, ‘groen’ of ‘duurzaam’, opduiken. Als er enkel met dat soort termen gegooid wordt, maar nergens concreet gemaakt wordt wat een bepaald bedrijf nu precies doet om duurzamer te produceren, dan mag je je toch vragen stellen. Stel die vragen ook vooral aan het merk of de winkel: zij kunnen dan aangeven welke concrete acties ze precies ondernemen, en vooral ook welke instanties dat onafhankelijk kunnen beamen.

“Als je een nieuw product wilt kopen, zou ik toch aanraden om dat te doen bij merken waar duurzaamheid echt in het DNA verweven zit. Ik moet daarbij bijvoorbeeld denken aan een merk als Patagonia, dat jaren geleden een reclamecampagne maakte voor een jas, met daarboven de slogan: ‘Don’t buy this jacket’. Daarmee bedoelden ze: koop deze jas enkel als je hem écht nodig hebt. Dat is een heel andere manier van reclame maken, die niet enkel als doel heeft om meer te verkopen.

“In het geval van cosmetica en verzorgingsproducten helpt het om eens een blik op de ingrediëntenlijst te werpen. Het bestanddeel dat er het meest in verwerkt zit, moet vooraan. Komt de rozenbottel, aloë vera of groene thee helemaal achteraan? Dan heb je te maken met angel dusting, en wordt er opgeschept over iets wat er nauwelijks in zit.”

Marieke Eyskoot: ‘Het bestanddeel dat het meest in cosmetica verwerkt is, moet vooraan op de ingrediëntenlijst. Komt de rozenbottel, aloë vera of groene thee achteraan? Dan wordt er opgeschept over iets wat er nauwelijks in zit.’ Beeld Joris Casaer

Welke schadelijke bestanddelen mijd je beter bij het aankopen van cosmetica en verzorgingsproducten?

“Petrolaat is afkomstig van ruwe (aard)olie, en wordt vaak verwerkt in verzorgingsproducten, omdat het erg goedkoop is. Alleen is het geen hernieuwbare grondstof en heeft ze dus een behoorlijke ecologische impact. Ik zou dat bestanddeel in de mate van het mogelijke uit de weg gaan. Plantaardige oliën zoals noten-, olijf-, sesam- of zonne-bloemolie zijn natuurlijke alternatieven. Soms zijn die natuurlijke producten wat duurder, maar omdat ze vaak beter werken, heb je er ook minder van nodig.”

We zouden in het algemeen ook gewoon mínder van die producten moeten gebruiken, schrijft u.

“Ja. We krijgen ingeprent dat we een crème nodig hebben voor onder onze ogen, voor onze hals en voor ons decolleté, terwijl dat vaak helemaal nergens voor nodig is. Eenzelfde crème kan echt wel voor meerdere delen van je lichaam gebruikt worden. Een concrete tip om minder verzorgingsproducten te gebruiken: douche wat minder vaak. Wanneer je je wast, worden ook heel wat natuurlijke stoffen uit je lichaam onttrokken die daarna weer kunstmatig moeten worden toegevoegd. Zo boek je winst op twee terreinen: je hoeft minder verzorgingsproducten te gebruiken, maar spaart ook water uit.”

Hoe kunnen we duurzamer met voeding omgaan?

“Minder vlees en zuivel consumeren is volgens de VN een van de belangrijkste bijdragen die we op dat gebied als individu kunnen leveren. Voor sommige mensen klinkt dat meteen als een enorme aanpassing, terwijl ik denk dat we er net baat bij hebben om het als iets positiefs te zien. Want als je geen of minder vlees eet, ga je dus ook een heleboel nieuwe smaken en gerechten ontdekken. Dat kan een interessante en leuke zoektocht zijn.”

Wat zegt u tegen mensen die nog niet klaar zijn om vlees en zuivel volledig op te geven?

“Dat hoeft ook helemaal niet. Je kan al beginnen met wat minder vaak vlees te eten, en te kiezen voor diersoorten waarvan de impact op het milieu kleiner is, zoals kip in plaats van rund- en lamsvlees. Het kan ook helpen om zo lokaal mogelijk te kopen, en om na te gaan of je vlees uit eigen land, of toch zeker uit Europa afkomstig is.

“Ik begrijp volkomen dat het niet altijd haalbaar is om gewoontes in één keer om te gooien. Maar een kleine verandering die je wél kan volhouden, heeft ook absoluut impact. Als je bijvoorbeeld elke ochtend een kom yoghurt of kwark met muesli eet, zou je die kunnen vervangen door een plantaardig alternatief. Dat is op zich een kleine verandering, die daardoor ook gemakkelijker vol te houden is.”

Ongeveer één derde van de totale voedselproductie wordt weggegooid nog voor ze op ons bord belandt. Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan?

“Laat ons om te beginnen ophouden met in de winkel telkens voor de producten te kiezen met de verst mogelijke vervaldatum. Van zodra je dat product openmaakt, blijft het toch nog maar enkele dagen goed. Je hebt dus niets aan zo’n lange houdbaarheidsdatum, terwijl de kans groot is dat het product met de kortere houdbaarheidsdatum wordt weggegooid. Als je weet dat je iets nog dezelfde dag opeet, kies dan voor iets met een kortere houdbaarheidsdatum — dat is trouwens een goede manier om wat te besparen als die voeding is afgeprijsd.

“We gooien ook veel delen van onze groenten weg die perfect bruikbaar zijn: de stam van een broccoli kan je opeten, net als het groene uiteinde van prei. Van het lof van wortelen kan je dan weer pesto maken, en ook de steeltjes van aardbeien kan je opeten. Zorg er ook voor dat je niet te veel kookt, zodat je geen voedsel moet weggooien. Of kook voor enkele dagen tegelijk: zo bespaar je wat energie.”

De klassieke adviezen zoals de verwarming wat lager zetten en goed isoleren kennen we al, maar hebt u nog tips om de manier waarop we wonen te verduurzamen?

“Je zou kunnen proberen om de verwarming toch nog een béétje lager te zetten, op achttien graden bijvoorbeeld. Er is niets waar een goede trui of dikke sokken niet bij kunnen helpen, en je bespaart er behoorlijk wat energie mee. Aan wat koudere temperaturen wen je trouwens vrij snel, en zelf voel ik me zelfs wat fitter en frisser bij lagere temperaturen. Ook met kleine ingrepen kan je je huis verduurzamen: door bijvoorbeeld reflectiefolie achter je radiatoren te bevestigen, zorg je ervoor dat de warmte je woning in gekaatst wordt, en niet door je muren verloren gaat. Nog een tip: zet je verwarming al een uur voor je gaat slapen op vijftien graden. Dat laatste uur hoeft die echt niet meer te branden, en kan je gewoon door met de restwarmte.”

Ook door kleiner te gaan wonen, kunnen we onze ecologische impact terugdringen, maar een groot huis blijft voor velen toch een statusobject. Wat zijn de beste argumenten om in de toekomst toch kleiner te kopen?

“De voordelen van kleiner wonen, zijn er zowel op ecologisch als op financieel vlak. Je hoeft een minder zware lening af te betalen, maar het is ook goedkoper om een kleiner huis te verwarmen, te verlichten en in te richten. Het scheelt je bovendien heel wat tijd, want je bent toch gemakkelijk enkele uren per week bezig met een groot huis op te ruimen en te poetsen. Bedenk wat je allemaal met die tijd en dat geld zou kunnen doen: dat is toch mooi?”

U raadt ook aan om meer spullen te delen, in plaats van ze allemaal zelf aan te kopen. Waarover heeft u het dan zoal?

“Werkgereedschap dat je slechts zelden gebruikt, zoals boren, schuurmachines, hogedrukreinigers of grasmaaiers, zou je gemakkelijk met enkele buren kunnen delen. Net als kampeerspullen en partytenten, trouwens. Dat is beter voor het milieu, én voor je portemonnee.”

Als je mensen vraagt naar de reisbestemming van hun dromen, krijg je vaak een opsomming van exotische landen te horen. Wat zijn de voordelen van dichter bij huis op reis te gaan?

“De pandemie heeft ons laten zien dat er ook dicht bij huis heel veel moois te vinden is, en dat er grote voordelen verbonden zijn aan kortere reistijden. Je bespaart er een hele hoop stress mee. En zeker als je kinderen hebt, kan met het vliegtuig op reis gaan of lang in de auto zitten toch ook stresserend zijn.

“Probeer dus vooral wat alternatieven voor het vliegtuig uit, en ga op ontdekking naar wat voor jou werkt. Ik ben dit jaar met de trein naar Denemarken vertrokken. Dat duurde ongeveer tien uur, maar ondertussen heb ik ook een mooi stuk van Nederland en Duitsland gezien, dat ik compleet gemist had als ik er gewoon over was gevlogen. Je hebt dus veel meer het gevoel dat je echt de wereld in bent getrokken wanneer je op een tragere manier reist. En doordat ik redelijk op tijd boekte, was het ook nog eens goed betaalbaar. Een mooie win-win, denk ik.”

Concrete tips om duurzaam te leven 1. “Koop geen modetrends. Die zijn alleen maar in het leven geroepen om ons meer te doen consumeren. Kies liever voor kwalitatieve en tijdloze kleding.” 2. “Kies zoveel mogelijk voor seizoensgroenten: die zijn niet alleen duurzamer, maar vaak ook goedkoper én lekkerder.” 3. “Deel spullen die je niet vaak gebruikt, zoals werkgereedschap of kampeerspullen, met vrienden of buren.”

Dit is een goede gids voor een duurzame lifestyle door Marieke Eyskoot is uitgegeven bij Boekerij, 336 p’s, 22 euro