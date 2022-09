Drie verbouwers over de comeback van de zitkuil: ‘Hij geeft je huis karakter en richting’

Na jaren van schermen en gescheidenheid maakt de zitkuil of ‘conversation pit’ weer een intrede in onze interieurs, zij het soms enkel in onze dromen. Want als er iets is wat deze tijden nodig hebben, dan is het wel een goed gesprek.

De woordspeling is te voor de hand liggend, maar het lijkt alsof de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat heel wat mensen aan de grond zitten. Letterlijk dan. Waar het fenomeen eerst voorzichtig een herintrede maakte in gespecialiseerde publicaties, begonnen ‘interior porn’-accounts op Twitter en Instagram dit jaar ook aspirationele beelden van de architecturale ingreep te posten, tot groot genoegen van hun volgers. Voor mocht het u nog niet opgevallen zijn: de zitkuil is terug, en hij blijkt de perfecte designklassieker voor deze tijdgeest.

De zitkuil is, zoals de naam doet vermoeden, een verlaagde zitruimte waarvan de wanden meestal rondomrond bekleed zijn met kussens waardoor er geïntegreerde zitplaatsen ontstaan. In het Engels wordt de zitkuil daarom ook wel de conversation pit genoemd: wanneer je erin plaatsneemt, maak je haast automatisch oogcontact, waardoor je ook makkelijker een diep gesprek kan voeren.

Het was de Amerikaanse architect Bruce Goff die in de jaren twintig voor het eerst zo’n lager gelegen zitruimte in een woning in Tulsa, Oklahoma, installeerde. Al is het bekendste voorbeeld wellicht geïntegreerd in het Miller House (1957) in Columbus, Indiana, van de hand van architect Eero Saarinen en interieur­ontwerper Alexander Girard. Die zitkuil heeft vijf treden naar beneden en kleurrijke tapijten en kussens die naar verluidt, afhankelijk van de gelegenheid en het seizoen, verwisseld werden. Het ontwerp ging, zoals dat vandaag zou heten, viraal en verschillende midcentury-architecten pasten de ingreep toe in woonhuizen of in commerciële ruimtes. Zo is er de bekende rode zitkuil in het voor de rest strakke, witte TWA Flight Center op John F. Kennedy International Airport, ook van de hand van Saarinen.

Een zitkuil bevorderde niet alleen de sfeer op intieme feestjes, het was volgens ontwerper Ward Bennett, die de conversation pit mee hielp verspreiden, ook een ingenieuze manier om meubelstukken te elimineren en een meer vloeiende ruimte te creëren, zo liet hij optekenen in een interview met The New York Times in 1975. De conversation pit begon echter toen al aan populariteit te verliezen, te meer omdat dronken mensen een afstapje misten en vrouwen niet rond de pit durfden wandelen omdat mannen onder hun rok zouden gluren. Bovendien was er een nieuwe must-have voor de woonkamer: de televisie.

Samen zonder scherm

Net omdat men vandaag niet meer met het hele gezelschap naar een tv wil zitten staren, maakt de zitkuil weer een intrede. Niet altijd even letterlijk — een zitkuil installeren is een behoorlijke ingreep die niet zomaar iedere woning kan dragen, maar het is opvallend hoe we onze leefruimte veel minder inrichten rond het televisiescherm. Sinds de lockdown sluimert er nu eenmaal een stil verlangen naar een oprechter samenzijn, omdat we nu inzien hoezeer we de mensen in onze omgeving waarderen.

Ook in The New York Times omschrijft Amerikaans interieur­ontwerper Rock Herzog, die de populaire Twitteraccount @cocainedecor runt, de conversation pit als de perfecte metafoor voor onze tijd. “We zijn niet alleen fysiek van elkaar gescheiden (geweest), we zijn momenteel ook cultureel, sociaal en politiek van elkaar gescheiden, en het einde daarvan is niet in zicht. De conversation pit beantwoordt aan de wens: hoe zou het zijn als we weer samen waren en plezier hadden?”

Deze drie bewoners namen recent hun zitkuil onder handen, of bouwden from scratch een nieuwe.

Katrien Van Goethem (33) deelde haar loft op aan de hand van niveauverschillen: ‘Het ontwerp heeft het hele concept van mijn loft bepaald’

“Mijn loft huist in het oude pakhuis van koffiebranderij Roode Pelikaan in Antwerpen. Eigenlijk kocht ik een lege ruimte waar vier kolommen in staan, die ik dan zelf kon opbouwen tot een loft. Daar zijn heel veel plannen aan voorafgegaan. Ik ben architect, dus dat heb ik zelf aangepakt. Voor mij was rust het belangrijkste aspect; ik wou van de bruisende Antwerpse binnenstad thuiskomen op een plek waar weinig prikkels zijn. Mijn zitkuil draagt daar wel aan bij. Omdat hij verzonken is, kan je ook niet rechtstreeks door de ramen naar buiten kijken en heb je echt het gevoel dat je in een cocon weg van de wereld zit. Ik kan niet goed stilzitten, maar toen ik op bezoek was bij mijn nicht in New York ontdekte ik dat, als je een goede ‘plofzetel’ hebt, je er niet meer uit wil. Dat wou ik dus zelf ook, zo’n plof­zetel, zodat ik af en toe eens een avond zou blijven zitten. (lacht) Ik vond echter niets dat aan mijn eisen voldeed en ben dan maar zelf aan het ontwerpen geslagen. Ik had tenslotte ook al mijn eigen bed, keukeneiland en alle kasten zelf getekend.

Beeld Luc Roymans

“Een zitkuil is niet voor iedere woning weggelegd, zeker niet voor appartementen, omdat het best wel een ingrijpende constructie is en je ook hoogte verliest. Met mijn plafonds van meer dan vier meter kon ik wel een halve meter missen, ik moest mijn vloer sowieso ophogen, omdat ik de volledige layout van het pand wilde veranderen en dus leidingen van de ene kant naar de andere moest doortrekken. Maar ik ben heel blij met het resultaat. Niet alleen omdat ik nu eindelijk mijn zetel heb waarin ik echt kan wegzakken, maar ook omdat het ontwerp het hele concept van mijn loft heeft bepaald. Eens ik besloten had voor een zitkuil te gaan, heb ik de rest van de ruimtes ook afgebakend aan de hand van niveauverschillen — zo ligt mijn slaapkamer ook wat hoger. Het uitsnijden en het box-in-boxprincipe van volumes doet me denken aan het North East South West-project van kunstenaar Michael Heizer, een werk dat ik altijd heel knap heb gevonden, en waar ik nu dus een beetje in thuiskom.”

Tom Schaek en Kaat Maes. Beeld Luc Roymans

Tom Schaek (41) en Kaat Maes (42) gaven de zitkuil in hun sixtieswoning eerherstel: ‘Het is een intieme setting, maar evengoed worden hier wilde dansfeestjes gegeven en kampen gebouwd’

Tom: “Eigenlijk waren we niet van plan om te verhuizen, maar toen mijn vrouw deze oude dokterswoning op Immoweb tegenkwam, wisten we dat dit een project voor ons was. Het huis is van 1964, maar werd in de jaren zeventig verbouwd door de modernistische architect Lou Jansen, een klinkende naam uit de Turnhoutse school, die een zitkuil toevoegde aan zijn ontwerp. De eigenaars van wie we de woning kochten, deden daar echter niet veel mee. Het geheel was gestript, in een zilverkleur geschilderd en van glazen wanden voorzien, als speelplek voor de kinderen. Je hebt dat wel vaker met oude architecturale parels: je moet door de huidige inrichting heen kunnen kijken. Toen wij hier vier jaar geleden binnenstapten, voelden we ons meteen aangetrokken tot de modernistische details die doorschemerden, zoals het niveauverschil van de zitkuil en de typische trap. We wilden de originele details dan ook in ere herstellen, maar wel met een frisse toets. Dus zijn we bij architect Dries Otten gaan aankloppen, die meteen voor tapijt in een opvallend gele kleur ging.

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

“Wij zitten hier vaak om naar onze tuin te kijken en muziek te beluisteren. Ik begrijp wel waarom de lockdown het zitkuilgegeven een boost heeft gegeven. Dit is echt een intieme setting — je kijkt elkaar aan, in plaats van naar een scherm te staren, en dus ben je ook vaker geneigd om in gesprek te gaan. De conversation pit heeft zijn naam dus niet gestolen. Maar evengoed worden hier wilde dansfeestjes gegeven en kampen gebouwd door de kinderen. Het is echt een onderdeel van onze woning, geen louter architecturaal gegeven.”

William Hakelbracht en Liene Meneve. Beeld Luc Roymans

William Hakelbracht (35) en Liene Meneve (33) brachten leven in de orgelhal van een oude kannunikswoning: ‘Deze plek staat gelijk aan qualitytime, aan aperitieven’

William: “Op de plek van onze zitkuil stond oorspronkelijk een orgel. Ons huis in Herent is opgebouwd als een kapel, gebouwd door Paul Meekels in 1975. Deze plaats, op het centrale punt op de bovenste verdieping, was de muziekhal, zo stond te lezen op de plannen. De vloer was er opgehoogd en er liepen twee steunbalken door om extra versteviging te geven, want zo’n orgel weegt wel wat. Bij het weghalen van dat orgel bleek dat die poutrellen dus automatisch voor een halve afstap zorgden. Door dan de vloer errond in dezelfde mate te verhogen, kwamen we automatisch op een goede zithoogte uit.

“Hoewel ik zelf meubelmaker ben (@woti_be, red.), was het toch een uitdaging, vooral om de juiste invulling te vinden. Die vorm is er uiteindelijk organisch gekomen. We hebben heel goed nagedacht over hoe wij, en de mensen die we graag over de vloer krijgen, in de zetel zitten. Voor onze ouders bijvoorbeeld is er een sectie met een korter zitgedeelte en een stevige rug, waar ze wat formeler in kunnen zitten, terwijl er ook een sectie is waar je languit in onderuit kan zakken voor wanneer wij hier een boekje lezen. Zo is die unieke dynamiek er dus in geslopen.

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

“Ook de kinderen zitten hier graag, ze spelen vaak met hun autootjes in de bochten. Het vijvertje, noemden ze het. We hebben ook nog een andere zithoek, waar we tv kijken bijvoorbeeld, maar deze plek staat gelijk aan qualitytime, aan aperitieven. De zachte materialen doen het meteen heel huiselijk en gezellig aanvoelen. Ik ben blij dat de zitkuil weer aan populariteit wint, vooral omdat hij je huis karakter en richting geeft. De laatste jaren zag je een trend in de interieurwereld waarbij men bouwde en inrichtte op een hele algemene manier — alsof de woning meteen doorverkoopbaar moest zijn. Terwijl ik het wel belangrijk vind dat een huis weerspiegelt wie zijn bewoners zijn.”