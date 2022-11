Duurzaam en hartverwarmend: geroosterde pompoen met chiliboter en pastinaakpuree

Laat deze week de avocado’s uit Mexico en boontjes uit Kenia voor wat ze zijn, en kies voor seizoensgebonden ingrediënten van hier, klaargemaakt met schil en al.

Duurzaam koken is niet moeilijk. Je hebt er geen speciale apparatuur of dikke portemonnee voor nodig. Door eenvoudigweg lokale, seizoensgebonden groenten centraal te zetten, creëer je de grootste impact. Koken met die groenten is namelijk niet enkel goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu. De nieuwe oogst kolen en knollen is nu volop verkrijgbaar, en veel ervan, zoals pastinaken en pompoenen, kan je met schil en al verorberen. Dat bespaart weer een hoop werk, (eetbaar) afval en geeft u extra vitaminen.

We zijn het verleerd om uit te kijken naar een nieuw seizoen en de verse producten die dan op hun allerbest zijn. Tomaten en asperges liggen tegenwoordig het hele jaar door in de supermarkt, waardoor de magie van bijvoorbeeld die allereerste witloofstronkjes een beetje verloren gaat. Bezoek eens de lokale biologische boerenmarkt, dan ben je zeker van een overvloed aan groenten en fruit van het moment. Telkens wanneer ik er een kraam vol grote bussels palmkool, kleurrijke bietjes en wilde paddenstoelen tref, borrelt de inspiratie op en krijg ik goesting om te koken. Meestal zijn de ingrediënten de dag ervoor van het veld gehaald en dus kraakvers.

Nieuwe creaties

Plan een beetje en denk na alvorens je ingrediënten koopt, zo kan je voedselverspilling tot een minimum beperken. Recepten zijn gemaakt om mee te spelen, zet ze naar je hand. Geen pastinaak, maar wel een knolselder in de koelkast? Even goed! En waarom bieslook kopen wanneer er een bussel platte peterselie dreigt te verleppen? Play around, wie weet kom je wel uit op een totaal nieuwe creatie.

Geroosterde pompoen met chiliboter en pastinaakpuree

Dit heb je nodig voor 2 personen

1 kleine pompoen (hokkaido of butternut) / olie / 250 g pastinaak / 250 g aardappelen (met dunne schil) / 1 el zure room / nootmuskaat / peper en zout / 40 g boter / chiliflakes / handvol hazel­noten / 5 g bieslook, versnipperd / 1 pakje Berloumi (of halloumi)

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 220°C. Was de pompoen, snijd hem doormidden, haal er de zaden uit en snijd elke helft in 3 partjes. Besprenkel met een neutrale olie die goed tegen hitte kan (arachide- of rijstolie) en kruid met peper en zout. Bak in ongeveer 25 à 30 min. gaar en goudbruin. Draai in de helft van de kooktijd de partjes om.

2. Was de aardappelen en pastinaak grondig en snijd in stukken. Snijd de pastinaak iets kleiner aangezien deze groente een langere gaartijd dan aardappelen heeft. Kook (of stoom) samen in gezouten water in ongeveer 20 à 25 min. gaar. Giet het kookvocht af en voeg de zure room, een snuf nootmuskaat, peper en zout toe en mix kort met een staafmixer glad. Mix niet te lang, anders wordt de puree te plakkerig.

3. Smelt de boter in een kleine sauspan over een laag vuur. Voeg een flinke snuf chiliflakes en de gehakte hazelnoten toe. Laat over een zacht vuur pruttelen, tot de boter goudbruin is. Let op, Zorg dat de boter niet verbrandt! Haal de chiliboter van het vuur en voeg de bieslook toe.

4. Snijd de kaas in plakken, dep droog en bak in wat olie aan beide kanten krokant.

5. Verdeel de puree, pompoen en gebakken kaas over de borden en werk af met de chili­boter.