Duizenden wachtwoorden zonder er ooit eentje te vergeten: dit zijn zes goede wachtwoordmanagers

Veel mensen stappen door de hoeveelheid wachtwoorden vaker in de oeroude valkuil: overal hetzelfde wachtwoord gebruiken. Het advies om verschillende wachtwoorden te hanteren geldt vandaag de dag meer dan ooit. Om het overzicht te behouden gebruik je dan ook een zogeheten wachtwoordmanager. Je hebt dan maar één wachtwoord nodig en de app in kwestie houdt vervolgens alle andere codes voor je bij in een soort digitale kluis.

Keeper

Keeper oogt hoogwaardig en maakt dit ook waar. Oorspronkelijk bedoeld voor bedrijven, maar inmiddels kun je ook een gezinsabonnement binnen de app afsluiten. Er is geen echte gratis versie, wel kun je het product 30 dagen uitproberen alvorens je overgaat tot betalen.

Keeper biedt plug-ins voor (bijna) elke browser, ondersteunt mobiele apps voor iOS en Android, én is beschikbaar als desktop-app voor Windows, macOS en Linux. Er is ook ondersteuning voor gezichts- en vingerafdrukscanners op mobiele apparaten, en de app synchroniseert je gegevens op een onbeperkt aantal apparaten. Keeper waarschuwt je bovendien als een van je wachtwoorden opduikt in een datalek. Daarnaast geeft het tips over de wachtwoorden die je kiest en biedt het uitgebreide mogelijkheden voor tweestapsverificatie.

Dashlane

Dit is een van de populairste wachtwoordmanagers ter wereld. Niet zo vreemd, want de gratis versie van Dashlane biedt al best veel. Je krijgt voor niks een wachtwoordmanager die je vijftig logins laat opslaan in een veilige kluis met multi-factorauthenticatie. De betaalde versie laat je een oneindig aantal wachtwoorden opslaan en biedt uiteraard meer.

Dashlane laat je al je wachtwoorden synchroniseren over diverse apparaten, zowel desktop als mobiel, controleert datalekken en heeft een veilige bestandsopslag (bijvoorbeeld voor ID-documenten en andere belangrijke papieren). Ook fijn: de software biedt je een VPN zodat je veiliger op het internet kunt surfen.

Bitwarden

Dit is een toegankelijke passwordmanager die als gratis en betaalde versie behoorlijk wat in huis heeft. Het is vooral bedoeld voor de huis-, tuin- en keukengebruiker die niet al te veel poespas nodig heeft. De gratis versie laat je onbeperkt wachtwoorden opslaan en synchroniseren. De betaalde versie heeft uitgebreide functies zoals het controleren van de sterkte van je wachtwoord, ondersteuning voor multi-factorauthenticatie en diverse noodopties, mocht je je wachtwoord voor deze manager onverhoopt kwijtraken.

LastPass

Deze wachtwoordmanager is populair en veelzijdig. Alle gegevens worden goed versleuteld opgeslagen om de data veilig te houden. Naast wachtwoorden kun je ook polissen, creditcardgegevens, adressen en dergelijke opslaan, zodat deze automatisch worden ingevoerd wanneer je bijvoorbeeld online winkelt.

De betaalde versie biedt extra’s zoals inloggen op apps via je smartphone, zeer uitgebreide multi-factorauthenticatie, cross-platformsynchronisatie, veilig delen, wachtwoordsterkte-scans én darkweb-monitoring.

1Password

1Password is een passwordmanager die werkt voor enkele personen, complete organisaties én gezinnen. De software biedt apps voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS en ondersteunt multi-factorauthenticatie. 1Password zou je moeten beschermen tegen inbraken en andere bedreigingen, zoals keyloggers en phishing-pogingen, en werkt alleen in geverifieerde browsers.

Het bedrijf achter de app biedt ook gratis accounts aan voor onder anderen journalisten, om te helpen hun gegevens veiliger te houden.

Nordpass

Nordpass richt zich van oudsher wat meer op de zakelijke gebruiker en biedt een strakke, gebruiksvriendelijke manier om veilig toegang te krijgen tot je wachtwoorden, zij het online of via desktop- en mobiele apps. Het kent browserplug-ins voor Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave en Safari, evenals desktop-apps voor Windows, macOS en Linux, en draait ook op iOS- en Android-apparaten. Daarnaast heeft NordPass een onlinekluis die toegang geeft tot alle gegevens op elk desktopapparaat via een browser.

Naast het opslaan van versleutelde wachtwoorden genereert NordPass sterke(re) optionele wachtwoorden om creditcard- en bankgegevens veilig op te slaan om zo sneller te kunnen shoppen. De betaalde versie laat je data synchroniseren op maximaal zes apparaten per licentie. De gratis versie draait op een enkel apparaat, maar je kunt de premiumfuncties wel 30 dagen lang uitproberen. Handig: stel, je hebt meerdere accounts, dan kun je met een klik wisselen tussen bijvoorbeeld je zakelijke en privé-wachtwoorden.