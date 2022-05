Droogte en oorlog: u zult het met minder keuze in mosterd moeten doen

Na duurdere stokbroden en de belabberde wijnoogst zit Frankrijk nu ook zonder een van haar favoriete smaakmakers: de Dijon-mosterd. Door droogte en de oorlog in Oekraïne is het belangrijkste ingrediënt, zwart mosterdzaad, nauwelijks nog te krijgen.

VK en PG

Liefhebbers zullen even moeten slikken als ze bij het mosterdschap aankomen in de Franse supermarkt. Terwijl ze eerst door tientallen potten Dijon-mosterd in alle soorten, kleuren en maten werden aangestaard, staart nu vooral de leegte ze aan. Door de schaarste aan mosterdzaad kampen fabrikanten met leveringsproblemen.

De schaarste is volgens producenten vooral te wijten aan grote droogte in Canada, waardoor de oogst het afgelopen jaar tegenviel. Het hielp niet dat ook de oogst in de Franse Bourgogne – waar de beroemde mosterd oorspronkelijk vandaan komt – mislukte na een natte winter en een koud voorjaar. In totaal was de opbrengst volgens de Franse producenten de helft lager dan verwacht. Reine de Dijon, een van de grootste mosterdproducenten van Frankrijk, noemde tegenover de Britse krant The Guardian klimaatverandering als de grote boosdoener.

Daarnaast speelt ook de oorlog in Oost-Europa een belangrijke rol. Oekraïne en Rusland behoren beide tot de grootste exporteurs van mosterdzaad ter wereld. Nu die export door de Russische invasie wordt beperkt en de schaarste toeneemt, zijn de prijzen door het dak gegaan. De Franse mosterdfabrikanten betalen naar eigen zeggen zes keer meer voor het mosterdzaad dan een jaar geleden.

In september en oktober zal in Canada opnieuw een flinke voorraad mosterdzaad geoogst worden, maar door de oorlog in Oekraïne zullen veel meer producenten daar aankloppen voor hun zaad.

Impact in ons land

Bij de Gentse mosterdproducent Tierenteyn-Verlent zien ze ook dat de internationale markt voor mosterzaadjes verstoord is. Al merken ze daar voorlopig zelf nog niks van. “Daar een simpele reden voor: wij hebben nog een voorraad tot het einde van het jaar”, zegt Janne Brugge. “Mosterdzaadjes kan je lang bewaren.”

Maar aangezien Tierentyn-Verlent zijn mosterdzaadjes normaal uit Oekraïne haalt, weet de Gentse producent nu al dat ze tegen het einde van het jaar zullen moeten nadenken over mogelijke alternatieven.

Hoe zit dat in de supermarkten? Hoewel de internationale markt al enkele maanden worstelt met dat tekort aan mosterdzaad, staan er vooralsnog gewoon potten op het schap. Toch kan de klant wel al iets merken van de dreigende schaarste in de winkel. “Bepaalde leveranciers maken intussen keuzes en leveren niet alles meer”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder bij Delhaize. “Het heeft vooral impact op de sterkere mosterd, waar meer mosterdzaadjes voor nodig zijn. Daar kan de klant merken dat het aanbod iets beperkter is geworden.”