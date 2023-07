Drijfvest of haaienvin: welke soort zwembandjes zijn het veiligst?

Plotseling verdween het 2-jarige nichtje van kinderveiligheidsexpert Mieke Cotterink onder het wateroppervlak. Zonder te spartelen, zonder geluid te maken. Zelfs zij, als deskundige, schrok ervan hoe kinderen ongemerkt kopje-onder kunnen gaan. “Ik stond vlak naast haar de zwembandjes op te blazen en had haar gelukkig zo weer opgevist. Maar je ziet hoe gevaarlijk zelfs een klein moment van onoplettendheid kan zijn.”

Zwembandjes zorgen ervoor dat een kind blijft drijven, hoewel ze nooit een garantie tegen verdrinking zijn, waarschuwt Cotterink. “Het zijn hulpmiddelen, geen reddingsmiddelen. Ook als je kind zwembandjes draagt, moet je altijd in de buurt blijven en opletten.” Zwembandjes kunnen bijvoorbeeld lek gaan of losraken. In zee kan een kind ermee afdrijven.

Tientallen soorten

Er zijn tientallen soorten zwemhulpmiddelen. De klassieke zwemvleugel bijvoorbeeld en variaties daarop: een ronde vorm in plaats van een driehoek of gevuld met schuimrubber in plaats van met lucht. Er zijn drijfvesten gevuld met schuimrubberen elementen. Of zwemgordels, de met schuimrubber gevulde bandjes rond het middel, ook wel puddle jumpers genoemd. De nieuwste toevoeging zijn een soort vinnen die je op je rug bindt en die behalve voor veiligheid voor een betere zwemhouding zouden zorgen.

“Dat is leuk, maar het belangrijkst blijft de veiligheid”, zegt Cotterink. “Het heeft eigenlijk pas zin om de schoolslag aan te leren als een kind 5 jaar is. Voor die tijd gaat het erom dat ze watervrij worden en zich kunnen redden.” Dat beaamt bewegingswetenschapper en zwemlesexpert Titeke Postma: “Leren zwemmen begint ermee dat het kind niet angstig is in het water en zichzelf in veiligheid leert brengen. Een perfecte schoolslag komt later wel, het is belangrijker dat een kind eerst leert op de rug te draaien zodat het minder water binnenkrijgt. Een zwemvin op je rug is daarvoor minder geschikt.”

Hoe weet je of een zwemhulpmiddel veilig is? Cotterink: “Daarbij zijn twee dingen belangrijk: het drijfvermogen moet hoog op het lichaam zitten om het hoofd boven water te houden. En het hulpmiddel moet een goede bevestiging hebben die niet makkelijk kan loskomen.” Ze ziet goede innovaties: een puddle jumper heeft als voordeel dat een kind die moeilijker zelf kan afdoen. En schuimrubber kan niet lek gaan. Zwembanden met zitjes raadt zwemlesexpert Postma af. “Die kunnen kantelen en bovendien kunnen jonge kinderen onderkoeld raken als je ze er te lang in rond laat dobberen. Als een kind nog niet kan lopen, zijn zwemhulpmiddelen sowieso geen goed idee, je kunt je kind beter altijd vasthouden in dieper water.”

Onder toezicht

Drijfvesten worden veel gebruikt bij zwemlessen ter vervanging van de oude kurkjes rond het middel. “Het drijfvermogen is over het bovenlijf verdeeld, waardoor kinderen leren een balans te zoeken in het water. Maar gebruik ze wel onder toezicht van een zweminstructeur”, zegt Postma. Ze zijn volgens haar juist minder geschikt voor recreatief zwemmen, omdat het drijfvermogen niet hoog genoeg ligt en het bij vallen in ondiep water lastiger kan zijn om op te staan. Ook de ronde zwembandjes genieten niet de voorkeur van de specialist. “Ze kunnen de armen afknellen en geven een minder goede balans dan driehoeksvormen.”

“Het is belangrijk dat je bandjes aanschaft die goed passen bij het kind. Ze mogen bijvoorbeeld niet te gemakkelijk afglijden of te veel knellen en het drijfvermogen moet bij het gewicht van het kind passen”, zegt Cotterink. “Let bij de aanschaf van een product op de kwaliteit. Goede opblaasbare zwemvleugels hebben bijvoorbeeld twee luchtkamers en een veiligheidsventiel. Bespaar niet op dit soort producten, ga naar een fysieke winkel en vraag om advies. Het gaat tenslotte om de veiligheid van je kind.”

Postma heeft nog een tip voor ouders die het toch nog niet helemaal vertrouwen: “Neem je zwemhulpmiddel mee naar baby- of peuterzwemmen om advies te vragen aan de zweminstructeur voordat je alleen met je kind gaat zwemmen.”