Drie logeerplekken in de Naamse bossen: dicht bij huis en plaats voor iedereen

Wel zin in natuur, niet in vliegen of lange autoritten? Opteer voor een staycation in de provincie Namen.

Voormalig treinstation in Bioul

Met de hele familie op stap? In een klein stationnetje, omringd door tomeloze velden met schapen, vindt zelfs het kroostrijkste gezin onderdak. Nu is het een eigentijdse gîte uit natuursteen, hout en staal, waar de railbikes de allerkleinsten bekoren, de kicker en pingpongtafel de iets groteren en de sauna de volwassenen. En de pizzaoven iedereen.

Vanaf 650 euro /nacht, tot 12 personen, airbnb.be/rooms/10602434

Achet Beeld rv

Boomhut Écorce, Achet

Zeven meter boven de grond, rond een eik van tweehonderd jaar oud, biedt deze moderne houten boomhut plaats voor drie personen. Buiten lonken de bossen van de Condroz, al neemt niemand het u kwalijk als u zich nestelt met een boek. Op het heerlijk ruime terras of voor de kachel, in een van de gezellige zetels met schapenvellen of in het bad, dat uitkijkt op de bomen. Bosbaden, iemand?

Vanaf 220 euro/nacht, lesecorces.be/nl



Vresse-sur-Semois Beeld rv

Chalet in Vresse-sur-Semois

Dit huisje aan de oevers van de Semois zorgt instant voor een blokhutgevoel. Met dank aan de overdaad aan hout, de stenen open haard en de knusse zithoek. Boven de lange houten eettafel hangen trouwfoto’s in sepia en een opgezet hertenhoofd. Honden zijn welkom, dus bereid je maar voor op lange boswandelingen.

Vanaf 491 euro/weekend, 735 euro/week, tot zes personen via Ardennes Etape.