Duurzaam, on demand of one size fits all: deze 5 jonge Belgische ontwerpers zwemmen tegen de stroom in

Of ze hun stukken nu duurzaam produceren, in kleine oplagen werken of aan upcycling doen: deze vijf jonge Belgische ontwerpers maken elk op hun eigen manier het verschil. ‘Mode komt niet zomaar uit een machine.’

Janne Landuyt (25) ontwerpt een duurzame breigoedcollectie, wars van de seizoenen

Al tijdens haar master textielontwerp wist Janne Landuyt dat ze breigoed wilde maken. In juni 2020 lanceerde ze haar eigen lijn. “Het is makkelijk om met een breimachine mijn gedachten in een kledingstuk om te zetten. Ik hoef er niet in te knippen, want het komt er mooi op vorm uit. En het is slow fashion, want het duurt een hele dag voor een stuk af is. We moeten echt vertragen, vind ik.”

Dit jaar volgde Janne het ritme van twee seizoenen per jaar nog, maar vanaf 2023 stopt ze daarmee. “In België is het zo goed als acht maanden koud, het is absurd om dan een zomercollectie uit te brengen.” Van elk stuk dat ze ontwerpt, wil ze dat het tijdloos aanvoelt. “Per collectie kijk ik naar de kleurentrends en vervolgens kies ik de tinten die het best bij mijn merk passen en die je over tien jaar nog steeds kan dragen.”

Ook duurzaamheid is voor Janne van het grootste belang. “Door de manier waarop ik met vezels speel, gaat een trui langer mee. Bovendien werk ik uitsluitend met merinowol, een van de duurzaamste stoffen die er zijn.” Elk stuk wordt in haar atelier gemaakt, op tweedehandsbreimachines. “Ik ben er nog niet helemaal, maar stap per stap wil ik evolueren naar een honderd procent duurzaam merk.”

Tessa Borrenberghs (27) maakt sexy minicollecties met een knipoog naar de nineties

Een geluk bij een ongeluk, noemt Tessa Borrenberghs het. In januari 2020 studeerde ze af als industrieel ontwerper, maar toen brak de pandemie uit en werd werk zoeken haast onmogelijk. Omdat ze goed met een naaimachine overweg kan en vond dat ze een verschil kon maken, bracht ze in september 2020 haar eerste collectie uit, vervaardigd uit stofoverschotten van andere labels. “Negen stuks waren het. Ze vielen in de smaak omdat tijdens corona iedereen lokale productie en duurzaamheid belangrijk begon te vinden.”

Ze volgde opleidingen in duurzaamheid in Londen en Cambridge, al vindt ze dat geen uniek verkoopargument. “Duurzaamheid is een minimumwaarde. Ik vraag bijvoorbeeld aan mijn klanten wat ze écht kunnen gebruiken, zodat ik geen overmatige stock produceer.”

Voor haar nieuwste collectie gebruikt Tessa naast stofoverschotten ook natuurlijke stoffen. “Ik werk met stofproducenten die met groene energie werken en hun medewerkers fair betalen. En uiteraard moet het ontwerp lang meegaan.”

Wanneer ze zich geïnspireerd voelt om een collectie uit te brengen, doet ze dat, los van de seizoenen. “Ik hou van tussenseizoenen. Zulke kledingstukken kan je het hele jaar door dragen, als je ze aanvult met iets uit een zomer- of wintercollectie.” Van haar eigen overschotten creëert ze unieke stukken, zodat echt niets verloren gaat.

Ester Manas maakt furore met inclusieve mode volgens het ‘one size fits all’-principe

Achter het Frans-Belgische merk Ester Manas gaan twéé namen schuil: Ester Manas en Balthazar Delepierre leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding aan de Brussels kunst­hogeschool La Cambre. Al van bij haar afstudeercollectie zorgt Manas ervoor dat zowat iedereen kan dragen wat ze ontwerpt. “Met mijn maatje 44 vond ik toen al geen goede ­kleren”, vertelde ze daarover aan modewebsite Fashion United. “Wanneer je op zoek bent naar luxekleding, houden de maten op bij 40.”

De eerste collectie van Ester en Balthazar verscheen in de winter van 2019. Daarna ging het snel: een jaar later haalden ze de longlist van de LVMH Prize, een van de belangrijkste modeprijzen, en sinds oktober 2021 tonen ze hun collecties tijdens de Parijse modeweek.

Mode maken voor elk lichaamstype, dat is het streefdoel. “Met één enkel stuk kleden we vrouwen met maat 34 tot en met 50. Het lichaam van de vrouw verandert tijdens haar leven, het ontwikkelt zich. We maken duurzame kleren, zonder aparte modellen voor verschillende maten, dus zonder overproductie en zonder voorraden”, zegt Ester. Hun oversized modellen, telkens gemodelleerd op maat 36 én maat 44-46, hebben koordjes onder de borst en om de taille en heupen waarmee je het stuk aan elk lichaam kan aanpassen. Geen wonder dat de wereld intussen storm loopt voor hun ontwerpen.

Margot Bissar (28) brengt met Atelier Margo vrouwelijke mode met een vleugje retro

Omdat ze niet goed wist wat ze na de kunsthumaniora wilde doen, liep Margot Bissar stage bij een ontwerpster van maatwerk. Dit wil ik ook, wist ze opeens. “Ik ben een autodidact en moest dus heel veel oefenen om mode te maken die perfect geknipt is en niet na één wasbeurt zijn vorm verliest.” Margot begon voor vriendinnen te ontwerpen en startte begin 2021 Atelier Margo op. Elk kledingstuk bedenkt en vervaardigt ze zelf. Ze recupereert stoffen van andere merken en werkt in kleine oplage. Omdat ze dat fijn vindt, maar ook omdat ze ertoe gedwongen wordt. “Soms heb ik slechts stof voor drie mantels, dan doe ik het daarmee.” Net die kleinschaligheid maakt het mogelijk om on demand te werken. “De klant kan aangeven dat ze erg groot of net wat kleiner is, zodat ik het kledingstuk volledig aan haar lichaam kan aanpassen.”

Om de drie, vier maanden brengt Margot nieuwe stukken uit. “Ik volg de typische seizoenen niet, mijn wintercollectie komt bijvoorbeeld pas midden november uit. Ik wil letterlijk de temperatuur volgen. Waarom zou ik wollen stukken verkopen als het buiten nog warm is?” Haar stijl? Oversized en toch vrouwelijk. “Met een vleugje retro, al zijn dat vaak details die klanten waarschijnlijk niet eens opmerken.” (lacht)

Anne Nagels (39) maakt met Re°invented nieuwe mode van stofoverschotten en tweedehandskleding

Soms kan er uit verdriet iets moois voortkomen. Vier jaar geleden voltooide Anne Nagels haar opleiding als modeontwerpster aan Syntra Limburg, en net in die periode verloor ze haar vader. “Ik ben aan de slag gegaan met zijn garderobe en heb daarmee een aantal stukken voor mezelf gemaakt. Zo ontstond het idee voor een collectie met tweedehandskleding en kleding- en stofoverschotten.”

‘Slow and conscious’ staat er op Annes website. Geen loze woorden, zo blijkt. “Ik wil niet in seizoenen werken, maar laat me inspireren door een kledingstuk of een mooie stof.” Het ontwerpen gebeurt organisch, wanneer ze iets tegenkomt. Elk stuk is beschikbaar in verschillende maten, maar niet altijd in dezelfde stof, om de simpele reden dat er soms niet genoeg voorhanden is. Soms vindt ze zo weinig materiaal dat een stuk uniek wordt.

Anne werkt op bestelling en dat vergt geduld van haar klanten. “Een kledingstuk maken duurt minimaal vijf weken. Dat vind ik mooi: zo worden mensen zich bewust van het feit dat mode tijd kost en niet zomaar uit een machine komt.” Ze heeft een uitgesproken stijl en dat is een bewuste keuze. “Ik maak stukken voor mensen die durven.”

