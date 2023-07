Drie liter water per dag en aardappelen maken dik: deze voedingsexperts scheiden zes feiten van fabels

Van het laatste spectaculaire wonderdieet tot een baanbrekende studie over de impact van voeding op je gezondheid: elke dag heeft iemand wel iets nieuws te melden over gezonde voeding. Maar wat moet je daar nu allemaal van geloven? Diëtiste Sanne Mouha en voedingsprofessor Bruno De Meulenaer (UGent) helpen zes hardnekkige mythes de wereld uit. ‘Je lichaam heeft vet nodig om te kunnen functioneren, het is níét altijd slecht.’

Mythe 1: Aardappelen zijn ongezond

Hoewel aardappelen in Vlaanderen zeer geliefd zijn, klinkt het her en der dat ze ongezond zijn. Wat is daarvan waar? “Aardappelen zijn echt niet slecht voor je lichaam”, zegt De Meulenaer. “Een gekookte aardappel bevat zelfs minder calorieën dan andere producten zoals pasta of rijst.” Neem nu 100 gram aardappelen, dat zijn ongeveer twee aardappelen ter grootte van een ei. Die bevatten gemiddeld 85 calorieën. 100 gram pasta, droog gewogen, bevat daarentegen al snel 350 calorieën. Dat is een gigantisch verschil. “Daarnaast bevatten aardappelen ook vezels en mineralen. Daardoor krijg je sneller een verzadigd gevoel en ga je jezelf dus niet overeten. Allemaal voordelen.”

“Het enige waar je bij dit voedingsmiddel op moet letten, is dat je er niets extra aan toevoegt”, waarschuwt diëtiste Sanne Mouha. “Vanaf het moment dat je naar andere ingrediënten begint te grijpen, ligt de situatie namelijk anders. Denk bijvoorbeeld aan kant-en-klare puree: daar worden heel vaak boter en eierdooiers aan toegevoegd. Dat is natuurlijk wat ongezonder dan een aardappel in water. Hetzelfde geldt voor aardappelen die je frituurt. Je voegt er opnieuw een ongezonder laagje aan toe. Mijn advies is daarom: eet je patatjes vooral gewoon puur natuur.”

Mythe 2: Je moet drie liter water per dag drinken

“Ons lichaam heeft wel degelijk 3 tot 4 liter water per dag nodig”, antwoordt Mouha. “Maar dat moeten we echt niet alleen uit glazen water halen. Water zit ook voor een deel in onze voeding. Bovendien is je nood aan water best persoonlijk. Iemand die twee meter groot is, heeft meer vocht nodig dan iemand die een halve meter kleiner is. Ook iemand die veel zweet, zal meer nood hebben aan water dan iemand die dat minder doet. Mijn advies? Zorg dat je op dagen met een normale temperatuur minstens één liter water binnenkrijgt. Ga voor de rest vooral af op je dorstgevoel. Dat gaat veel natuurlijker aanvoelen. En voor alle duidelijkheid: het gaat hier om zuiver water, geen frisdrank.”

‘Vet in melk en kaas wordt door de aanwezigheid van calcium voor een deel niet beschikbaar. Het vet blijft niet plakken, zeg maar. Het zal er weer uitkomen via de stoelgang’; zegt voedingsprofessor Bruno De Meulenaer (UGent). Beeld AFP

Mythe 3: Vet is altijd slecht

“Niet alle vetten zijn slecht voor je lichaam”, duidt Mouha. “Neem nu de verzadigde vetten, die je vooral terugvindt in dierlijke producten zoals vlees, boter en kaas. Je hoort regelmatig dat die voedingsmiddelen je cholesterolniveau de hoogte in doen schieten. Maar dat gaat echt alleen het geval zijn als je overdrijft met de inname. Ik vind het belangrijker om te kijken naar de totale maaltijd dan naar het type vet.”

Iets wat professor De Meulenaer beaamt. “Vet brengt calorieën aan, maar die heb je ook nodig. Ze zijn cruciaal voor je lichaam om te kunnen functioneren. Bovendien is het ook niet zo dat al het vet dat in voeding zit effectief door het lichaam wordt opgenomen. Neem bijvoorbeeld het vet in melk en kaas: dat wordt door de aanwezigheid van calcium voor een deel ‘niet beschikbaar’. Het vet blijft niet plakken, zeg maar. Het zal er weer uitkomen via de stoelgang. Het belangrijkste is: zorg voor voldoende afwisseling en overdrijf er niet mee.”

Mythe 4: Hoe populairder het dieet, hoe beter het zal werken

Van intermittent fasting tot een Spartaans dieet, je ziet iedere maand wel een nieuw dieet voorbijkomen. “Maar dat betekent echt niet dat ze daarom ook beter zijn”, lacht Mouha. “Eerst en vooral zijn deze hype-diëten vaak gebaseerd op nogal losse wetenschap. Ze zijn bijvoorbeeld getest in een te kleine onderzoeksgroep, waardoor je de effecten op een grote bevolkingsgroep moeilijk kan voorspellen.”

“Bovendien zijn dit soort diëten in de meeste gevallen amper vol te houden. Neem bijvoorbeeld het ‘leeuwendieet’, waarbij je alleen maar rood vlees mag eten. Op korte termijn zal je daar inderdaad wat gewicht mee verliezen, en je zal erover kunnen stoefen tegen je vrienden. Maar op lange termijn zal je echt belangrijke voedingsstoffen missen. Denk bijvoorbeeld aan vezels, antioxidanten en de meeste vitaminen en mineralen. Kies liever voor een dieet dat je wél kan volhouden. Ook al is dat een tikkeltje saaier dan het dieet van je favoriete Hollywoodster.”

'Het is nog altijd beter om een blik groenten open te trekken dan om helemaal geen groenten te eten', zegt diëtiste Sanne Mouha. Beeld Marcel van den Bergh

Mythe 5: Verse groenten zijn altijd gezonder dan diepvriesgroenten

“Het invriezen van groenten of fruit heeft eigenlijk geen grote impact op de voedingswaarde ervan”, oordeelt De Meulenaer. “Het is echt niet zo dat de hoeveelheid vitaminen of vezels opeens drastisch zal verminderen als je een product in de diepvries steekt. In sommige gevallen is het zelfs beter om voor de vriezer te kiezen. Neem bijvoorbeeld spinazie uit de winkel. Wanneer je die in de frigo legt, is het vitamine C-gehalte al na een paar dagen gehalveerd. Je kan verse spinazie daarom beter nog dezelfde dag klaarmaken of in de vriezer steken.”

En hoe zit het dan met groenten in blik? “Daar zou ik wel mee oppassen”, voegt Mouha toe. “Groenten in blik bevatten vaak minder vitaminen en meer zout. Verse groenten hebben in dat geval wel een duidelijk voordeel. Al moet dat je niet tegenhouden om bokalen met groenten te kopen: het is nog altijd beter om een blik groenten open te trekken dan om helemaal geen groenten te eten.”

Mythe 6: Veganisten krijgen niet voldoende eiwitten binnen

“Het is perfect mogelijk om voldoende en kwalitatieve eiwitten binnen te krijgen via plantaardige voeding”, vertelt De Meulenaer. “Het zal alleen wat meer moeite kosten dan bij vleeseters. Dat heeft alles te maken met de zogenaamde aminozuren die je nodig hebt voor de aanmaak van eiwitten.” De verhouding van aminozuren zit namelijk minder goed in plantaardige producten dan in dierlijke producten. “Daardoor zal je als veganist gewoon meer verschillende soorten plantaardige voedingsmiddelen moeten eten, om je eiwitten te kunnen vormen”, zegt Mouha. “Je zal dus bijvoorbeeld bonen, granen en noten moeten combineren. Dat kost iets meer denkwerk, maar is zeker niet onmogelijk.”